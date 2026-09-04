Antonella Anedda, En Sardaigne, il n’y a que des îles

Traduit de l’italien et présenté par Marielle Macé

Dans ce livre, Antonella Anedda fait le récit de ses séjours dans l’archipel sarde de La Maddalena, qu’elle fréquente depuis l’enfance. Ce journal méditatif, écrit dans une prose subtile et sensible, est doublé d’un voyage intérieur : un retour dans le passé, dans la mémoire concrète des sols et de l’histoire, à la recherche de lieux qui échappent d’autant plus qu’ils sont familiers. Les descriptions de paysages, les réflexions, les souvenirs, les gestes du quotidien (nager, marcher, observer, partir), les émotions même y sont suspendus dans l’espace et le temps, comme autant d’« îles de la pensée ».

« Le voyage se suffit à lui-même, et laisse celui qui l’accomplit suffisamment changé pour balayer toute arrogance. Voyager nous enseigne, en tout cas m’enseigne, à moi, qu’on ne sait rien, qu’on comprend peu, et qu’il y aura toujours à apprendre. »

Antonella Anedda est née en 1955 à Rome où elle vit toujours, est une poète, essayiste et traductrice d’origine sarde et corse. Elle est saluée comme l’une des figures majeures de la poésie italienne contemporaine.