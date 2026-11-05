Écrire sur les spectacles dans les années 1660. L’Idée des spectacles anciens et nouveaux (1668) de Michel de Pure (Sorbonne nouvelle)
Écrire sur les spectacles dans les années 1660
L’Idée des spectacles anciens et nouveaux (1668) de Michel de Pure
Journée d’étude organisée par Marine Roussillon (FIRL) et Bénédicte Louvat (CELLF)
Lundi 16 novembre
Salle Claude Simon
Maison de la Recherche de la Sorbonne nouvelle
4 rue des Irlandais – Paris 5e
9h15 : accueil des participants
9h30 : table ronde 1 : Sources anciennes et modernes
Frédérique Lemerle (U. Tours, CESR) et Emmanuel Bury (Sorbonne Université, CELLF) avec Éloïse Letellier-Taillefer (Sorbonne Université, Rome et ses renaissances), Bénédicte Louvat (Sorbonne Université, CELLF) et Jean-Paul Thuillier (ENS)
10h45 : table ronde 2 : Les Anciens, les Modernes, la « Petite Académie » et les spectacles
Delphine Reguig (U. Saint-Etienne, IHRIM) avec Marine Roussillon (Sorbonne Nouvelle, FIRL) et Fabien Cavaillé (Caen, LASLAR)
11h30 : pause
11h45 : table ronde 3 : Femmes et galanterie
Myriam Dufour-Maître (U. Rouen, CÉRÉdi) avec Mickaël Bouffard (Sorbonne Université, TMS), Bénédicte Louvat et Laura Naudeix (U. Rennes 2, APP)
14h15 : table ronde 4 : Théories du ballet
Béatrice Pfister (Paris) avec Laura Naudeix, Hubert Hazebroucq (Paris), Marine Roussillon.
15h : table ronde 5 : Michel de Marolles
Carla Julie (U. Lausanne) avec Gaëlle Lafage (Centre André Chastel), Marine Roussillon et Mickaël Bouffard.
15h45 : pause
16h : table ronde 6 : Théories jésuites des spectacles et des images
Anne-Elisabeth Spica (UVSQ) avec Hubert Hazebroucq et Marine Roussillon.
16h45 : discussion finale et clôture des travaux
Journée réalisée avec le soutien de l’équipe FIRL, du CELLF et du Théâtre Molière Sorbonne.