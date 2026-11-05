Écrire sur les spectacles dans les années 1660. L’Idée des spectacles anciens et nouveaux (1668) de Michel de Pure (Sorbonne nouvelle)

Écrire sur les spectacles dans les années 1660

L’Idée des spectacles anciens et nouveaux (1668) de Michel de Pure

Journée d’étude organisée par Marine Roussillon (FIRL) et Bénédicte Louvat (CELLF)

Lundi 16 novembre

Salle Claude Simon

Maison de la Recherche de la Sorbonne nouvelle

4 rue des Irlandais – Paris 5e

9h15 : accueil des participants

9h30 : table ronde 1 : Sources anciennes et modernes

Frédérique Lemerle (U. Tours, CESR) et Emmanuel Bury (Sorbonne Université, CELLF) avec Éloïse Letellier-Taillefer (Sorbonne Université, Rome et ses renaissances), Bénédicte Louvat (Sorbonne Université, CELLF) et Jean-Paul Thuillier (ENS)

10h45 : table ronde 2 : Les Anciens, les Modernes, la « Petite Académie » et les spectacles

Delphine Reguig (U. Saint-Etienne, IHRIM) avec Marine Roussillon (Sorbonne Nouvelle, FIRL) et Fabien Cavaillé (Caen, LASLAR)

11h30 : pause

11h45 : table ronde 3 : Femmes et galanterie

Myriam Dufour-Maître (U. Rouen, CÉRÉdi) avec Mickaël Bouffard (Sorbonne Université, TMS), Bénédicte Louvat et Laura Naudeix (U. Rennes 2, APP)

14h15 : table ronde 4 : Théories du ballet

Béatrice Pfister (Paris) avec Laura Naudeix, Hubert Hazebroucq (Paris), Marine Roussillon.

15h : table ronde 5 : Michel de Marolles

Carla Julie (U. Lausanne) avec Gaëlle Lafage (Centre André Chastel), Marine Roussillon et Mickaël Bouffard.

15h45 : pause

16h : table ronde 6 : Théories jésuites des spectacles et des images

Anne-Elisabeth Spica (UVSQ) avec Hubert Hazebroucq et Marine Roussillon.

16h45 : discussion finale et clôture des travaux

Journée réalisée avec le soutien de l’équipe FIRL, du CELLF et du Théâtre Molière Sorbonne.