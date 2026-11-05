Patrimoine méditerranéen : voyages, circulation d’objets et héritage antique, XVIIIe–début XXe s. (Versailles)

(english version below)

« Patrimoine méditerranéen :voyages, circulation d’objets et héritage antique (XVIIIe– début XXe s.) »

Organisation : Alessia Zambon (Laboratoire DyPaC, UVSQ – Université Paris-Saclay)

et Irini Apostolou (Département de langue et de littérature françaises,

Université nationale et capodistrienne d’Athènes).

Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 10 et 11 juin 2027

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De l’aube des Lumières jusqu’à l’institutionnalisation de l’archéologie au début du XXe siècle, le bassin méditerranéen — des péninsules italique et ibérique à l’Asie Mineure, du Levant à l’Afrique du Nord — a constitué le terrain privilégié d’une quête savante et esthétique. L’élargissement du Grand Tour vers l’Orient a profondément modifié le rapport de l’Europe à son passé, plaçant le voyageur (diplomate, militaire, architecte, artiste ou érudit) au cœur d’une dynamique de redécouverte. Bien avant les fouilles systématiques des Écoles françaises ou étrangères, ces acteurs ont jeté, par l’autopsie des sites, les bases documentaires de la science archéologique.

Ce colloque s’inscrit dans le sillage d’une réflexion engagée il y a dix ans, dont les actes ont été publiés sous le titre Du Pillage à la conscience patrimoniale en Grèce et dans l’Empire ottoman (XVIIIe-XIXe s.) (Apostolou et Zambon 2022). Le succès de cet ouvrage, aujourd’hui épuisé et disponible en libre accès (https://books.openedition.org/ausonius/22456), témoigne de l’intérêt majeur de ces thématiques. En élargissant les jalons posés par ce volume, nous souhaitons déplacer la focale : sans occulter les dimensions prédatrices de l’appropriation de l’antique, il s’agit d’interroger la complexité des interventions des voyageurs, entre acquisitions, documentation et sauvegarde. L’analyse s’attachera autant aux acteurs qu’aux vestiges matériels et aux archives ou aux publications liées à leur étude.

Les propositions de communication devront s’inscrire dans l’un ou plusieurs des cinq axes du colloque :

Axe 1 : Documenter l’éphémère et sauver par l’image

Dans une perspective de Visual Studies, cet axe examine le rôle des voyageurs dans la création d’une « mémoire de papier ». Par leurs carnets, relevés architecturaux, estampages et photographies, ils ont fixé l’image de monuments ou d’inscriptions aujourd’hui disparus, victimes des conflits, de l’érosion ou de l’urbanisation. On pourra souligner aussi l’ambiguïté de leurs actions, qui sauvent par l’image ce qu’ils contribuent à fragiliser par leur collecte. L’image n’est pas traitée ici comme une simple illustration, mais comme un instrument de préservation virtuelle et un vecteur autonome de savoir. On mettra en évidence les rapports de complémentarité, de hiérarchisation et de tension entre texte et image dans les récits de voyage, tout en analysant comment les choix iconographiques (cadrage, mise en scène des ruines) oscillent entre fidélité documentaire et construction d’un imaginaire néoclassique ou orientaliste.

Axe 2 : Du terrain à la publication : médiations et réceptions

Cet axe s’intéresse à la constitution des savoirs archéologiques. Les découvertes in situ ont alimenté des publications (récits de voyage, folios scientifiques) qui ont structuré les réseaux de la République des Lettres et façonné le goût européen. Souvent membres de l’élite savante ou appelés à occuper de hautes fonctions académiques à leur retour, ces érudits ont assis les connaissances sur l’Antiquité à travers leurs correspondances, leurs réseaux institutionnels et leurs publications. On retracera cette circulation des savoirs à travers l’impact éditorial, les traductions et la contribution de ces travaux au développement de l’archéologie et de l’histoire de l’art. En confrontant le manuscrit (archive brute, notes nomades, carnets de terrain) à l’ouvrage publié, notre démarche interroge la matérialité, la sédimentation et la « fabrique » du discours archéologique. Il s’agira d’analyser comment ces documents de travail, conservés dans les fonds universitaires et muséaux, passent du statut d’outils de recherche à celui d’objets patrimoniaux de premier plan.

Axe 3 : Collections, provenances et traçabilité

La question de la provenance constitue aujourd’hui un enjeu sociétal et scientifique majeur, prioritaire pour les institutions patrimoniales. Cet axe explorera les trajectoires croisées des objets et des idées à travers deux prismes : – Contextes de découverte et biographie des objets : L’étude critique des manuscrits et des fonds d’archives permet de reconstituer le contexte archéologique ou géographique de découverte et d’écrire « l’itinéraire biographique » des objets conservés dans les institutions européennes publiques ou privées. – Circulation et transferts culturels : En catalysant la circulation des savoirs et la formation des collections d’antiquités, les voyageurs agissent comme des passeurs culturels. Retracer le parcours de ces objets et de leurs porteurs à travers le bassin méditerranéen ne se limite donc pas à une simple enquête matérielle : cela permet de cartographier les courants de pensée et les dynamiques de transferts culturels entre l’Orient et l’Occident.

Axe 4 : Conscience patrimoniale et interventions in situ

Il s’agit ici de repérer la « conscience patrimoniale » de ces acteurs. Au-delà du prélèvement, dans quelle mesure les voyageurs ont-ils contribué à la protection physique des vestiges ? Ils ont parfois agi comme lanceurs d’alerte en signalant des dégradations auprès des autorités locales et en initiant de premières consolidations ou anastyloses. Leurs interventions in situ n’ont pas été exemptes de tensions. Les négociations et les rapports avec les populations locales ainsi que les réactions des Occidentaux face aux législations naissantes sur les antiquités sont autant d’aspects qu’on pourra explorer, car le voyageur apparaît souvent dans une posture ambivalente, à la fois pilleur et protecteur. Afin de dépasser une perspective purement eurocentrée, cet axe accordera une importance cruciale à ce qui a été appelée « l’indigenous archaeology », en se penchant aussi sur les actions et les réactions des populations et des autorités locales (grecques, ottomanes, levantines ou maghrébines). Loin d’être de simples spectateurs passifs, les acteurs locaux ont développé des stratégies complexes face à la curiosité occidentale : collaborations économiques, résistances directes à la spoliation, indifférence ou développement d’une conscience patrimoniale face à leur héritage antique.

Axe 5 : Patrimoine antique et humanités numériques : interopérabilité, modélisation et valorisation computationnelle

Ce dernier axe explorera les outils et méthodes numériques au service de l’étude, de la cartographie et de la réunification virtuelle des collections d’antiquités méditerranéennes arrivées en Europe. Il s’agira de présenter, en guise d’exemples méthodologiques, des projets qui montrent comment les approches numériques et computationnelles permettent aujourd’hui de reconstituer virtuellement et de valoriser des fonds dispersés, de restituer la traçabilité des œuvres et de lier les archives textuelles et visuelles (récits de voyage, inventaires, dessins…) aux objets matériels.

Les communications s’intéresseront particulièrement aux enjeux d’interopérabilité des données, à l’usage des standards du web sémantique (par exemple, l’architecture Omeka S ou les référentiels géographiques) et au recours à la modélisation 3D comme instruments de préservation et de recherche et à l’intégration de l’IA. On veillera à étudier comment ces plateformes et corpus en accès ouvert peuvent se muer en dispositifs de médiation (expositions numériques, récits interactifs, dispositifs immersifs…), transformant des données complexes en biens communs accessibles à tous.

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Pour répondre à ces enjeux, le colloque adopte une démarche délibérément interdisciplinaire et novatrice, croisant l’histoire matérielle des collections, l’analyse critique des sources textuelles et iconographiques, et les méthodologies computationnelles les plus récentes (ingénierie des données, IA appliquée aux corpus et web sémantique).

Organisation et modalités de participation

Format et valorisation des contributions

Le colloque aura lieu sur deux journées, le 10 et 11 juin 2027, à l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines dans le cadre d’une coorganisation avec le Département de Langue et de Littérature françaises de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes. Une publication des communications inédites est prévue à l’issue du colloque sous la forme d’un volume collectif.

Modalités de soumission

Les propositions de communication se composeront d’un résumé de 150 mots et d’un court CV.

Elles devront être envoyées au plus tard le 15 décembre 2026 aux deux adresses suivantes : alessia.zambon@uvsq.fr et irapo@frl.uoa.gr

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Comité scientifique :

Irini Apostolou (National and Kapodistrian University of Athens)

Alain Duplouy (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Edhem Eldem (Vienna Center for Advanced Studies at the University of Vienna)

Davide Gherdevich (UVSQ, Université Paris-Saclay)

Frédéric Hitzel (EHESS)

Vincent Jolivet (École nationale des chartes – PSL)

Alain Schnapp (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Chahan Vidal-Gorène (École nationale des chartes – PSL)

Alessia Zambon (UVSQ, Université Paris-Saclay)

Bibliographie sélective

Apostolou, Irini et Alessia Zambon (éd.), Du Pillage à la conscience patrimoniale en Grèce et dans l’Empire ottoman : le rôle des Français et des autres Occidentaux (XVIIIe-XIXe siècle), Bordeaux, Presses Ausonius, 2022.

Bahrani, Zainab, Zeynep Çelik et Edhem Eldem (éd.), Scramble for the Past. A Story of Archaeology in the Ottoman Empire, 1753-1914, Istanbul, 2011.

Bobou, Olympia, Rubina Raja et Maria Stamatopoulou (éd.), Turning the Page. Archaeological Archives and Entangled Knowledge, Brepols, Turnhout, 2025.

Bodenstein, Felicity, Damiana Otoiu et Eva-Maria Troelenberg, Contested Holdings. Museum Collections in Political, Epistemic and Artistic Processes of Return, Oxford-New-York, Berghahn, 2022.

Carrangeot, Delphine, Vincent Puech et Alessia Zambon (éd.), Les transferts d’antiquités : objets, collections, processus, patrimonialisation (de l’Antiquité au XIXe s.), Brepols, Turnhout, 2026.

Denoyelle, Martine et Manuel Royo (éd.), Du voyage savant aux territoires de l’archéologie : voyageurs, amateurs et savants, à l’origine de l’archéologie moderne, Paris, INHA, 2011.

Falkenhausen, Lothar von, Naomi Miller, Tim Murray et Alain Schnapp (éd.), World Antiquarianism : Comparative Perspectives, Los Angeles, Getty Research Institute, 2013.

Kathariou, Kleopatra, Christina Marini, Cécile Colonna, et Susanna Sarti (éd.), In and Out of Context. Objects and their Itineraries in Museums, Collections, and Storerooms, BAR, Oxford, 2026.

Klinger-Dollé, Anne, Véronique Krings et François Pugnière (éd.), Donner à voir l’Antiquité. Genèse, fonctions et circulation des représentations figurées de l’Antique XVIe -XIXe siècle, Ausonius, Bordeaux, 2025.

Musiani, Francesca et Valérie Schafer, « Patrimoine et patrimonialisation numériques », RESET 6, 2017 [En ligne : http://journals.openedition.org/reset/803] ; mis en ligne le 18 octobre 2016.

Petsalis-Diomidis, Alexia (éd.), Travel and classical antiquities in nineteenth-century Ottoman Greece. Exploring marginalised perspectives, British School at Athens, Athènes, 2025.

Ce travail bénéficie d’une aide de l’État au titre de France 2030 portant la référence « ANR-11-IDEX-003 ».

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CALL FOR PAPERS

International Conference: « Mediterranean Heritage: Travel, Circulation of Objects, and Classical Antiquity (18th – Early 20th c.) »

Organizers: Alessia Zambon (DyPaC – UVSQ – Université Paris-Saclay) and

Irini Apostolou (Department of French Language and Litterature -

National and Kapodistrian University of Athens)

Location and dates: Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 10-11 June, 2027.

Theoretical Framework

From the dawn of the Enlightenment to the institutionalization of archaeology in the early 20th century, the Mediterranean basin—from the Italian and Iberian peninsulas to Asia Minor, the Levant, and North Africa—served as the primary terrain for scholarly and aesthetic exploration. The eastward expansion of the Grand Tour radically transformed Europe’s engagement with its past, positioning the traveler (diplomats, military officers, architects, artists, and scholars) at the heart of a rediscovery process. Long before systematic excavations by French and foreign archaeological schools, these actors laid the documentary foundations of modern archaeology through the firsthand examination (autopsia) of ancient sites.

This conference builds on an initiative launched a decade ago, which culminated in the publication of Du Pillage à la conscience patrimoniale en Grèce et dans l’Empire ottoman (XVIIIe-XIXe s.) (Apostolou & Zambon, 2022). The success of this volume, now out of print and available in open access (https://books.openedition.org/ausonius/22456), highlights the ongoing relevance of these issues. Expanding on its groundwork, this conference shifts the focus: without overlooking the predatory nature of antiquity’s appropriation, it aims to investigate the complex interventions of travelers across acquisition, documentation, and preservation. The inquiry will focus equally on the actors themselves, material remains, and the archives or publications tied to their study.

Paper proposals should address one or more of the following five themes:

Theme 1: Documenting the Ephemeral and Preserving through the Image

Framed by Visual Studies, this theme examines the role of travelers in generating a « paper memory. » Through sketchbooks, architectural drawings, squeezes, and early photography, they captured monuments and inscriptions that have since vanished due to conflict, erosion, or urbanization. This axis will also address theinherent ambiguity of these endeavors, which recorded through images the very monuments their collecting practices o ften weakened. The image is approached here not merely as an illustration, but as a tool for virtual preservation and an autonomous vehicle of knowledge. Papers may explore the complementarities, hierarchies, and tensions between text and image in travel narratives, while analyzing how visual choices (framing, staging of ruins) negotiated between documentary accuracy and the construction of Neoclassical or Orientalist imaginaries.

Theme 2: From Field to Print: Mediation and Reception

This theme addresses the formation of archaeological knowledge. Discoveries made in situ fueled publications (travel accounts, scholarly folios) that sustained the networks of the Republic of Letters and shaped European taste. As members of scholarly elites or figures destined for high academic posts, these travelers consolidated knowledge of antiquity through correspondence, institutional ties, and publications. This circulation will be traced through editorial impact, translations, and these works’ broader influence on archaeology and art history. By comparing original manuscripts (raw archives, field notes, travel diaries) with published works, this approach examines the materiality, layering, and making of archaeological discourse, asking how these working papers shifted from working tools to prime heritage assets.

Theme 3: Collections, Provenance, and Traceability

Provenance research stands today as a central societal and scientific priority for heritage institutions. This theme explores the intersecting trajectories of objects and ideas through two complementary angles: Findspots and the Biography of Objects: The critical study of manuscripts and archival records allows scholars to reconstruct original archaeological and geographic contexts, tracing the « biographical itineraries » of artifacts now held in public and private European collections. Circulation and Cultural Transfer: By catalyzing the exchange of knowledge and the formation of antiquities collections, travelers acted as cultural intermediaries. Mapping the paths of these objects and their collectors across the Mediterranean provides insight into intellectual currents and cross-cultural exchanges between East and West.

Theme 4: Heritage Awareness and In Situ Interventions

This axis evaluates early forms of heritage awareness. Moving beyond artifact removal, to what extent did travelers contribute to the physical preservation of remains? In some cases, they alerted local authorities to degradation and initiated early consolidation or anastylosis eZorts. Yet their in situ activities generated friction. Papers may examine negotiations and interactions with local populations, Western reactions to early antiquities laws, and the traveler’s dual role as both looter and protector. To move beyond a purely Eurocentric framework, this theme pays particular attention to what has been termed « indigenous archaeology, » spotlighting the agency of local communities and authorities (Greek, Ottoman, Levantine, North African). Far from passive witnesses, local actors adopted varied strategies toward Western interest: economic collaboration, direct resistance to spoliation, indifference, or the development of their own heritage consciousness regarding classical remains.

Theme 5: Classical Heritage and Digital Humanities: Interoperability, Modeling, and Computational Valorization

This final theme explores digital tools and methods applied to the study, mapping, and virtual reunification of Mediterranean antiquities dispersed across Europe. It seeks to highlight methodological case studies demonstrating how computational approaches facilitate the virtual reconstruction and enhancement of scattered collections, restore artifact provenance, and link textual and visual archives (travel logs, inventories, drawings) to physical objects. Presentations will address data interoperability, the application of Semantic Web standards (such as Omeka S architectures and geographic gazetteers), 3D modeling as a research and preservation tool, and the integration of AI. Contributors are encouraged to examine how open-access platforms and digital corpora can serve as mediation tools (virtual exhibitions, interactive storytelling, immersive environments), making complex datasets accessible to broader audiences.

To address these questions, the conference adopts an interdisciplinary approach, linking the material history of collections, the critical analysis of textual and visual sources, and recent computational methods (data engineering, AI applied to corpora, and the Semantic Web).

Practical Information and Submission Guidelines

The conference will take place over two days, on June 10 and 11, 2027, at the Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, co-organized with the Department of French Language and Literature of the National and Kapodistrian University of Athens. An edited volume of selected, unpublished papers will be published following the conference.

Proposals should include a 150-word abstract and a short CV. They must be submitted by December 15, 2026, to both organizers: alessia.zambon@uvsq.fr and irapo@frl.uoa. gr

Scientific Committee

Irini Apostolou (National and Kapodistrian University of Athens)

Alain Duplouy (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Edhem Eldem (Vienna Center for Advanced Studies, University of Vienna)

Davide Gherdevich (UVSQ, Université Paris-Saclay)

Frédéric Hitzel (EHESS)

Vincent Jolivet (École nationale des chartes – PSL)

Alain Schnapp (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Chahan Vidal-Gorène (École nationale des chartes – PSL)

Alessia Zambon (UVSQ, Université Paris-Saclay)

3 Selected Bibliography

Apostolou, Irini et Alessia Zambon (éd.), Du Pillage à la conscience patrimoniale en Grèce et dans l’Empire ottoman : le rôle des Français et des autres Occidentaux (XVIIIe-XIXe siècle), Bordeaux, Presses Ausonius, 2022.

Bahrani, Zainab, Zeynep Çelik et Edhem Eldem (éd.), Scramble for the Past. A Story of Archaeology in the Ottoman Empire, 1753-1914, Istanbul, 2011.

Bobou, Olympia, Rubina Raja et Maria Stamatopoulou (éd.), Turning the Page. Archaeological Archives and Entangled Knowledge, Brepols, Turnhout, 2025.

Bodenstein, Felicity, Damiana Otoiu et Eva-Maria Troelenberg, Contested Holdings. Museum Collections in Political, Epistemic and Artistic Processes of Return, Oxford-New-

York, Berghahn, 2022.

Carrangeot, Delphine, Vincent Puech et Alessia Zambon (éd.), Les transferts d’antiquités : objets, collections, processus, patrimonialisation (de l’Antiquité au XIXe s.), Brepols, Turnhout, 2026.

Denoyelle, Martine et Manuel Royo (éd.), Du voyage savant aux territoires de l’archéologie : voyageurs, amateurs et savants, à l’origine de l’archéologie moderne, Paris, INHA, 2011.

Falkenhausen, Lothar von, Naomi Miller, Tim Murray et Alain Schnapp (éd.), World Antiquarianism : Comparative Perspectives, Los Angeles, Getty Research Institute, 2013.

Kathariou, Kleopatra, Christina Marini, Cécile Colonna, et Susanna Sarti (éd.), In and Out of Context. Objects and their Itineraries in Museums, Collections, and Storerooms, BAR, Oxford, 2026.

Klinger-Dollé, Anne, Véronique Krings et François Pugnière (éd.), Donner à voir l’Antiquité. Genèse, fonctions et circulation des représentations figurées de l’Antique XVIe -XIXe siècle, Ausonius, Bordeaux, 2025.

Musiani, Francesca et Valérie Schafer, « Patrimoine et patrimonialisation numériques », RESET 6, 2017 [En ligne : http://journals.openedition.org/reset/803] ; mis en ligne le 18 octobre 2016.

Petsalis-Diomidis, Alexia (éd.), Travel and classical antiquities in nineteenth-century Ottoman Greece. Exploring marginalised perspectives, British School at Athens, Athènes, 2025.

This work has received funding from the France 2030 programme ANR-11-IDEX-0003