Dante World Writer. Traductions, lectures critiques, réécritures, célébrations (Nancy, Strasbourg)

APPEL A COMMUNICATIONS

Comité scientifique : Florent Coste (Université de Lorraine), Giuseppe Ledda (Università di Bologna), Antonio Montefusco (Università Ca’ Foscari Venezia), Massimo Natale (Università di Verona), Paolo Pellegrini (Università di Verona), Enrica Zanin (Université de Strasbourg)

Comité d’organisation : Giuseppe Sangirardi et Florent Coste (Université de Lorraine), Enrica Zanin (Université de Strasbourg)

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L’objectif de ce colloque, dans le cadre du projet Dante World Writer ? porté par Giuseppe Sangirardi (UR LIS, pôle LLECT de l’Université de Lorraine, en partenariat avec les universités de Strasbourg, de Bologne et de Vérone), est d’étudier, à travers l’examen de la réception à partir des années 1950, la place que l’image et le modèle littéraire de la Comédie de Dante occupent dans la littérature mondiale et ce que cette place peut nous dire des dynamiques qui sont à l’œuvre pour redéfinir le statut de la littérature dans le monde qui nous entoure.

Le regard se concentre sur la Comédie en tant qu’œuvre reconnue ‘classique’ par la modernité, et partant susceptible de nourrir une réflexion sur les tensions qui peuvent se produire entre une ‘littérature des classiques’ et une ‘littérature mondialisée’. En effet, si d’un côté la notion de ‘classique’ semble s’appuyer sur la revendication d’une valeur universelle qui postulerait un accord avec les processus de mondialisation, d’un autre côté les idéologies et les valeurs dont se nourrit l’idée de ‘classique’ (idéologies et valeurs d’ailleurs historicisables, mais qui renvoient également à quelques paradigmes fondamentaux) sont à soumettre à un examen de compatibilité avec les valeurs et idéologies de la mondialisation culturelle, étroitement liée au développement d’une industrie culturelle à vocation globale et à la philosophie du postmoderne (sans être néanmoins réductible à celle-ci).

Ainsi, la question qu’il convient de formuler pour indiquer l’orientation de la réflexion proposée par ce colloque pourrait-être la suivante : y a-t-il un réseau de phénomènes de réception qui permet de fonder l’idée d’une présence du texte de la Comédie au sein, voire au cœur de la littérature mondiale contemporaine, et y a-t-il hiatus ou continuité entre cette présence et le rôle de classique joué par Dante dans la modernité (entre le XIXe et la première moitié du XXe notamment) ? Pour le dire autrement et aller peut-être un peu plus loin, le classique serait-il au cœur du processus de globalisation littéraire ou bien, précisément en tant que classique, serait-il paradoxalement l’un des cas de résistance à la traduction qu’Emily Apter invoquait dans son pladoyer « contre la world literature » ?

Tel étant le cadre que le colloque veut poser, quatre axes thématiques principaux seront envisagés.

Traductions. Dans le domaine des traductions linguistiques de la Comédie, pour lesquels d’importants travaux partiels existent déjà, des compléments attestant l’élargissement plus ou moins récent du périmètre géographique des traductions (et donc l’inscription du poème de Dante dans d’autres espaces linguistiques ou culturels) seront toujours bienvenus. Au-delà de la cartographie de la diffusion, des questions seront à poser autant sur le plan d’une stylistique que d’une sociologie des traductions. En particulier, il pourra être utile d’un côté de situer les stratégies de traduction par rapport à des modèles culturels modernes ou post-modernes (la fidélité aux intentions de l’auteur, l’effacement de la distance historique ou le privilège de la lisibilité, par exemple), d’un autre côté de répertorier les profils des traducteurs et des éditeurs de traduction, en croisant paramètres sociologiques et paramètres interculturels. Enfin, outre les traductions de la Comédie, pourront être prises en compte celles de textes médiateurs (biographies de Dante, interprétations critiques etc.) dont on peut estimer qu’ils ont joué un rôle de passeurs important sur le plan international.

Lectures critiques. Dans l’immense continent de la dantologie, l’émergence d’une attention spécifique à la globalisation est relativement récente, même si elle a marqué une progression sensible dans le nouveau millénaire (dont une trace parmi tant d’autres est la création en 2004 de la Rivista internazionale di studi su Dante). Cette émergence mérite d’être interrogée dans son origine (qui s’occupe du Dante « mondialisé » sur le plan critique, depuis quel positionnement et dans quel pays, dans quelles institutions académiques ou culturelles), son évolution historique, sa portée et ses limites (quelles sont les données sur lesquelles s’appuie le regard critique sur Dante « mondialisé », quelles sont les données en attente d’exploitation, quelles sont les cadres herméneutiques et les méthodologies mobilisés et les résultats acquis). Une attention particulière, dans le contexte de ce colloque, est ainsi à porter aux lectures qui promeuvent une reconnaissance de Dante dans le canon littéraire mondial.

Réécritures. Dans le cadre de la ‘réception créatrice’, l’étude d’épisodes particuliers sera appréciable dans la mesure où elle apporte des éléments nouveaux, notamment pour les années les plus récentes ou pour les aires les moins explorées. Les réécritures littéraires seront à privilégier, une attention particulière devant être accordée non seulement à la poétique de l’auteur(e), mais aussi aux publics visés et à l’insertion de l’œuvre dans un programme éditorial. Une place pourra être faite à la comparaison entre réécritures littéraires et réécritures extralittéraires (iconiques, musicales, théâtrales, vidéo-ludiques etc.), dont les études les plus récentes montrent la grande richesse : cela toutefois dans le but d’explorer le jeu de relations et les rapports de force dans lesquels s’inscrit la littérature, aujourd’hui, dans l’ensemble du champ culturel.

Célébrations. Au-delà du pouvoir de consécration de la critique académique, qui doit être étudié dans son étendue réelle dans le contexte contemporain, il s’agira de prendre en compte la consécration institutionnelle internationale dans ses différentes manifestations (parrainage d’éditions, de conférences et de rencontres, formes de commémoration, de promotion et de vulgarisation…), en s’intéressant à la fois au profil des institutions, à la nature des événements et au statut des personnels jouant le rôle de médiateurs, en tenant compte notamment de leur dépendance ou de leur autonomie par rapport aux réseaux de pouvoir institutionnels et à la culture italiens. On pourra aussi s’intéresser aux formes de médiatisation qui jouent sur la reconnaissance ‘iconique’ de la Comédie comme ‘valeur reconnue’ et sur l’exploitation d’une ‘marque culturelle’ (mass media, réseaux sociaux…), mais toujours dans l’optique de leurs retombées dans le cadre littéraire.

Dans tous les cas, mais particulièrement pour ce dernier axe de réflexion, une perspective prosopographique pourra être bienvenue, dans le but de constituer une première base de données socio-historiques permettant d’identifier les dynamiques sociologiques sous-jacentes à la ‘mondialisation’ du texte dantesque.

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Le colloque aura lieu à l’Université de Lorraine (Nancy) les 13 et 14 octobre et à l’Université de Strasbourg le 15 octobre 2027. Seront acceptées des communications en français, italien et anglais.

Les chercheurs intéressés sont invités à faire parvenir aux organisateurs (florent.coste@univ-lorraine.fr,giuseppe.sangirardi@univ-lorraine.fr et enricazanin@gmail.com ) leur proposition (titre avec une dizaine de lignes de résumé) accompagnée d’une courte notice bio-bibliographique, pour le 20 janvier 2027.