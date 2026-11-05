Sabine Mainberger et Andréas Pfersmann (dirs.), Jenseits der Südsee-Mythen. Zeitgenössische Literatur und Anthropologie im frankophonen Ozeanien
Depuis les récits de Bougainville et de Commerson, les « mers du Sud » sont en Europe le lieu d’un rêve tenace : nature prodigue, vie facile, sociétés pacifiques et, surtout, hospitalité sexuelle sans limites. Que signifient ces fantasmes pour les habitants de l’Océanie ? Quelle place les projections des « découvreurs », des missionnaires, des savants et des fugitifs de la civilisation occupent-elles dans leur histoire et dans l’image qu’ils se font d’eux-mêmes ? Quels échos les malentendus des premiers contacts trouvent-ils aujourd’hui dans les questions d’identité ?
Ce volume réunit des réponses scientifiques et littéraires à ces interrogations. Il emprunte son intitulé d’introduction à une phrase célèbre d’Henri Hiro : « Si tu étais venu chez moi, je t’aurais accueilli à bras ouverts ». Il s’organise en trois parties.
La première rend accessibles en allemand, pour la première fois, des travaux de l’anthropologue Serge Tcherkézoff. Un premier essai propose une alternative à la lecture occidentale des rencontres sexuelles du XVIIIe siècle, à partir de l’hypothèse de la théogamie formulée par Marshall Sahlins.
Un second essai étudie les figures transgenres dans la création littéraire et artistique océanienne contemporaine. Un entretien mené à Bonn en juin 2025 complète cet ensemble. La deuxième partie offre en traduction allemande des textes d’auteurs majeurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie : Déwé Gorodé, Chantal T. Spitz, Titaua Peu, Moetai Brotherson, Jean-Marc Tera’ituatini Pambrun et Titaua Porcher. Tous entretiennent un dialogue, explicite ou implicite, avec les travaux de Tcherkézoff.
La troisième partie rassemble des études écrites pour ce volume, qui explorent les relations entre littérature et anthropologie : Titaua Porcher confronte le mythe de la vahiné à L’Île des rêves écrasés de Chantal T. Spitz et à Tahiti 1768 ; Sabine Mainberger lit les paratextes de la littérature tahitienne à la lumière de la théorie du don de Marcel Mauss ; Odile Gannier éclaire Mūtismes de Titaua Peu ; Bernard Rigo défend l’approche holiste à travers Déwé Gorodé et Moetai Brotherson ; Andreas Pfersmann replace le théâtre de Pierre Gope dans les débats sur le droit coutumier kanak. L’ouvrage présente ainsi au public germanophone une littérature « mineure », au sens de Kafka, mais riche et diverse, engagée dans une déconstruction critique des mythes qui pèsent sur l’Océanie.
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Sommaire
- Sabine Mainberger et Andreas Pfersmann :
« Si vous étiez venus jusqu’à nous, je vous aurais accueillis à bras ouverts. »
À propos de la littérature, de l’histoire et de l’anthropologie contemporaines dans le Pacifique francophone.
Introduction
- I. Méticuleux et passionné. Sur l’anthropologie de Serge Tcherkézoff
- Serge Tcherkézoff,
Addendum au Voyage de Marshall Sahlins autour des îles de l’histoire (Tahiti 1768 et Samoa 1787)
- Serge Tcherkézoff,
transgenre dans la production littéraire (et visuelle) d’Océanie
- Sabine Mainberger et Andreas Pfersmann en conversation avec Serge Tcherkézoff
- II Rencontres océaniques. Littérature de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie
- Dewé Gorodé
Tâdo, Tâdo, wéé! ou « Plus de bébé » (extrait)
- Chantal T. Spitz
Joséphine
- Titaua Peu
Pina (extrait)
- Moetai Brotherson
Le Roi absent (Extrait)
- Jean-Marc Tera’ituatini Pambrun
Bambou Noir (Extrait)
- Titaua Porcher
Oh mon Dieu ! Omaï (extrait)
- III. De la littérature à l’anthropologie et retour
- Titaua Porcher
Rarahu iti e.
Le mythe du vahiné sous le regard littéraire.
L’Île des rêves brisés de Chantal T. Spitz et Tahiti 1768 de Serge Tcherkezoff.
- Sabine Mainberger -
Exercices d’emballage ou de cadeau avec des passe-partout et des paratextes de qualité
- Odile Gannier
Mūtismes : Éclairer l’opacité des signes
- Bernard Rigo,
L’approche holistique et l’Océanie : culture, anthropologie, littérature
- Andreas Pfersmann,
Pour et contre la coutume.
Le droit coutumier néo-calédonien dans le débat anthropologique et dans le théâtre de Pierre Gope