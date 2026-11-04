Philosopher en temps de crises. Critiques et productions théoriques du quotidien dans la République de Weimar (Paris)

Journée d’étude

Philosopher en temps de crises

Critiques et productions théoriques du quotidien dans la République de Weimar

Jeudi 3 décembre 2026

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Centre La Chapelle – Salle 144

1, avenue de la Porte de la Chapelle, 75018 Paris

Organisée par Chiara Musolino (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HIPHIMO) et Lea Gekle (Université Paris 8)

Avec le soutien du Centre d’histoire des philosophies modernes de la Sorbonne (HIPHIMO)

Au tournant des années 1930, tandis que la République de Weimar s’enfonce dans les crises qui annoncent son déclin, la philosophie allemande traverse elle aussi une profonde reconfiguration. Les cadres néokantiens s’effritent ; les questions de la finitude, de l’histoire et du transcendantal se déplacent. Dans ce contexte, des auteurs comme Siegfried Kracauer, Ernst Bloch, Walter Benjamin, Max Horkheimer et Theodor W. Adorno cherchent, dans les manifestations les plus ordinaires de l’existence, les moyens de penser leur temps.

Pourquoi les employés de bureau, la rue, les salles de spectacle, la radio ou la publicité deviennent-ils l’affaire de la philosophie ? Dans une inflexion que l’on peut qualifier de matérialiste, ces phénomènes fournissent les matériaux d’enquête et de production théorique pour déchiffrer les rapports sociaux et les tensions historiques qui les traversent. La psychanalyse et la psychologie sociale contribuent à ces recherches en interrogeant l’articulation entre la vie psychique et la réalité sociale. Loin de se réduire à un objet d’analyse, le quotidien devient un point d’appui pour renouveler les formes mêmes de la théorie.

Ces philosophes ne forment ni une école ni un programme commun. Pourtant, ils se lisent, se répondent et se critiquent. De leur confrontation naissent plusieurs questions. Qu’est-ce qui, dans les crises de l’époque, rend nécessaire ce recours au quotidien ? Que devient la théorie lorsqu’elle prend ce terrain pour point de départ ? Quelles formes d’écriture invente-t-elle pour saisir les contradictions du présent ? Quelles conceptions du temps et de l’histoire mobilise-t-elle pour penser la transformation sociale, quand reflue l’espoir révolutionnaire et que monte le fascisme ?

Un siècle plus tard, relire ces textes, de Sens unique de Benjamin (1928) à Héritage de ce temps de Bloch (1935), conduit à interroger les conditions du travail philosophique lorsque les crises ébranlent la réalité de toutes parts, jusqu’aux concepts par lesquels on prétend la comprendre. Que signifie, alors, philosopher en temps de crises ?

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Programme de la journée d’étude…

9h30 Accueil

Matinée

Présidence : Chiara Musolino

9h45 Introduction

10h00 Gérard Raulet (Sorbonne Université)

Montages dans le vide. La transformation de l’expérience dans Héritage de ce temps

10h45 Lea Gekle (Université Paris 8)

Penser la vie quotidienne pour la transformer. Psychanalyse et théorie sociale dans l’Allemagne de Weimar

11h30 Pause

11h45 Olivier Agard (Sorbonne Université)

Siegfried Kracauer : critique du quotidien et sociologie de la connaissance

12h30 Ariane Mintz (Université Paris 8)

Penser dans les ruines de l’histoire. Éternité et éphémérité chez Benjamin et Adorno

13h15 Pause déjeuner

Après-midi

Présidence : Lea Gekle

15h15 Agnès Grivaux (Nantes Université, CAPhi – membre junior de l’IUF)

Le rôle de la controverse du psychologisme dans l’établissement de la psychologie sociale chez Horkheimer et Adorno

16h00 Yann Gomez (Université Paris 8)

La vie quotidienne, un concept critique ? Georg Lukács en temps de crise

16h45 Pause

17h00 Chiara Musolino (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HIPHIMO)

Au ras du quotidien : la production théorique du présent chez Ernst Bloch

17h45 Discussion générale et conclusions

18h00 Fin de la journée

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Entrée libre, inscription obligatoire : Formulaire d’inscription

Contact: chiara.musolino@yahoo.com ; lea.gekle@univ-paris8.fr