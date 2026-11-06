Monna lisait (Que nous cache la Joconde ?)

Peinte au début du XVIᵉ siècle, Joconde est longtemps restée inconnue du grand public. C’est seulement sous le Second Empire qu’elle acquiert un début de renommée, grâce à des écrivains qui en parlent, comme George Sand ou Théophile Gautier. Un événement va toutefois la catapulter au faîte de la célébrité : en 1911, La Joconde est volée au Louvre (déjà…). Aujourd’hui, véritable « monstre de foire », elle attire chaque jour plus de 18 000 visiteurs. Mais pourquoi est-elle devenue le symbole de la peinture occidentale ? Et surtout pourquoi ce simple portrait d’une bourgeoise florentine sert-il de souffre-douleur à une pléthorique production artistique ? Depuis un peu plus d’un siècle, en effet, Monna Lisa est travestie, parodiée, détournée, défigurée par de nombreux artistes : Kasimir Malevitch, Marcel Duchamp, Fernand Léger, René Magritte, Andy Warhol, Annette Messager, jusqu’à Jeff Koons. Pourquoi un tel acharnement ? Se peut-il qu’il nous éclaire sur les fondements de l’art moderne ? Telles sont quelques-unes des questions posées par Philippe Comar, Pourquoi La Joconde ? L'Invention d'un chef-d'œuvre (Folio Essais). Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…

Paraît dans le même temps sous la signature de Thierry Hoquet un autre essai consacré à La Joconde et ses doubles (Vrin). Le philosophe y interroge également l'extrême popularité de "Monna Lisa", en se demandant comment on peut non seulement voir, mais connaître "La Joconde". Quelles sont les conditions de possibilité de l’établissement d’une vérité de ou sur cette œuvre, si admirée et si controversée à la fois? Devant le célèbre chef-d’œuvre, il ne suffit pas d’ouvrir les yeux pour voir.

Une occasion de se (re)demander avec Darian Leader, Ce que l'art nous empêche de voir (Payot, 2011). Qu'a bien pu signifier le fait que, lors du vol de "La Joconde" en 1911, des milliers de personnes – dont Franz Kafka et son ami Max Brod – se précipitèrent au musée pour aller contempler… un emplacement vide ! Beaucoup de ces fiévreux visiteurs n’avaient auparavant jamais mis les pieds au Louvre. D. Leader explore à partir de cette curieuse histoire les ressorts psychologiques qui font que l’on regarde les œuvres d’art. Qu’espérons-nous y trouver ? Et qu’est-ce qu’elles nous cachent ?

De "La Joconde", il est aussi beaucoup question dans l'Approche de l’esthétique élaborée naguère par Frank Sibley, traduite en 2018 par Jacques Morizot pour les éd. Ithaque, et dont Fabula vous propose de lire un chapitre : "Pourquoi La Joconde peut n'être pas un tableau"…

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