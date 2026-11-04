Ondas de choque coloniales en las artes y la literatura de los territorios africanos del Estado español. Canarias, Ceuta, Melilla (Paris)
Programme
09H15 Acogida de participantes
09H30 Apertura de la jornada :
Mercedes Yusta Rodrigo, directora del Laboratoire d’Études Romanes
09H45 Mesa 1
Territorios y herencias coloniales
Moderación: Mercedes Yusta Rodrigo (Université Paris 8)
Antonio Rodríguez Cruz (Université Paris 8)
Supervivencias guanches: Canarias y la herida colonial
Elsa Tyszler (Université Paris 8)
Ceuta y Melilla, fronteras raciales de ayer y de hoy.Seis siglos de continuidad colonial en el norte de África
11h00 Pausa
11H15 Mesa 2
Presencias e invisibilizaciones coloniales en la literatura
Moderación: Claire Laguian (Université Paris 8)
Nayra Pérez Hernández (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Las islas negras de Alexis Ravelo: huellas de colonialidad en el noir canario
Antonio Abad (escritor)
Visión y literatura de nuestra presencia en África.
12H30 Almuerzo
14H00 Mesa 3
Prácticas visuales de denuncia de la colonialidad
Moderación: Pascale Thibaudeau (Université Paris 8)
Lilia Ana Ramos Martín (fotógrafa)
Deconstruir la mirada: memoria, identidad y territorio frente a la colonialidad en la fotografía canaria
Alicia Fernández García (Université Paris 8)
Iconografía, nacionalismo y contestación en el espacio urbano ceutí
15H15 Pausa
15H30 Mesa 4
La huella colonial negra y esclavista en Canarias
Moderación: Renée-Clémentine Lucien (Sorbonne Université)
Gloria Godínez (artista e investigadora)
Me duele tanta azúcar: Reflexiones desde Canarias sobre Antígona Negra, una pieza escénica en español/wolof
Macarena Nieves Cáceres (artista y poeta)
inexorablenegrura. De la indocumentada necesidad de ser negra. Diálogo con Claire Laguian (Université Paris 8) y performance
16H45 Cierre de la jornada