Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, t. 58 : "L'invention de la compassion (anthropologie, politique, esthétique)"

Ce 58e tome des Annales de la Société JeanJacques Rousseau consacre son dossier principal à la compassion dans la pensée de Rousseau, en explorant ses dimensions anthropologiques, esthétiques et politiques. Les contributions interrogent les rapports entre pitié, raison et justice, ainsi que le rôle de la sensibilité dans la formation du jugement moral. Elles examinent également la manière dont la littérature, la musique et les arts éveillent et transmettent la compassion, avant d’en analyser les usages politiques, les dérives et les héritages, de la Révolution française aux débats contemporains. Le volume accueille également la présentation d’une lettre inédite de Milord Maréchal à la comtesse de Boufflers, ainsi qu’une réflexion sur la réception et les déformations de la pensée rousseauiste par l’extrême droite. Il contient aussi une étude consacrée à un herbier réalisé par Rousseau pour l’éditeur Panckoucke (annexe disponible en téléchargement).

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Avec les textes de Martin Rueff, Marco Menin, Francesco Boccolari, Céline Spector, Rudy Le Menthéour, Gabrielle Radica, Paolo Quintili (traduit par Fabrice Brandli), Gauthier Ambrus, Michel Delon, Miriam Begliuomini, Martha C. Nussbaum (traduit par Marco Menin et Alexis Tétreault), Patrick Bungener, Timothée Léchot, Beat Bäumler, Nicola Schoenenberger et Martin W. Callmander.