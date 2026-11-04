Le laboratoire Intersignes LR14ES01, FSHST, Université de Tunis et

Le laboratoire Études du Contemporain en Littératures, Langues, Arts, Université Jean Monnet Saint-Étienne organisent un colloque international

Enseignement des littératures et (in)sécurité linguistique : enjeux, pratiques et perspectives

Tunis, les 28, 29 et 30 octobre 2027

Face aux profondes mutations socioculturelles, économiques et technologiques que connait le monde aujourd’hui, l’enseignement des langues fait, de plus en plus, l’objet de nombreuses interrogations. Chercheur.es et praticien.nes constatent une résistance croissante à l’apprentissage du français, par exemple, et un désengagement préoccupant à l’égard de la lecture en général et du texte littéraire en particulier. Mais le constat porte aussi l’évolution des profils d’apprenant.es, de leurs besoins, objectifs, désirs et contextes d’apprentissage. Nous souhaitons interroger ou réinterroger nos approches, qui semblent ne pas prendre suffisamment en considération l’évolution des profils des apprenant.es et les transformations culturelles contemporaines : ne seraient-elles pas, en partie, responsables de cette situation souvent perçue comme un « déclin » ? Mais s’agit-il réellement d’un déclin, ou plutôt de l’avènement d’une nouvelle ère qui nous invite à repenser notre rapport aux langues, à la lecture et à la littérature ?

Si notre intérêt se focalise sur le texte littéraire, c’est parce qu’il a souvent été perçu comme un support privilégié d’accès aux langues et aux cultures, et qu’il fait l’objet de nombreux travaux spécifiques en didactique des langues (Godard, 2015 ; Raimond, 2024 ;

Prunet et Jensen, 2024 ; Woerly, 2026). Pour autant, son appropriation ne va pas de soi : de l’école à l’université, la rencontre avec le texte littéraire peut constituer un obstacle à l’apprentissage. Cela peut être d’autant plus le cas dans un contexte d’insécurité linguistique (Labov, 1972 ; Calvet, 1998 ; Gadet, 2003 ; Robillard, 2008), où l’apprenant se trouve accablé par « un sentiment de dépréciation et d’incertitude (…) à l’endroit de [ses] propres pratiques langagières [et par] un sentiment d’illégitimité et de culpabilité » (Remysen, 2018). En effet, loin de constituer un simple support, la littérature peut aussi devenir un lieu de contact avec une variété de langue insécurisante, un lieu de tensions liées à la maitrise des différentes variations internes de la langue et à sa complexité. En outre, les institutions peuvent contribuer à construire ou à renforcer ce sentiment d’insécurité lorsqu’elles deviennent elles mêmes porteuses d’une conception purifiée et inaccessible de la langue, voire d’un habitus de domination (Bourdieu, 1982) valorisant l’apprenant.e qui maitrise les normes scripturales les plus distinctives et élitistes de la langue et marginalisant celui ou celle qui ne parvient pas à se les approprier (Blanchet, 2016 ; Mortamet, 2020). Face au texte littéraire, l’apprenant.e peine à trouver ses repères, d’autant plus lorsqu’il/elle est confronté.e en parallèle à d’autres variétés de la langue, que ce soit dans la rue, au travail, à travers les médias ou les réseaux sociaux. L’insécurité linguistique, inhérente à tout apprentissage des langues (Castellotti, 2020), prend alors un tour stérilisant, handicapant et démobilisant, et affecte la construction sociale et identitaire des sujets. Elle se manifeste notamment par la peur excessive de l’erreur, l’autocensure et la difficulté à prendre la parole ou à produire des textes.

Un premier axe de réflexion consiste à décrire et à analyser des situations et des expériences d’enseignement-apprentissage des littératures étrangères sous l’angle des processus d’insécurisation et/ou de sécurisation langagière qui les caractérisent. Ces situations peuvent concerner les apprenant.es, de l’école à l’université, la formation d’enseignant.es, initiale et continue, mais aussi les enseignant.es, notamment lorsque la langue enseignée n’est pas leur langue familiale ou première.

Dans les contextes plurilingues, dans lesquels apprenant.es et enseignant.es sont confronté.es au quotidien à plusieurs langues, les problèmes liés à l’apprentissage des langues se révèlent plus complexes encore. À son arrivée à l’école, l’apprenant.e dispose déjà d’un bagage linguistique acquis dans et par son environnement social (Remysen, 2018). La langue de scolarisation n’en fait pas toujours partie, ce qui conduit à une alphabétisation et à une découverte de l’écrit à travers une langue étrangère ou seconde. C’est le cas en particulier des situations post-coloniales, diglossiques, de migration et d’un grand nombre de situations de francophonie (Feussi et Lorilleux, dirs., 2020). Les sujets se construisent dans des rapports variés, dynamiques et complexes à leurs différentes langues, sous l’effet des politiques linguistiques et scolaires et des idéologies. Prendre en considération le milieu culturel dans lequel il/elle évolue (Kramsch, 1993) et valoriser son plurilinguisme lui permettent même, selon certains travaux, une certaine aisance dans l’apprentissage des langues et une meilleure adaptation sociale (Castellotti et Moore, 2010). Toutefois, l’approche traditionnelle, les programmes ou même la doxa interdisent souvent à l’apprenant.e tout recours à son bagage linguistique. La distance entre le texte littéraire et les répertoires linguistiques de l’apprenant.e peut donc engendrer des sentiments d’exclusion, d’injustice et d’insécurité susceptibles de freiner son engagement dans l’apprentissage des langues étrangères et de la littérature.

Bien qu’elles s’inscrivent dans des cadres théoriques distincts, les pratiques translinguistiques (García et Wei, 2014) et les approches plurielles des langues et des cultures (Coste, Moore et Zarate, 2009 ; Candelier, 2012), en ce qu’elles reposent sur la valorisation des répertoires linguistiques des apprenant.es et de leur plurilinguisme, proposent une alternative didactique qu’il nous apparait pertinent d’évaluer dans l’enseignement des littératures étrangères. Les différentes langues, dialectes, ou même accents, ne sont plus hiérarchisés, mais considérés comme de véritables ressources favorisant une sécurisation linguistique des apprenant.es. Plus encore, en décloisonnant les langues et en permettant une circulation des savoirs linguistiques, sociaux et culturels, de telles approches ouvrent des pistes prometteuses pour l’apprentissage des langues, la compréhension du texte littéraire et l’expression écrite (Dompmartin, 2018 ; Hakim et Wyss, 2025).

Notre deuxième axe de travail porte sur l’introduction de ces perspectives dans l’enseignement des langues et des littératures, notamment en contextes de français langue seconde. Dans quelle mesure nos pratiques d’enseignement de la langue et de la littérature peuvent-elles et doivent-elles concourir à la sécurisation linguistique des apprenant.es ? Dans quelle mesure cette nouvelle manière de penser l’enseignement et l’apprentissage des langues, en prenant en compte le plurilinguisme des apprenant.es, peut-elle assurer une sécurité linguistique dans le cadre de l’enseignement de la littérature ?

Dans le domaine littéraire, de nombreux chercheur.es se sont employés à souligner combien la diversité des langues a pu contribuer à la production des œuvres elles-mêmes, à travers notamment la notion d’hétérolinguisme (Grutman, 1997 ; Gauvin, 1997 ; Suchet,

2014 ; Anokhina et Rastier, 2015 ; Kassab-Charfi et Rastier, 2016 ; Ausoni, 2018). Exilé.es, migrant.es, né.es dans des langues minorées, des diasporas ou des langues régionales, transfuges de classe, ces auteur.es sont souvent plurilingues, naviguant entre plusieurs langues et variétés linguistiques dans leur écriture et/ou inscrivant leurs récits dans des contextes plurilingues. Sous des formes autobiographiques plus ou moins explicites, certains auteur.es, comme Assia Djebar, Vassilis Alexakis ou Nancy Huston, vont jusqu’à y écrire le récit de ces contacts et de ces apprentissages des langues et de leurs variétés. Ces travaux s’inscrivent dans les études francophones, attachées qu’elles sont à montrer combien la diversité du français en francophonie contribue à la production et à la créativité littéraires.

Toutes ces situations sont traversées, à un moment ou à un autre de leur production ou de leur réception, par des phénomènes de sécurisation / insécurisation linguistique, que ce soit pour leurs auteur.es ou pour les situations qu’ils/elles exposent dans leurs récits. Ils/elles sont à ce titre un matériau de choix pour étudier l’expression de l’insécurité linguistique en littérature, mais aussi son dépassement par l’écriture. À ce titre, ces phénomènes donnent également à voir les positions des auteur.es sur la langue et sur leur force glottopolitique au sens où l’entend Caitucoli (2004). De tels travaux ouvrent à leur tour des perspectives didactiques prometteuses (Cros et Godard, 2022 et plus généralement les travaux présentés dans les colloques LEEL 2021, 2023).

Le troisième axe de réflexion se focalise sur l’étude des situations d’insécurité et de sécurité linguistiques dans la littérature. Que disent ces situations des expériences des auteur.es vis-à-vis de leur langue d’écriture ? Quels effets ont-elles sur les lectrices et les lecteurs, notamment celles et ceux qui sont confronté.es à des situations plurilingues, d’apprentissage des langues et de minoration linguistique ?

Ces trois axes de réflexion principaux pourront être complétés par d’autres perspectives, pourvu qu’elles articulent les hiérarchies entre langues et variétés, sécurité/insécurité – ou sécurisation/insécurisation linguistique – et enseignement des littératures. Ces perspectives pourront notamment s’attacher à penser ces questions en lien avec les attendus des institutions scolaires et universitaires. Cette articulation est d’autant plus nécessaire que, dans certains pays, les programmes de littérature au collège, au lycée et à l’université – notamment dans les départements de français ou de lettres modernes – subissent continuellement des changements et les commissions des programmes de français ne pensent pas toujours en termes de sécurisation/insécurisation linguistique. Le colloque pourra donc envisager aussi l’élaboration des manuels de lecture pour l’école et le moyen secondaire et réfléchir sur les supports et corpus exploitables dans les différentes formations universitaires.

Penser l’enseignement des littératures doit s’inscrire dans une logique de continuum dont les contenus, les objectifs et les démarches doivent s’adapter aux différents niveaux des apprenants :

À l’école, une question fondamentale se pose : qu’est-ce que la littérature dans un contexte d’insécurité linguistique ? Quels supports propose-t-on dans les curricula ?Quelles références et quels modèles linguistiques et littéraires propose-t-on aux élèves ? Quelles approches devraient être mises en application pour enseigner la littérature et remédier aux difficultés liées à l’apprentissage d’une langue, maternelle, seconde ou étrangère ?

Au secondaire, les enjeux de l’apprentissage des langues évoluent dans la mesure où ils visent à construire les compétences interprétatives du texte, en explorant ses différentes dimensions littéraires, culturelles et linguistiques (Tauveron, 2002 ; Langlade et Rouxel, 2004 ; Rouxel, 2012). L’étude d’œuvres françaises et francophones met en lumière la diversité des représentations de la langue française, des variétés linguistiques et des richesses culturelles qui la caractérisent. Le texte littéraire devient alors un espace où se construit le sujet lecteur (Rouxel, 2012 ; Dufays, 2013), capable de comprendre, d’interpréter et de s’approprier le texte étudié en classe. Néanmoins, parvient-on toujours à créer cette sécurité linguistique dans nos classes ?

À l’université, la question de la sécurité linguistique se pose dans des contextes différents. Dans les formations spécialisées en lettres, en didactique du français ou en français langue étrangère, la littérature constitue un élément essentiel de ces formations disciplinaires qui visent à faire découvrir et à étudier les littératures du monde et leurs esthétiques à des étudiant.es engagé.es dans un parcours de formation approfondie de la langue. Dans les formations où le français occupe une place transversale, les enseignant.es mobilisent rarement le texte littéraire dans leurs cours au profit de supports journalistiques, scientifiques ou autres. Leur principal souci est d’améliorer les compétences linguistiques des étudiant.es dans leurs domaines de formation. Ainsi, quelle place la littérature devrait-elle occuper dans ces formations ? Quelles sont les différentes approches capables de réduire l’insécurité linguistique chez les étudiant.es, toutes spécialités confondues ?

Par ailleurs, à l’école, comme au lycée et à l’université, les pratiques d’évaluation en littérature semblent constituer l’une des principales causes d’insécurité (Perrenoud, 1998 ; Hadji, 2012 ; Allal, 2013), en privilégiant la sanction normative et en créant chez l’apprenant.e une forme de méfiance à l’égard de la littérature. Qu’est-ce qui est donc jugé « évaluable » ou « non évaluable » ? Comment faire, dès lors, de l’évaluation un levier de sécurisation ?

Ce colloque se propose de réfléchir sur l’enseignement des littératures, de l’école à l’université, dans une perspective de sécurisation linguistique. Il ambitionne de réunir chercheures et chercheurs, praticiennes et praticiens afin d’interroger les enjeux de l’enseignement de la littérature dans des contextes variés, marqués par l’insécurité linguistique, et de débattre des pratiques enseignantes, des approches didactiques, des dispositifs d’évaluation et des expériences professionnelles à même d’enrichir notre réflexion. Nous ambitionnons également de valoriser les innovations pédagogiques qui prennent en considération les transformations contemporaines de l’enseignement des littératures française et francophone et qui visent à assurer un cadre sécurisant favorisant l’apprentissage de la langue et l’appropriation des œuvres littéraires par les apprenant.es. Une attention particulière sera accordée aux propositions mobilisant des approches pluridisciplinaires et transdisciplinaires.

Calendrier :

15 mars 2027 : date limite de soumission des propositions de communication

15 mai 2027 : retour des avis du comité scientifique

1er septembre 2027 : ouverture des inscriptions

Modalités de soumission :

Les propositions de communications sont à déposer sur la plateforme SciencesConf (https://ens-litterature.sciencesconf.org) avant le 15 mars 2027. Elles prendront la forme d’un texte anonymisé (400 mots maximum), accompagnés de 5 mots clés et de 1 à 5 références bibliographiques. Les propositions seront évaluées de façon anonyme par deux membres du comité scientifique.

Coordonnatrices :

Intersignes : Afef Arous-Brahim (afef.arous.brahim@gmail.com), Donia Maroub-Madani (doniamadani@gmail.com)

ECLLA : Clara Mortamet (clara.mortamet@univ-st-etienne.fr)

Comité scientifique

Myriam Abu-Samra (Université Marie et Louis Pasteur, Besançon, France)

Afef Arous-Brahim (Université de Jendouba, Tunisie)

Alain Ausoni (Université de Lausanne, Suisse)

Sarah De Biasi (Universitas Mercatorum, Rome)

Jean-Louis Dufays (Université catholique de Louvain, France)

Valentin Feussi (Université d’Angers, France)

Amel Ftita (Académie militaire Fondok Jdid, Tunisie)

Lise Gauvin (Université de Montréal, Canada)

Ferjani Ghuilene (Université de Jendouba, Tunisie)

Éric Hoppenot (Paris Sorbonne Université, France)

Samia Kassab-Charfi Tunis (Université de Tunis, Tunisie)

Mohamed Lahlou (Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc)

Foued Laroussi (Université de Rouen Normandie, France)

Nadja Maillard (Université d’Angers, France)

Cécile Médina (Université Marie et Louis Pasteur, Besançon, France)

Nesrine Mejri (Université de Tunis, Tunisie)

Clara Mortamet (Université Jean Monnet Saint-Etienne, France)

Julia Putsche (Université de Strasbourg, France)

Anne-Claire Raimond (Université Sorbonne Nouvelle, France)

Anthony Soron (Paris-Sorbonne-Université, France)

Hind Soudani (Université de La Manouba, Tunisie)

Ndieme Sow (Université Amadou Mahtar Mbow, Sénégal)

Khadimou Rassoul Thiam (Université Gaston Berger, Saint Louis)

Kalidou Sy (Université Gaston Berger, Saint Louis, Sénégal)

Sonia Zlitni-Fitouri (Université de Tunis, Tunisie)

Bibliographie indicative