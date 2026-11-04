Hubert Prolongeau, Les Frères amis. Élisée & Élie Reclus

Géographe et écrivain merveilleux, précurseur de l’écologie, du végétarisme, du féminisme, de l’anarchisme ou encore de l’union libre, Élisée Reclus (1830-1905) a été à l’aube des mouvements sociétaux les plus actuels.

Son parcours aurait-il été le même sans son double, son frère aîné Élie (1827-1904), tout aussi remarquable journaliste, écrivain, anthropologue, père fondateur de l’idée de coopérative… et à qui le liait une immense amitié ? Se baptisant l’un l’autre « fratrissime », les deux frères Reclus ont bataillé de pair sur tous les fronts. Enfants soumis à l’autorité rigoureuse d’un père pasteur, ils ont étudié ensemble la théologie, fugué, combattu Napoléon III, milité pour la Commune, été francs-maçons et anarchistes, vécu avec leurs épouses en communauté tant à Paris qu’à la campagne.

Raconter cette magnifique fraternité, au sens premier comme au sens figuré, c’est replonger dans une histoire de luttes, d’engagements, d’enthousiasmes, d’amour pour la science. En la retraçant, Hubert Prolongeau déplace subtilement le projecteur et éclaire la plus belle page de la vie d’Élisée Reclus : celle écrite avec son frère ami Élie.

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