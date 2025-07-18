Olivier Himy, Delphine Rey-Galtier, Julien Galtier, Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes

Sommaire

REPÈRES

Fontenelle dans son siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Les questions à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . .20

Les révolutions de la pensée :

sciences et croyances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Que sait-on ou que croit-on savoir ? . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Par quelles découvertes la publication des Entretiens est-elle immédiatement suivie ? . . . . . . . . .26

Quel est l’impact de ces conceptions du monde sur les croyances antérieures, et notamment sur la question de Dieu ? . . . . . . . . . . . . . .27

• Le jansénisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

• Le libertinage érudit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

La question à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . . .32

Fontenelle dans les salons : le polygraphe mondain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Des prédécesseurs littéraires de Fontenelle à sa postérité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Les voyages outre-monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

La tradition littéraire du dialogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Postérité des Entretiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Les questions à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . .52

PROBLÉMATIQUES

Le parcours :« le goût de la science » . . . . . . . . . . . .57

Plaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Curiosité scientifique et croyances . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Se faire entendre des puissants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Les questions à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . .65

Le cadre fictionnel des Entretiens :

le récit d’une aimable conversation mondaine ? . .69

Les seuils de la fiction : entrer par le paratexte . . . . . . . . .69

Les « clefs » de la fiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

La Lettre à Monsieur L… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Cadre spatio-temporel : moment propice à la rêverie . . . .74

• Des « rêveries » pastorales propices à la méditation :

le silence de la nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

• Le spectacle réjouissant de la nature :un autre seuil . . . . . . . . . . . . .76

Une aimable conversation mondaine ? . . . . . . . . . . . . . . .78

• Du récit à la conversation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

• Des saynètes plaisantes et facétieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

La poétique d’un « Bel esprit » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

La Marquise, une naïve lettrée ? . . . . . . . . . . . . . .82

La Marquise, figure du lecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Du lecteur à la doxa : quelques naïvetés ? . . . . . . . . . . . . .83

• De quelques idées reçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

• Des idées rassurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

• Le sens commun vs les chimères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

L’illusion de la naïveté : les pertinences d’une lettrée curieuse . . . . . . . . . . . . . . . .86

• La Marquise ou la tentation de l’anthropocentrisme . . . . . . . . . . . .86

• Un personnage lettré et curieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Le chemin de la philosophie :

« et de là considérons l’univers »… . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Le goût de l’analogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

La mise en place d’une stratégie dictactique ..... . . . . . .93

Se familiariser avec la nouveautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Pour mieux se projeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Représenter la science, représenter le monde :

les théories à l’œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

Simplifier, instruire et divertir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

L’ancienne théorie du géocentrisme . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

La théorie de l’héliocentrisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Le système de Tycho Brahé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

Les mondes habités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Le dépassement de l’héliocentrisme . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Éléments d’une physique cartésienne . . . . . . . . . . . . . . . . .117

En finir avec les croyances et le « faux merveilleux » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Copernic, selon le philosophe :

la genèse d’un nouveau récit scientifique . . . . . . . . . . . . . .124

Le temps des croyances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

• Un temps indéterminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

• Un temps effrayant et sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

• Le temps de la magie et des superstitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Le peuple des « Anciens » ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Enfance de la science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Les failles du présent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Évacuer toute hiérarchie :des fables parmi d’autres . . . . . . . . . . . . .135

Le récit de l’astronomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

• Le sens des mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

• Un enchantement nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

• L’ironie à l’œuvre : distance et plaisir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Le rôle des modèles – place du texte dans la querelle des Anciens et des Modernes . . . . . . . .141

Quelques modèles antiques paradoxalement valorisés . . .142

Critique des modèles antiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Les modèles modernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

• L’Astrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

• Le Roland Furieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

Les « lunettes » des Entretiens :

un œil derrière le décor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

Mise au point sur les « lunettes » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

Le plaisir du visible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

Les coulisses de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

Les yeux et l’esprit : donner corps à l’invisible . . . . . . . . . .165

La question à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . . .166

Pragmatique du décentrement . . . . . . . . . . . . . . . .167

Quitter le confort des théories reçues de la tradition . . 167

Lutter contre une pensée paresseuse . . . . . . . . . . . . . . 169

Vers le relativisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Accepter de ne plus être au sommet . . . . . . . . . . . . . . 171

Ébranler les certitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Aux fondements de la raison enquêtrice . ..........173

Apprendre à faire douter :

stratégies du philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

Le dialogue a valeur d‘exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

Le passage de l‘erreur à la vérité . . . . . . . . . . . . . . . . .178

Penser l‘impensable, envisager l‘inconcevable . . . . . . .179

L‘histoire comme instrument pédagogique . ........ 180

La promotion du bon sens de la novice . . . . . . . . . . . . 182

Influencer les affects de la Marquise . . . . . . . . . . . . . .184

La question à Jean-Jacques et Pascal Brioist . ........188

L’économie de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

Le principe de simplicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

La métaphore de l‘enchère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

Vers une morale du plaisir heureux . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

Expérience scientifique, expérience littéraire :

refus de la littérature ou abandon à la littérature ? .199

Le refus de la littérature . ..................... 199

Le mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Le désir de littérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

Le goût de l’analogie et la rhétorique libertine 207

Ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Un philosophe séducteur . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 212

Une Marquise ambiguë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Les émois partagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

PARCOURS

La pluralité des mondes . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

Cyrano de Bergerac,

L’Autre monde ou les États et Empires de la Lune. .. . . 226

Voltaire, Migromégas, 1752 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

Les entretiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

Voltaire, Lettres philosophiques, Lettre I,

« Sur les quakers », 1734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242

Diderot, Entretien d’un philosophe avec la maréchale de *** 250

Femmes galantes ou femmes savantes :

scènes de salons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

Molière, Les Femmes savantes, extrait de la scène d’exposition 265

Ninon de Lenclos, La Coquette Vengée, 1659 . . . . . . . . . . .271

OUTILS

Circuler dans les Entretiens :

structure et perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281

Remarques préliminaires sur la structure . . . . . . . . . . . . . .281

Structure de la Préface :

un art poétique qui revendique le »plaire et instruire » . . . .282

Structure des Soirs : introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284

Le Premier soir : « Que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même, et autour du Soleil » . . . . . . . . . . . . . . . . . .285

Le Second soir : « Que la Lune est une Terre habitée » . . . . .288

Le Troisième soir : « Particularités du Monde de la Lune.

Que les autres Planètes sont habitées aussi. » . . . . . . . . . . .291

Le Quatrième soir : « Particularités des mondes de Vénus, de Mercure, de Mars, de Jupiter et de Saturne. » . . . . . . . .294

Le Cinquième soir : « Que les étoiles fixes sont autant de Soleils, dont chacun éclaire un monde. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298

Le Sixième soir : « Nouvelles pensées qui confirment celles des Entretiens précédents.

Dernières découvertes qui ont été faites dans le Ciel. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301

Méthodologie de l’écrit de dissertation . . . . . . . . .305

L’introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

La problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306

L’annonce du plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

Les transitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308

La conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308

Rapport du sujet de dissertation avec le parcours .311

La nature de l’épreuve orale . . . . . . . . . . . . . . . . .313

Les étapes de l’oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313

La lecture expressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314

L’explication linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317

Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329

Sitographie : un peu d’astronomie . . . . . . . . . . . .332