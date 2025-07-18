Olivier Himy, Delphine Rey-Galtier, Julien Galtier, Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes
Sommaire
REPÈRES
Fontenelle dans son siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Les questions à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . .20
Les révolutions de la pensée :
sciences et croyances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Que sait-on ou que croit-on savoir ? . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Par quelles découvertes la publication des Entretiens est-elle immédiatement suivie ? . . . . . . . . .26
Quel est l’impact de ces conceptions du monde sur les croyances antérieures, et notamment sur la question de Dieu ? . . . . . . . . . . . . . .27
• Le jansénisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
• Le libertinage érudit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
La question à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . . .32
Fontenelle dans les salons : le polygraphe mondain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Des prédécesseurs littéraires de Fontenelle à sa postérité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Les voyages outre-monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
La tradition littéraire du dialogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Postérité des Entretiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Les questions à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . .52
PROBLÉMATIQUES
Le parcours :« le goût de la science » . . . . . . . . . . . .57
Plaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Curiosité scientifique et croyances . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Se faire entendre des puissants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Les questions à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . .65
Le cadre fictionnel des Entretiens :
le récit d’une aimable conversation mondaine ? . .69
Les seuils de la fiction : entrer par le paratexte . . . . . . . . .69
- Les « clefs » de la fiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
- La Lettre à Monsieur L… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Cadre spatio-temporel : moment propice à la rêverie . . . .74
• Des « rêveries » pastorales propices à la méditation :
le silence de la nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
• Le spectacle réjouissant de la nature :un autre seuil . . . . . . . . . . . . .76
Une aimable conversation mondaine ? . . . . . . . . . . . . . . .78
• Du récit à la conversation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
• Des saynètes plaisantes et facétieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
La poétique d’un « Bel esprit » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
La Marquise, une naïve lettrée ? . . . . . . . . . . . . . .82
La Marquise, figure du lecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Du lecteur à la doxa : quelques naïvetés ? . . . . . . . . . . . . .83
• De quelques idées reçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
• Des idées rassurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
• Le sens commun vs les chimères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
L’illusion de la naïveté : les pertinences d’une lettrée curieuse . . . . . . . . . . . . . . . .86
• La Marquise ou la tentation de l’anthropocentrisme . . . . . . . . . . . .86
• Un personnage lettré et curieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Le chemin de la philosophie :
« et de là considérons l’univers »… . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Le goût de l’analogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
La mise en place d’une stratégie dictactique ..... . . . . . .93
Se familiariser avec la nouveautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Pour mieux se projeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Représenter la science, représenter le monde :
les théories à l’œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Simplifier, instruire et divertir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
L’ancienne théorie du géocentrisme . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
La théorie de l’héliocentrisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Le système de Tycho Brahé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Les mondes habités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Le dépassement de l’héliocentrisme . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Éléments d’une physique cartésienne . . . . . . . . . . . . . . . . .117
En finir avec les croyances et le « faux merveilleux » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Copernic, selon le philosophe :
la genèse d’un nouveau récit scientifique . . . . . . . . . . . . . .124
Le temps des croyances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
• Un temps indéterminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
• Un temps effrayant et sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
• Le temps de la magie et des superstitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Le peuple des « Anciens » ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
- Enfance de la science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
- Les failles du présent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
- Évacuer toute hiérarchie :des fables parmi d’autres . . . . . . . . . . . . .135
Le récit de l’astronomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
• Le sens des mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
• Un enchantement nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
• L’ironie à l’œuvre : distance et plaisir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Le rôle des modèles – place du texte dans la querelle des Anciens et des Modernes . . . . . . . .141
Quelques modèles antiques paradoxalement valorisés . . .142
Critique des modèles antiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Les modèles modernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
• L’Astrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
• Le Roland Furieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Les « lunettes » des Entretiens :
un œil derrière le décor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Mise au point sur les « lunettes » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Le plaisir du visible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Les coulisses de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Les yeux et l’esprit : donner corps à l’invisible . . . . . . . . . .165
La question à Jean-Jacques et Pascal Brioist . . . . . . . . . . . .166
Pragmatique du décentrement . . . . . . . . . . . . . . . .167
Quitter le confort des théories reçues de la tradition . . 167
Lutter contre une pensée paresseuse . . . . . . . . . . . . . . 169
Vers le relativisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Accepter de ne plus être au sommet . . . . . . . . . . . . . . 171
Ébranler les certitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Aux fondements de la raison enquêtrice . ..........173
Apprendre à faire douter :
stratégies du philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Le dialogue a valeur d‘exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Le passage de l‘erreur à la vérité . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Penser l‘impensable, envisager l‘inconcevable . . . . . . .179
L‘histoire comme instrument pédagogique . ........ 180
La promotion du bon sens de la novice . . . . . . . . . . . . 182
Influencer les affects de la Marquise . . . . . . . . . . . . . .184
La question à Jean-Jacques et Pascal Brioist . ........188
L’économie de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Le principe de simplicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
La métaphore de l‘enchère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Vers une morale du plaisir heureux . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Expérience scientifique, expérience littéraire :
refus de la littérature ou abandon à la littérature ? .199
Le refus de la littérature . ..................... 199
Le mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Le désir de littérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Le goût de l’analogie et la rhétorique libertine 207
Ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Un philosophe séducteur . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 212
Une Marquise ambiguë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Les émois partagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
PARCOURS
La pluralité des mondes . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Cyrano de Bergerac,
L’Autre monde ou les États et Empires de la Lune. .. . . 226
Voltaire, Migromégas, 1752 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Les entretiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Voltaire, Lettres philosophiques, Lettre I,
« Sur les quakers », 1734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Diderot, Entretien d’un philosophe avec la maréchale de *** 250
Femmes galantes ou femmes savantes :
scènes de salons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Molière, Les Femmes savantes, extrait de la scène d’exposition 265
Ninon de Lenclos, La Coquette Vengée, 1659 . . . . . . . . . . .271
OUTILS
Circuler dans les Entretiens :
structure et perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Remarques préliminaires sur la structure . . . . . . . . . . . . . .281
Structure de la Préface :
un art poétique qui revendique le »plaire et instruire » . . . .282
Structure des Soirs : introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Le Premier soir : « Que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même, et autour du Soleil » . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Le Second soir : « Que la Lune est une Terre habitée » . . . . .288
Le Troisième soir : « Particularités du Monde de la Lune.
Que les autres Planètes sont habitées aussi. » . . . . . . . . . . .291
Le Quatrième soir : « Particularités des mondes de Vénus, de Mercure, de Mars, de Jupiter et de Saturne. » . . . . . . . .294
Le Cinquième soir : « Que les étoiles fixes sont autant de Soleils, dont chacun éclaire un monde. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
Le Sixième soir : « Nouvelles pensées qui confirment celles des Entretiens précédents.
Dernières découvertes qui ont été faites dans le Ciel. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
Méthodologie de l’écrit de dissertation . . . . . . . . .305
L’introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
La problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
L’annonce du plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
Les transitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
La conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
Rapport du sujet de dissertation avec le parcours .311
La nature de l’épreuve orale . . . . . . . . . . . . . . . . .313
Les étapes de l’oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
La lecture expressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
L’explication linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
Sitographie : un peu d’astronomie . . . . . . . . . . . .332