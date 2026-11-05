Anne Lemerre-Louërat, Nicolas Souhait, Étienne Jodelle, Les Amours, Contr'Amours, Contre la Riere-Venus
Voici Jodelle une nouvelle fois au programme de l’agrégation, après 2014 (Didon se sacrifiant), et de Jodelle lui-même, depuis cette date, on ne sait toujours pas grand-chose. L’histoire littéraire, relayant en fait les propos des contemporains de Jodelle eux-mêmes, nous transmet l’image d’un auteur bien énigmatique, réputé membre de la Pléiade.
Une chose semble acquise, tout de même : il aurait restauré comédie et tragédie dans la France du XVIe siècle, Et justement, c’est en tant qu’auteur dramatique que Jodelle s’était jusque-là fait une place dans les programmes de concours, et de cours ; mais le voici désormais, pour la première fois à l’agrégation, poète d’Amours. D’Amours? Cela reste à voir et ce sera tout l’enjeu de notre travail. Il faut dire que le recueil au programme pose un certain nombre de problèmes éditoriaux, génériques, thématiques, énonciatifs, stylistiques, historiques ou philosophiques…
Pour la session 2027, ce n’est donc pas seulement sur le plan bio- graphique que Jodelle se dérobe à l’étude. C’est sur le texte même mis au programme ; car d’une part, ce n’est pas lui qui a composé le recueil de ses pièces ; et d’autre part, sa pratique poétique ne correspond assurément pas à notre conception de l’auctorialité, héritée plutôt d’un Ronsard.
Ainsi, faire figurer Jodelle au programme de l’agrégation pour sa production amoureuse peut sembler bien paradoxal. Les préparateurs comme les étudiants peuvent se demander comment aborder le recueil, et l’enjeu pour le présent volume n’est pas des moindres, puisqu’il s’agit de désamorcer un certain nombre de problèmes dont les conséquences pèsent sur les exercices même pratiqués à l’agrégation : on ne les listera pas tous, mais par exemple, quels sujets d’étude littéraire peuvent être proposés sur un recueil qui n’est pas le fruit de la volonté (supposée unificatrice, dans nos principes exégétiques) de l’auteur des pièces qui y figurent ? Comment problématiser un sujet de dissertation ? Bref, on pourrait penser qu’un tel choix est plus adapté à un séminaire de master, tant sont nombreux les préalables méthodologiques à établir.
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Table des matières
INTRODUCTION
JODELLE AU PROGRAMME DE L’AGRÉGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
LA POÉSIE AMOUREUSE DE JODELLE : ENJEUX DU PRÉSENT VOLUME. . . .16
Dans quel état d’esprit lire et étudier les Amours de Jodelle ? . . .16
Quelques spécificités du présent volume . . . . . . . . .17
PLAN ET MÉTHODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Les problématiques : une mise en récit du recueil . . .18
Quelques remarques de méthode . . . . . . . . . . . . . . . .19
Déployer l’analyse : directions de travail . . . . . . . . .21
Penser le recueil à la Renaissance . . . . . . . . . . . . .22
Poésie amoureuse et histoire littéraire . . . . . . . . .. .23
QUELQUES REMARQUES SUR L’ÉDITION AU PROGRAMME .24
REPÈRES
JODELLE ET LA PLÉIADE : UNE LECTURE DE LA PRÉFACE DE LA MOTHE
JODELLE DANS L’HISTOIRE ET DANS L’HISTORIOGRAPHIE DE LA PLÉIADE 29
Histoire politique, histoire poétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
« Ronsard, Baïf, Du Bellay, Jodelle et les autres » :
la question de la Pléiade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
De quelques caractéristiques saillantes de la « Pléiade » . . . . . . . . . .42
JODELLE, SATELLITE DE LA PLÉIADE :
ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE POÉTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Le mythe à l’épreuve des sources : synthèse biographique . . . . . . .47
Le mythe de Jodelle par La Mothe : un parfait poète . . . . . . . . . . .49
« Se montrer en se cachant » : une biographie poétique de Jodelle par un liminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Jodelle à l’ombre de la Pléiade : un poète malgré lui ? . . . . . . . . . .56
RECUEILLIR LES ŒUVRES DE JODELLE :
DU SENS DE L’ENTREPRISE DE LA MOTHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
La pratique du recueil : œuvres et mélanges . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Singularisation de Jodelle selon La Mothe : inventio et elocutio . . .62
ÉCRIRE DE LA POÉSIE AMOUREUSE AU XVIe SIÈCLE
LA POÉSIE AU XVIe SIÈCLE : POÉTIQUE DES GENRES ET STYLE D’AUTEUR 68
Qu’est-ce que la poésie ? . . . . . . . . . . . . . .
Un socle théorique : Aristote et Horace . . .
Les traités de poétique en langue française
Une place pour la brièveté . . . . . . . .
L’AMOUR, UNE MATIÈRE SUPRÊME . . . . .
Le « sujet tant populaire de l’Amour »
De quel amour parle-t-on ? . . . . . . . .
ÉCRIRE L’AMOUR : FORMES POÉTIQUES .
La toute-puissance du sonnet . . . . . .
La solidarité du sonnet et de l’épigramme : un horizon d’attente . .83
Autres formes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNE POÉSIE LYRIQUE ? LA QUESTION DU SUJET POÉTIQUE
L’histoire du lyrisme dans l’histoire de la poésie . . . .
La spécificité du lyrisme à la Renaissance :
critères formels, thématiques, stylistiques . . . . . . . . .
La question du sujet lyrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le problème de la poésie de circonstance . . . . . . . . .
LA POÉSIE AMOUREUSE, ENTRE PÉTRARQUISME ET NÉOPLATONISME
DE PÉTRARQUE AU PÉTRARQUISME : CONSTITUTION D’UNE TRADITION .96
Aux origines : le Canzoniere de Pétrarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Le rôle séminal des Amours de Ronsard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Constitution d’une tradition et figement d’une topique : « pétrarquiser » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
« Pétrarquisme(s) » : réflexion critique et renouveau épistémologique 99
L’INFLUENCE DU NÉOPLATONISME : UNE MÉTAPHYSIQUE DE L’AMOUR . .99
Le commentaire du Banquet par Marsile Ficin :
caractéristiques du néoplatonisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Néoplatonisme, amour et littérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
L’AVÈNEMENT D’ANTÉROS DANS LA POÉSIE RENAISSANTE
VERS UNE POÉSIE DU « CONTRE » : QUELQUES DISTINCTIONS PRÉALABLES. ANTIPÉTRARQUISME, ANTÉROTISME, ANTIÉROTISME . . . . . . . . . . . . . . .104
Une figure tutélaire de cette poésie du « contre » :
l’évolution d’Antéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Un même modèle cyclique pour différents couples d’opposition .105
D’un pôle à l’autre, un continuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
L’ENGOUEMENT POUR LE « CONTRE » : ENTRE TRADITION,
APPROPRIATION ET SINGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
La radicalisation du « contre », en Italie et en France . . . . . . . . . . .108
Dans l’entourage de Jodelle : l’exemple de Ronsard et Du Bellay 108
PROBLÉMATIQUES
UN RECUEIL D’AMOURS ?
LE CONTENU DU RECUEIL DE 1574 (SECTION AMOURS, CONTR’AMOURS, CONTRE LA RIERE-VENUS) : DIVERSITÉ FORMELLE, DIVERSITÉ DE MATIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inventaire des pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un « divers style » pour « l’ample sujet d’amour » . . . . . . . . . . . .
LE STATUT DES PIÈCES : POÉSIE AMOUREUSE, POÉSIE DE COMMANDE
Poésie de commande et questions de méthode . .............
Histoire amoureuse et ancrage référentiel . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jodelle, entre auditoire et lectorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNE DOUBLE AMBITION : « DESCRIRE ET CHANTER » L’AMOUR . . . . . .
La maîtrise des codes de la poésie d’amour :
pétrarquisme et néoplatonisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’impossible interprétation unitaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Une mise en débat à de multiples échelles . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNE CONCEPTION ÉLARGIE DE L’AMOUR ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’illusion moderne d’une conception élargie de l’amour . . . . . .
Une conception élargie de la poésie d’amour . . . .
ÉPILOGUE : LE PREMIER SONNET, UN TROMPE-L’ŒIL ?
L’UNICITÉ PROBLÉMATIQUE DU JE POÉTIQUE
ÉTUDE DE L’ÉNONCIATION : RAPPELS FONDAMENTAUX
ET PROBLÈMES DE MÉTHODE . . . . . . . . . . . . . .
LES PARADOXES DU JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La fragmentation du je : le fruit de l’édition ou le plaisir de la variation ? . . . . . . . . . . .
Une construction par la négative ....... .
La radicalité du silence . . . . . . . . . . . . . . . .
LE TRAITEMENT SINGULIER DU TU . . . . . . . . . .
La fragmentation de l’adresse . . . . . . . . . . .
Effacement et disparition du tu . . . . . . . . . .
Le tu comme « représentation démasquée du JE .
VERS UN LYRISME IMPERSONNEL ?
La tentation de la généralisation : essor du on . .
La tentation de la dépersonnalisation : la « subjectivité occultée »
ÉCRIRE CONTRE LA POÉSIE D’AMOUR ? UNE CHARGE CRITIQUE
UNE POÉSIE DU « CONTRE » : MANIFESTATION
ET ENJEUX D’UNE CRITIQUE POLYMORPHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Une charge critique ? Identification de la cible . . . . . . . . . . . . . . .149
Les modalités d’expression du « contre » : esquisse d’une typologie .149
CHARGE CRITIQUE ET VOCATION SATIRIQUE DES POÈMES :
UNE PURE NÉGATIVITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Les Contr’Amours : de violents sonnets contre la poésie d’amour 150
Contre la Riere-Venus : la satire d’une pratique amoureuse .....154
LA POÉSIE D’AMOUR AU SECOND DEGRÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
L’incorporation distanciée du code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
La pratique du pastiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
AU CŒUR DE LA POÉSIE D’AMOUR : DÉCONSTRUCTION
ET DESTRUCTION DE L’INTÉRIEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Un principe agonistique de mise en débat et de déconstruction :
le diptyque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Exacerbation et radicalisation des codes pétrarquistes . . . . . . . . . .161
Le néoplatonisme déchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Quand la poésie d’amour ne tient qu’à un fil . . . . . . . . . . . . . . . . .171
DÉMYSTIFIER LA POÉSIE ET SES CODES
LE PROBLÈME DE L’ÉLOGE : POROSITÉ ENTRE POÉSIE COURTISANE ET POÉSIE AMOUREUSE
L’éloge et le problème de la sincérité . . . . . . . . . . . . . . . .
De cyniques raisons d’écrire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTRE LA FEINTISE : FABLE ET POUVOIR DE L’IMAGINATION
La poésie, ou l’art de la feintise . . . . . . . . . . . . . . . .
Inconvenance de la fable, source de fiction . . . . . . .
La confusion du rapport entre les mots et les choses Le rôle démystificateur du « si » . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’AUTONOMIE CONTRE-NATURE DE LA POÉSIE . . . . . . . .
La prolifération débridée des codes poétiques . . . . .
Un rapport de soumission : le poète comme esclave
L’« estrangeté » de la poésie : quand l’art n’imite plus la nature . . .183
LA QUÊTE D’UNE PAROLE PERSONNELLE
QUÊTE D’UNE PAROLE PERSONNELLE : DRAMATISATION ET MISE EN RÉCIT . . . . . . . . . . . . . .
REFUS DE L’IMITATION ET GOÛT DE L’ÉMULATION ? .
Le refus de l’imitation… . . . . . . . . . . . . . . . . . .
… au profit de l’émulation . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRAGMENTS ET ÉCHOS D’UNE PAROLE PERSONNELLE
Se voir écrire en écrivant . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le poète et sa palette : vers une reconquête poétique
AUTHENTICITÉ DE LA PAROLE POÉTIQUE ET REDÉFINITION DU STATUT DU POÈTE
POSTURE ÉTHIQUE ET REDÉFINITION DU STATUT DU POÈTE . . . . . . . . . .205
L’affirmation éthique du je poétique : la question de la franchise .205
L’authenticité comme quête et processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
UNE AMBITION PHILOSOPHIQUE ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
L’amour sans concept ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Une attitude devant l’existence : le cas du rire . . . . . . . . . . . . . . . .210
Apprentissage de la prudence et défiance des signes . . . . . . . . . . .211
Un horizon eudémonique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
VERS UNE POÉSIE DU JUSTE MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
L’expression poétique de l’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
La conception de l’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Une instance du juste milieu ? Le mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
RÉCONCILIER LES MOTS ET LES CHOSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
RÉHUMANISER LA POÉSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
La condition humaine au cœur de la poésie d’amour . . . . . . . . . . .221
Humanité, authenticité et simplicité ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
TRAVAIL DU TEXTE
LEXICOLOGIE
EN DIACHRONIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
EN SYNCHRONIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
La dérivation propre (ou affixale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
- La dérivation propre préfixale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
- La dérivation propre suffixale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
- La dérivation complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
La conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La formation des mots au service du style jodellien
MORPHOSYNTAXE
ADVERBES ET PRÉPOSITIONS . . . . .
CONJONCTIONS DE COORDINATION .
CONJONCTIONS DE SUBORDINATION
PRONOMS INDÉFINIS . . . . . . . . . . .
LA DÉTERMINATION DU NOM . . . . .
L’ADJECTIF ÉPITHÈTE . . .
LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Le subjonctif en indépendante ou en principale . . . . . . . . . . . . . . .249
Le subjonctif en subordonnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
- Le subjonctif en subordonnée complétive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
- Le subjonctif en subordonnée circonstancielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
- Le subjonctif en subordonnée relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Cas de succession de subjonctifs de valeurs différentes . . . . . . . .254
LES FORMES NON PERSONNELLES DU VERBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
L’infinitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
- L’infinitif sujet d’un verbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- L’infinitif complément d’un verbe . . . . . . . . . . . .
- L’infinitif complément d’un nom ou d’un adjectif
- L’infinitif circonstant prépositionnel . . . . . . . . . . .
- L’infinitif dans les périphrases verbales . . . . . . . .
- L’infinitif verbe d’une proposition subordonnée . .
- La « proposition infinitive » . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- L’infinitif substantivé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les formes en -ant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
- Qu’appelle-t-on « formes en -ant » ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
• Les emplois non verbaux des formes en -ant :
participe présent et gérondif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
- Les emplois verbaux des formes en -ant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
- L’adjectif verbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
QUELQUES DIFFICULTÉS SYNTAXIQUES …
Que . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Précision sur la ponctuation
Sonnet 19
Sonnet 22
Sonnet 24
STYLISTIQUE
« JO, LE DÉLIEN » . ......... .
LA FABRIQUE DU SONNET JODELLIEN
La forme du sonnet avant Jodelle
La structure du sonnet dans les Amours
Le sonnet rapporté . . . . . . . . . . . . . . . .
LA BRUSQUERIE JODELLIENNE . . . . . . . . . .
Articulation syntaxique, articulation strophique . .
Articulation grammaticale, articulation métrique : enjambements, rejets, contre-rejets . . . . . . . . . . . .
Un « souffle oratoire » .
—
Anne Lemerre-Louëratest est chargée de recherche au CNRS, rattachée à l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (IRCL, Montpellier). Elle s’intéresse à la littérature savante de la Renaissance, qu’elle étudie dans une perspective épistémocritique, à la croisée de l’histoire des sciences, de la littérature, de l’histoire de la langue et de la stylistique. Elle a rédigé la partie « Travail du texte » du présent volume.
Nicolas Souhait est maître de conférences en langue et littérature françaises du XVIe siècle à l’Université de Strasbourg. Ses travaux portent sur les liens entre la philologie humaniste et la littérature de langue française. Il a rédigé l’introduction, ainsi que les parties « Repères » et « Problématiques » du présent volume.