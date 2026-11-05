Anne Lemerre-Louërat, Nicolas Souhait, Étienne Jodelle, Les Amours, Contr'Amours, Contre la Riere-Venus

Voici Jodelle une nouvelle fois au programme de l’agrégation, après 2014 (Didon se sacrifiant), et de Jodelle lui-même, depuis cette date, on ne sait toujours pas grand-chose. L’histoire littéraire, relayant en fait les propos des contemporains de Jodelle eux-mêmes, nous transmet l’image d’un auteur bien énigmatique, réputé membre de la Pléiade.

Une chose semble acquise, tout de même : il aurait restauré comédie et tragédie dans la France du XVIe siècle, Et justement, c’est en tant qu’auteur dramatique que Jodelle s’était jusque-là fait une place dans les programmes de concours, et de cours ; mais le voici désormais, pour la première fois à l’agrégation, poète d’Amours. D’Amours? Cela reste à voir et ce sera tout l’enjeu de notre travail. Il faut dire que le recueil au programme pose un certain nombre de problèmes éditoriaux, génériques, thématiques, énonciatifs, stylistiques, historiques ou philosophiques…

Pour la session 2027, ce n’est donc pas seulement sur le plan bio- graphique que Jodelle se dérobe à l’étude. C’est sur le texte même mis au programme ; car d’une part, ce n’est pas lui qui a composé le recueil de ses pièces ; et d’autre part, sa pratique poétique ne correspond assurément pas à notre conception de l’auctorialité, héritée plutôt d’un Ronsard.

Ainsi, faire figurer Jodelle au programme de l’agrégation pour sa production amoureuse peut sembler bien paradoxal. Les préparateurs comme les étudiants peuvent se demander comment aborder le recueil, et l’enjeu pour le présent volume n’est pas des moindres, puisqu’il s’agit de désamorcer un certain nombre de problèmes dont les conséquences pèsent sur les exercices même pratiqués à l’agrégation : on ne les listera pas tous, mais par exemple, quels sujets d’étude littéraire peuvent être proposés sur un recueil qui n’est pas le fruit de la volonté (supposée unificatrice, dans nos principes exégétiques) de l’auteur des pièces qui y figurent ? Comment problématiser un sujet de dissertation ? Bref, on pourrait penser qu’un tel choix est plus adapté à un séminaire de master, tant sont nombreux les préalables méthodologiques à établir.

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Table des matières

INTRODUCTION

JODELLE AU PROGRAMME DE L’AGRÉGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

LA POÉSIE AMOUREUSE DE JODELLE : ENJEUX DU PRÉSENT VOLUME. . . .16

Dans quel état d’esprit lire et étudier les Amours de Jodelle ? . . .16

Quelques spécificités du présent volume . . . . . . . . .17

PLAN ET MÉTHODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Les problématiques : une mise en récit du recueil . . .18

Quelques remarques de méthode . . . . . . . . . . . . . . . .19

Déployer l’analyse : directions de travail . . . . . . . . .21

Penser le recueil à la Renaissance . . . . . . . . . . . . .22

Poésie amoureuse et histoire littéraire . . . . . . . . .. .23

QUELQUES REMARQUES SUR L’ÉDITION AU PROGRAMME .24

REPÈRES

JODELLE ET LA PLÉIADE : UNE LECTURE DE LA PRÉFACE DE LA MOTHE

JODELLE DANS L’HISTOIRE ET DANS L’HISTORIOGRAPHIE DE LA PLÉIADE 29

Histoire politique, histoire poétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

« Ronsard, Baïf, Du Bellay, Jodelle et les autres » :

la question de la Pléiade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

De quelques caractéristiques saillantes de la « Pléiade » . . . . . . . . . .42

JODELLE, SATELLITE DE LA PLÉIADE :

ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE POÉTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Le mythe à l’épreuve des sources : synthèse biographique . . . . . . .47

Le mythe de Jodelle par La Mothe : un parfait poète . . . . . . . . . . .49

« Se montrer en se cachant » : une biographie poétique de Jodelle par un liminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Jodelle à l’ombre de la Pléiade : un poète malgré lui ? . . . . . . . . . .56

RECUEILLIR LES ŒUVRES DE JODELLE :

DU SENS DE L’ENTREPRISE DE LA MOTHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

La pratique du recueil : œuvres et mélanges . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Singularisation de Jodelle selon La Mothe : inventio et elocutio . . .62

ÉCRIRE DE LA POÉSIE AMOUREUSE AU XVIe SIÈCLE

LA POÉSIE AU XVIe SIÈCLE : POÉTIQUE DES GENRES ET STYLE D’AUTEUR 68

Qu’est-ce que la poésie ? . . . . . . . . . . . . . .

Un socle théorique : Aristote et Horace . . .

Les traités de poétique en langue française

Une place pour la brièveté . . . . . . . .

L’AMOUR, UNE MATIÈRE SUPRÊME . . . . .

Le « sujet tant populaire de l’Amour »

De quel amour parle-t-on ? . . . . . . . .

ÉCRIRE L’AMOUR : FORMES POÉTIQUES .

La toute-puissance du sonnet . . . . . .

La solidarité du sonnet et de l’épigramme : un horizon d’attente . .83

Autres formes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNE POÉSIE LYRIQUE ? LA QUESTION DU SUJET POÉTIQUE

L’histoire du lyrisme dans l’histoire de la poésie . . . .

La spécificité du lyrisme à la Renaissance :

critères formels, thématiques, stylistiques . . . . . . . . .

La question du sujet lyrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le problème de la poésie de circonstance . . . . . . . . .

LA POÉSIE AMOUREUSE, ENTRE PÉTRARQUISME ET NÉOPLATONISME

DE PÉTRARQUE AU PÉTRARQUISME : CONSTITUTION D’UNE TRADITION .96

Aux origines : le Canzoniere de Pétrarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Le rôle séminal des Amours de Ronsard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Constitution d’une tradition et figement d’une topique : « pétrarquiser » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

« Pétrarquisme(s) » : réflexion critique et renouveau épistémologique 99

L’INFLUENCE DU NÉOPLATONISME : UNE MÉTAPHYSIQUE DE L’AMOUR . .99

Le commentaire du Banquet par Marsile Ficin :

caractéristiques du néoplatonisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Néoplatonisme, amour et littérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

L’AVÈNEMENT D’ANTÉROS DANS LA POÉSIE RENAISSANTE

VERS UNE POÉSIE DU « CONTRE » : QUELQUES DISTINCTIONS PRÉALABLES. ANTIPÉTRARQUISME, ANTÉROTISME, ANTIÉROTISME . . . . . . . . . . . . . . .104

Une figure tutélaire de cette poésie du « contre » :

l’évolution d’Antéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Un même modèle cyclique pour différents couples d’opposition .105

D’un pôle à l’autre, un continuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

L’ENGOUEMENT POUR LE « CONTRE » : ENTRE TRADITION,

APPROPRIATION ET SINGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

La radicalisation du « contre », en Italie et en France . . . . . . . . . . .108

Dans l’entourage de Jodelle : l’exemple de Ronsard et Du Bellay 108

PROBLÉMATIQUES

UN RECUEIL D’AMOURS ?

LE CONTENU DU RECUEIL DE 1574 (SECTION AMOURS, CONTR’AMOURS, CONTRE LA RIERE-VENUS) : DIVERSITÉ FORMELLE, DIVERSITÉ DE MATIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inventaire des pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un « divers style » pour « l’ample sujet d’amour » . . . . . . . . . . . .

LE STATUT DES PIÈCES : POÉSIE AMOUREUSE, POÉSIE DE COMMANDE

Poésie de commande et questions de méthode . .............

Histoire amoureuse et ancrage référentiel . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jodelle, entre auditoire et lectorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNE DOUBLE AMBITION : « DESCRIRE ET CHANTER » L’AMOUR . . . . . .

La maîtrise des codes de la poésie d’amour :

pétrarquisme et néoplatonisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’impossible interprétation unitaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une mise en débat à de multiples échelles . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNE CONCEPTION ÉLARGIE DE L’AMOUR ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’illusion moderne d’une conception élargie de l’amour . . . . . .

Une conception élargie de la poésie d’amour . . . .

ÉPILOGUE : LE PREMIER SONNET, UN TROMPE-L’ŒIL ?

L’UNICITÉ PROBLÉMATIQUE DU JE POÉTIQUE

ÉTUDE DE L’ÉNONCIATION : RAPPELS FONDAMENTAUX

ET PROBLÈMES DE MÉTHODE . . . . . . . . . . . . . .

LES PARADOXES DU JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La fragmentation du je : le fruit de l’édition ou le plaisir de la variation ? . . . . . . . . . . .

Une construction par la négative ....... .

La radicalité du silence . . . . . . . . . . . . . . . .

LE TRAITEMENT SINGULIER DU TU . . . . . . . . . .

La fragmentation de l’adresse . . . . . . . . . . .

Effacement et disparition du tu . . . . . . . . . .

Le tu comme « représentation démasquée du JE .

VERS UN LYRISME IMPERSONNEL ?

La tentation de la généralisation : essor du on . .

La tentation de la dépersonnalisation : la « subjectivité occultée »

ÉCRIRE CONTRE LA POÉSIE D’AMOUR ? UNE CHARGE CRITIQUE

UNE POÉSIE DU « CONTRE » : MANIFESTATION

ET ENJEUX D’UNE CRITIQUE POLYMORPHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

Une charge critique ? Identification de la cible . . . . . . . . . . . . . . .149

Les modalités d’expression du « contre » : esquisse d’une typologie .149

CHARGE CRITIQUE ET VOCATION SATIRIQUE DES POÈMES :

UNE PURE NÉGATIVITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

Les Contr’Amours : de violents sonnets contre la poésie d’amour 150

Contre la Riere-Venus : la satire d’une pratique amoureuse .....154

LA POÉSIE D’AMOUR AU SECOND DEGRÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

L’incorporation distanciée du code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

La pratique du pastiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

AU CŒUR DE LA POÉSIE D’AMOUR : DÉCONSTRUCTION

ET DESTRUCTION DE L’INTÉRIEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

Un principe agonistique de mise en débat et de déconstruction :

le diptyque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

Exacerbation et radicalisation des codes pétrarquistes . . . . . . . . . .161

Le néoplatonisme déchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

Quand la poésie d’amour ne tient qu’à un fil . . . . . . . . . . . . . . . . .171

DÉMYSTIFIER LA POÉSIE ET SES CODES

LE PROBLÈME DE L’ÉLOGE : POROSITÉ ENTRE POÉSIE COURTISANE ET POÉSIE AMOUREUSE

L’éloge et le problème de la sincérité . . . . . . . . . . . . . . . .

De cyniques raisons d’écrire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONTRE LA FEINTISE : FABLE ET POUVOIR DE L’IMAGINATION

La poésie, ou l’art de la feintise . . . . . . . . . . . . . . . .

Inconvenance de la fable, source de fiction . . . . . . .

La confusion du rapport entre les mots et les choses Le rôle démystificateur du « si » . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’AUTONOMIE CONTRE-NATURE DE LA POÉSIE . . . . . . . .

La prolifération débridée des codes poétiques . . . . .

Un rapport de soumission : le poète comme esclave

L’« estrangeté » de la poésie : quand l’art n’imite plus la nature . . .183

LA QUÊTE D’UNE PAROLE PERSONNELLE

QUÊTE D’UNE PAROLE PERSONNELLE : DRAMATISATION ET MISE EN RÉCIT . . . . . . . . . . . . . .

REFUS DE L’IMITATION ET GOÛT DE L’ÉMULATION ? .

Le refus de l’imitation… . . . . . . . . . . . . . . . . . .

… au profit de l’émulation . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRAGMENTS ET ÉCHOS D’UNE PAROLE PERSONNELLE

Se voir écrire en écrivant . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le poète et sa palette : vers une reconquête poétique

AUTHENTICITÉ DE LA PAROLE POÉTIQUE ET REDÉFINITION DU STATUT DU POÈTE

POSTURE ÉTHIQUE ET REDÉFINITION DU STATUT DU POÈTE . . . . . . . . . .205

L’affirmation éthique du je poétique : la question de la franchise .205

L’authenticité comme quête et processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206

UNE AMBITION PHILOSOPHIQUE ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

L’amour sans concept ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

Une attitude devant l’existence : le cas du rire . . . . . . . . . . . . . . . .210

Apprentissage de la prudence et défiance des signes . . . . . . . . . . .211

Un horizon eudémonique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213

VERS UNE POÉSIE DU JUSTE MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214

L’expression poétique de l’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

La conception de l’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

Une instance du juste milieu ? Le mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

RÉCONCILIER LES MOTS ET LES CHOSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

RÉHUMANISER LA POÉSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221

La condition humaine au cœur de la poésie d’amour . . . . . . . . . . .221

Humanité, authenticité et simplicité ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

TRAVAIL DU TEXTE

LEXICOLOGIE

EN DIACHRONIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

EN SYNCHRONIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

La dérivation propre (ou affixale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

La dérivation propre préfixale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

La dérivation propre suffixale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235

La dérivation complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

La conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La formation des mots au service du style jodellien

MORPHOSYNTAXE

ADVERBES ET PRÉPOSITIONS . . . . .

CONJONCTIONS DE COORDINATION .

CONJONCTIONS DE SUBORDINATION

PRONOMS INDÉFINIS . . . . . . . . . . .

LA DÉTERMINATION DU NOM . . . . .

L’ADJECTIF ÉPITHÈTE . . .

LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248

Le subjonctif en indépendante ou en principale . . . . . . . . . . . . . . .249

Le subjonctif en subordonnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

Le subjonctif en subordonnée complétive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

Le subjonctif en subordonnée circonstancielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251

Le subjonctif en subordonnée relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

Cas de succession de subjonctifs de valeurs différentes . . . . . . . .254

LES FORMES NON PERSONNELLES DU VERBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256

L’infinitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256

L’infinitif sujet d’un verbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’infinitif complément d’un verbe . . . . . . . . . . . .

L’infinitif complément d’un nom ou d’un adjectif

L’infinitif circonstant prépositionnel . . . . . . . . . . .

L’infinitif dans les périphrases verbales . . . . . . . .

L’infinitif verbe d’une proposition subordonnée . .

La « proposition infinitive » . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’infinitif substantivé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les formes en -ant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

Qu’appelle-t-on « formes en -ant » ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

• Les emplois non verbaux des formes en -ant :

participe présent et gérondif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

Les emplois verbaux des formes en -ant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267

L’adjectif verbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268

QUELQUES DIFFICULTÉS SYNTAXIQUES …

Que . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Précision sur la ponctuation

Sonnet 19

Sonnet 22

Sonnet 24

STYLISTIQUE

« JO, LE DÉLIEN » . ......... .

LA FABRIQUE DU SONNET JODELLIEN

La forme du sonnet avant Jodelle

La structure du sonnet dans les Amours

Le sonnet rapporté . . . . . . . . . . . . . . . .

LA BRUSQUERIE JODELLIENNE . . . . . . . . . .

Articulation syntaxique, articulation strophique . .

Articulation grammaticale, articulation métrique : enjambements, rejets, contre-rejets . . . . . . . . . . . .

Un « souffle oratoire » .

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Anne Lemerre-Louëratest est chargée de recherche au CNRS, rattachée à l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (IRCL, Montpellier). Elle s’intéresse à la littérature savante de la Renaissance, qu’elle étudie dans une perspective épistémocritique, à la croisée de l’histoire des sciences, de la littérature, de l’histoire de la langue et de la stylistique. Elle a rédigé la partie « Travail du texte » du présent volume.

Nicolas Souhait est maître de conférences en langue et littérature françaises du XVIe siècle à l’Université de Strasbourg. Ses travaux portent sur les liens entre la philologie humaniste et la littérature de langue française. Il a rédigé l’introduction, ainsi que les parties « Repères » et « Problématiques » du présent volume.