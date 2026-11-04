Bernard Piettre, L'Universel en question

« C’est la manière dont la philosophie occidentale a posé et pensé la notion même d’universel que nous nous proposons d’interroger et d’examiner, et ce à partir des Anciens, puis avec l’avènement du christianisme, enfin avec le rationalisme des Lumières et toute l’idéologie moderne du progrès, aujourd’hui mise à mal par la destruction des conditions de vie de l’espèce humaine sur la planète, tout en considérant la façon dont l’universel a pu être abordé par des approches philosophiques, anthropologiques, et religieuses non occidentales. Ce faisant, au fur et à mesure de notre parcours historique et critique de la philosophie occidentale, nous espérons moins contribuer à un « plaidoyer » pour l’universel, dans une posture défensive ou réactive, qu’œuvrer à l’émergence d’une notion enrichie et renouvelée de l’universel, susceptible d’ouvrir l’avenir. […] L’universel est alors à chercher dans ce qui nous permet d’entrer dans une autre culture, avec ses spécificités, à partir de nos propres ressources culturelles. »
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On peut lire sur nonfiction.fr un article de C. Ruby sur cet ouvrage…
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Sommaire
Introduction 17
LA GENÈSE DE L’UNIVERSALISME OCCIDENTAL
La quête humaine de l’universel. La leçon des Grecs 35
L’ethnocentrisme, obstacle originel à l’universalisme ? 37
Les Grecs et l’approche anthropo-logique de l’universel 44
Les Grecs et l’approche techno-logique de l’universel 48
Les Grecs et l’approche onto-logique de l’universel 55
Les Grecs et l’approche politique de l’universel 60
Les Grecs et l’approche relativiste de l’universel 66
Les Grecs et l’approche cosmopolitique de l’universel 72
Conclusion 77
De l’universalisme des monothéismes à l’universalisme occidental 85
Le monothéisme et l’émergence d’un sens prescriptif du terme universel 86
Foi monothéiste, sagesse hindoue et bouddhiste. 91
Les fondements de l’universalisme chrétien 98
Universalisme et tolérance 105
Vérité et fidélité 114
La querelle des universaux 121
Portée universelle de la foi, et liberté 129
Universalité et communauté 134
Conclusion 137
Les fondements rationalistes de l’universalisme occidental 145
De la raison médiévale à la raison des modernes 147
Les espoirs placés dans le pouvoir universalisant de la raison (Descartes) 155
Les ambitions d’un rationalisme intégral et ses lacunes : Spinoza 161
Les ambitions d’un universalisme rationaliste intégral et ses limites : Leibniz 167
Les espérances universalistes du rationalisme des Lumières 174
Des Lumières à l’émergence d’une philosophie du progrès (Kant, Mendelssohn) 180
Une histoire universelle : Dieu se fait homme dans l’Histoire (Hegel) 186
Conclusion 193
LES FONDEMENTS PROBLÉMATIQUES DE L’UNIVERSALISME OCCIDENTAL
Des présupposés sociopolitiques au fondement d’une conception occidentale de l’Histoire universelle 199
Les origines philosophiques de l’universalisme libéral 201
Des contradictions internes à la doctrine des droits de l’homme 207
Le positivisme inhérent aux idéologies universalistes du progrès 215
De l’impossibilité de penser l’universel en dehors de tout idéal de moralité 223
De l’imposture du libéralisme économique et de la fausse universalité de ses principes 236
De l’illusoire universalité des principes utilitaristes de la pensée libérale 243
Conclusion 248
Des présupposés épistémologiques au fondement de l’universalisme de la technoscience venue d’Occident 253
Rapports de force, rapports d’autorité, et idéal d’universalité 254
Autorité de la science moderne, violence des techniques imposées 262
Science et techniques modernes à l’épreuve du mal 268
Universalité de la science, contingence de l’usage des techniques 274
Universalité de la condition humaine, particularité du milieu humain 283
Quête de vérité et quête d’objectivité 289
Des limites de la quête d’objectivité dans l’appréhension du vivant 293
Des effets délétères d’une approche mécaniste du vivant 300
Conclusion 310
Kant et l’universalisme des Lumières 313
De l’idéal d’universalité scientifique à l’idéal d’universalité éthique et juridique 314
De l’universalité de la loi morale, fondée en raison 319
De l’inspiration chrétienne de la philosophie morale de Kant 326
D’une rationalité inhumaine du devoir moral 332
De l’exercice du jugement moral 340
Universalité problématique du droit et des droits de l’homme 346
De l’universalité de la notion de dignité 355
Conclusion 363
LES CONDITIONS HUMAINES DE L’IDÉAL D’UNIVERSALITÉ
De l’universalité subjective 371
De l’universalité subjective du jugement esthétique et...du jugement moral 372
De la revendication de la validité universelle de nos jugements esthétiques 376
Le “sens commun” 384
Désintéressement et idéal d’universalité 391
Relativité de l’utilité objective, universalité du désintéressement 398
L’impossibilité d’une science de l’éthique explique sa possible universalité 402
L’universel indicible 408
Universalité d’un impossible accès à un au-delà du langage, et communauté de la pratique du langage 413
Conclusion 418
Les racines intersubjectives de l’idéal d’universalité 425
De l’idée d’un sujet universel 426
Sujet universel abstrait, individu concret aspirant à l’universel 432
De l’inter-communicabilité humaine à la construction de l’universel 439
Monde vécu, monde objectif. Les leçons de la phénoménologie 445
De l’universalité de certitudes pré-objectives 450
Un universel pré-objectif méta-culturel ? 457
D’une intersubjectivité concrète à l’émergence d’une aspiration à l’universel 463
Conclusion 474
L’universel en devenir 479
Des idées d’unité et de totalité 480
L’unité de l’humanité en devenir 485
Identité et unité 490
De l’identité des peuples, entre fiction et réalité 497
De la dimension universelle de l’activité symbolique de l’humanité 505
De l’unité de l’humanité, à l’épreuve de la tentation de la guerre 515
De la portée universelle du devoir d’hospitalité 520
Conclusion 530
Conclusion 533
La fin d’un universel ou la fin d’une histoire ? 535
Relativité des cultures et universalité de la culture 542
Relativisme et universalisme 549
Éthique universelle, morales particulières 552
De la vie et de la croissance de l’universel 561
Bibliographie 567
Les textes de référence (avant 1940) 567
Études et philosophie contemporaine (après 1940) 573