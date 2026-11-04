Bernard Piettre, L'Universel en question

« C’est la manière dont la philosophie occidentale a posé et pensé la notion même d’universel que nous nous proposons d’interroger et d’examiner, et ce à partir des Anciens, puis avec l’avènement du christianisme, enfin avec le rationalisme des Lumières et toute l’idéologie moderne du progrès, aujourd’hui mise à mal par la destruction des conditions de vie de l’espèce humaine sur la planète, tout en considérant la façon dont l’universel a pu être abordé par des approches philosophiques, anthropologiques, et religieuses non occidentales. Ce faisant, au fur et à mesure de notre parcours historique et critique de la philosophie occidentale, nous espérons moins contribuer à un « plaidoyer » pour l’universel, dans une posture défensive ou réactive, qu’œuvrer à l’émergence d’une notion enrichie et renouvelée de l’universel, susceptible d’ouvrir l’avenir. […] L’universel est alors à chercher dans ce qui nous permet d’entrer dans une autre culture, avec ses spécificités, à partir de nos propres ressources culturelles. »

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On peut lire sur nonfiction.fr un article de C. Ruby sur cet ouvrage…

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Sommaire

Introduction 17

LA GENÈSE DE L’UNIVERSALISME OCCIDENTAL



La quête humaine de l’universel. La leçon des Grecs 35

L’ethnocentrisme, obstacle originel à l’universalisme ? 37

Les Grecs et l’approche anthropo-logique de l’universel 44

Les Grecs et l’approche techno-logique de l’universel 48

Les Grecs et l’approche onto-logique de l’universel 55

Les Grecs et l’approche politique de l’universel 60

Les Grecs et l’approche relativiste de l’universel 66

Les Grecs et l’approche cosmopolitique de l’universel 72

Conclusion 77

De l’universalisme des monothéismes à l’universalisme occidental 85

Le monothéisme et l’émergence d’un sens prescriptif du terme universel 86

Foi monothéiste, sagesse hindoue et bouddhiste. 91

Les fondements de l’universalisme chrétien 98

Universalisme et tolérance 105

Vérité et fidélité 114

La querelle des universaux 121

Portée universelle de la foi, et liberté 129

Universalité et communauté 134

Conclusion 137

Les fondements rationalistes de l’universalisme occidental 145

De la raison médiévale à la raison des modernes 147

Les espoirs placés dans le pouvoir universalisant de la raison (Descartes) 155

Les ambitions d’un rationalisme intégral et ses lacunes : Spinoza 161

Les ambitions d’un universalisme rationaliste intégral et ses limites : Leibniz 167

Les espérances universalistes du rationalisme des Lumières 174

Des Lumières à l’émergence d’une philosophie du progrès (Kant, Mendelssohn) 180

Une histoire universelle : Dieu se fait homme dans l’Histoire (Hegel) 186

Conclusion 193

LES FONDEMENTS PROBLÉMATIQUES DE L’UNIVERSALISME OCCIDENTAL

Des présupposés sociopolitiques au fondement d’une conception occidentale de l’Histoire universelle 199

Les origines philosophiques de l’universalisme libéral 201

Des contradictions internes à la doctrine des droits de l’homme 207

Le positivisme inhérent aux idéologies universalistes du progrès 215

De l’impossibilité de penser l’universel en dehors de tout idéal de moralité 223

De l’imposture du libéralisme économique et de la fausse universalité de ses principes 236

De l’illusoire universalité des principes utilitaristes de la pensée libérale 243

Conclusion 248

Des présupposés épistémologiques au fondement de l’universalisme de la technoscience venue d’Occident 253

Rapports de force, rapports d’autorité, et idéal d’universalité 254

Autorité de la science moderne, violence des techniques imposées 262

Science et techniques modernes à l’épreuve du mal 268

Universalité de la science, contingence de l’usage des techniques 274

Universalité de la condition humaine, particularité du milieu humain 283

Quête de vérité et quête d’objectivité 289

Des limites de la quête d’objectivité dans l’appréhension du vivant 293

Des effets délétères d’une approche mécaniste du vivant 300

Conclusion 310

Kant et l’universalisme des Lumières 313

De l’idéal d’universalité scientifique à l’idéal d’universalité éthique et juridique 314

De l’universalité de la loi morale, fondée en raison 319

De l’inspiration chrétienne de la philosophie morale de Kant 326

D’une rationalité inhumaine du devoir moral 332

De l’exercice du jugement moral 340

Universalité problématique du droit et des droits de l’homme 346

De l’universalité de la notion de dignité 355

Conclusion 363

LES CONDITIONS HUMAINES DE L’IDÉAL D’UNIVERSALITÉ

De l’universalité subjective 371

De l’universalité subjective du jugement esthétique et...du jugement moral 372

De la revendication de la validité universelle de nos jugements esthétiques 376

Le “sens commun” 384

Désintéressement et idéal d’universalité 391

Relativité de l’utilité objective, universalité du désintéressement 398

L’impossibilité d’une science de l’éthique explique sa possible universalité 402

L’universel indicible 408

Universalité d’un impossible accès à un au-delà du langage, et communauté de la pratique du langage 413

Conclusion 418

Les racines intersubjectives de l’idéal d’universalité 425

De l’idée d’un sujet universel 426

Sujet universel abstrait, individu concret aspirant à l’universel 432

De l’inter-communicabilité humaine à la construction de l’universel 439

Monde vécu, monde objectif. Les leçons de la phénoménologie 445

De l’universalité de certitudes pré-objectives 450

Un universel pré-objectif méta-culturel ? 457

D’une intersubjectivité concrète à l’émergence d’une aspiration à l’universel 463

Conclusion 474

L’universel en devenir 479

Des idées d’unité et de totalité 480

L’unité de l’humanité en devenir 485

Identité et unité 490

De l’identité des peuples, entre fiction et réalité 497

De la dimension universelle de l’activité symbolique de l’humanité 505

De l’unité de l’humanité, à l’épreuve de la tentation de la guerre 515

De la portée universelle du devoir d’hospitalité 520

Conclusion 530

Conclusion 533

La fin d’un universel ou la fin d’une histoire ? 535

Relativité des cultures et universalité de la culture 542

Relativisme et universalisme 549

Éthique universelle, morales particulières 552

De la vie et de la croissance de l’universel 561

Bibliographie 567

Les textes de référence (avant 1940) 567

Études et philosophie contemporaine (après 1940) 573