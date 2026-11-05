Poétique de l'inquiétude

Après Poétiques de l’incomplétude et Poétiques de l’insaisissable, Éric Benoit fait paraître dans la collection "Modernités" des P.U. de Bordeaux le troisième volume collectif d’une série de cinq explorant les "Poétiques de la négativité" sous le titre Poétiques de l'inquiétude. La première partie de ce livre est consacrée aux inquiétudes spirituelles et philosophiques, depuis Augustin (« Notre cœur est inquiet… »), jusqu’à Pascal, Kierkegaard, Baudelaire, Péguy, Bataille, Mauriac, Bernanos, Montherlant, Juan Benet, Cioran, Jean-Luc Nancy… La deuxième partie explore des inquiétudes psychologiques : à partir de « l’inquiétante étrangeté » freudienne, nous y abordons des œuvres de Quignard, Kafka, Proust, Rousseau, Pessoa, Michaux, Marie NDiaye… La troisième partie se concentre sur les aspects formels de l’écriture de l’inquiétude : enjambements poétiques, tension narrative, stratégies stylistiques d’évitement, questions de traduction, inquiétudes dans la littérature pour la jeunesse ou dans la science-fiction, productivité esthétique du « déséquilibrisme ». La quatrième partie développe enfin des inquiétudes historiques ou politiques : de Stefan Zweig à Camille de Toledo, en passant par Buzzati, Gracq, Char, Vargaftig, Günther Anders, Toni Morrison, la littérature du « near chaos », jusqu’à rejoindre notre présent.