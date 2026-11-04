Danielle Chaperon, David Gullentops, Pierre-Marie Héron (dir.), Jean Cocteau. Le déniaisement des genres

« Si l’on découvre un jour ma grande spécialité, celle où j’étais seul au monde et incomparable, ce sera le déniaisement des genres », écrit Cocteau à la fin de sa vie (Poésie critique II, 1960). Déniaiser, pour lui, c’est redonner originalité, jeunesse à tout ce que l’habitude empêche de sentir dans sa fraîcheur de premier jet. C’est surprendre. C’est penser que « ce qui est grand ne peut avoir l’air grand, ce qui est neuf avoir l’air neuf, ce qui est naïf avoir l’air naïf ». C’est donc créer contre : contre ce qui tend à se figer en convention, en routine, en conformisme, en mode, y compris au sein des avant-gardes. Mais pas seulement. De cette logique de déniaisement se dégage en réalité un véritable programme esthétique, mis en oeuvre en pratiquant résolument les interférences entre les arts et l’intermédialité.

L’ouvrage présente les actes du colloque Cocteau qui s’est tenu à Cerisy-la-Salle du 4 au 10 août 2025, augmentés de cinq cahiers iconographiques.

Contributions de : Marie-Paule Berranger, Dominique Bert, Marion Brun, Danielle Chaperon, Gil Charbonnier, Claude Coste, Cyrielle Dodet, Sandrine Faraut Ruelle, Marika Genty, Mélissa Gignac, David Gullentops, Jacinthe Harbec, Pierre-Marie Héron, Stéphane Hirschi, Hiroyuki Kasai, David Martens, Christophe Meurée, Ivelise Perniola, Olivier Rauch, Émilien Sermier, Fanny Van Exaerde, Ann Van Sevenant, Susanne Winter.

Avec le soutien de : Université de Bruxelles (VUB) (laboratoire CLIC), Université de Lausanne (Centre d’études théâtrales), Université de Montpellier Paul-Valéry (centre de recherche RIRRA 21), SCD (BU Atrium de l’Université de Montpellier Paul-Valéry), Patrimoine de CHANEL (Paris).

Sommaire

Présentation

Danielle Chaperon, David Gullentops et Pierre-Marie Héron 9

PARTIE 1. DÉNIAISEMENT ET INTERMÉDIALITÉ

Chapitre 1. Déniaiser, dépatiner, contredire

Pierre-Marie Héron 15

Chapitre 2. Déniaiser l’intermédialité

Danielle Chaperon 25

Chapitre 3. Lecture intermédiale de la salle des mariages de Menton

David Gullentops 33

CAHIER 1 : COCTEAU DANS LE CHAMP DES ARTS

Commentaires de Pierre-Marie Héron 43

PARTIE 2. DEVENIR COCTEAU ET LE RESTER

Chapitre 4. Devenir Cocteau, ou comment incarner le génie de la France

Pierre-Marie Héron 65

Chapitre 5. Avec et contre les surréalistes : la poésie-caméléon

Marie-Paule Berranger 77

Chapitre 6. Cocteau dodécaphoniste

Claude Coste 89

Chapitre 7. Un « personnage imaginaire » : Cocteau, figure de fiction

Émilien Sermier 105

Chapitre 8. « Je serais odieux de me plaindre » :

Cocteau par lui-même, un autoportrait l’air de ne pas y toucher

David Martens 115

Chapitre 9. Quand la consécration vient de l’étranger.

Les voyages en Allemagne des années 1950

Susanne Winter 125

Chapitre 10. Les Enfants terribles, de Cocteau à Bertolucci 153

Ivelise Perniola

Chapitre 11. Les filiations de l’écrivain-cinéaste : Cocteau, Duras, Toussaint 141

Christophe Meurée

CAHIER 2 : MONUMENTS COCTEAU 149

Commentaires de Sandrine Faraut Ruelle

PARTIE 3. VUES CAVALIÈRES

Chapitre 12. Intermédier le dessin 169

David Gullentops

Le dessin au son de la musique 170

Jacinthe Harbec

Des romans « dessinés » ? (Typo)graphies de Cocteau 174

Émilien Sermier

« Les duettistes » ou les pouvoirs de la T.S.F. 177

Olivier Rauch

Le dessin dans le cinéma de Cocteau 178

Fanny Van Exaerde

CAHIER 3 : DESSINS 181

Commentaires de Dominique Bert

Chapitre 13. Déniaiser le corps 201

Danielle Chaperon

Exprimer l’inexprimable par le masque et la pantomime 202

Jacinthe Harbec

La chanson ou l’agonie du corps vocal 204

Stéphane Hirschi

Lettre fantasmique au poète 206

Cyrielle Dodet

PARTIE 4. VOIX ET CORPS DÉPATINÉS

Chapitre 14. Archéologie d’une voix-over 213

Danielle Chaperon

Chapitre 15. Devenir Orphée par le disque. Une lecture de la collection « La Voix de l’Auteur » 221

Marion Brun

Chapitre 16. Écrire pour des voix : Cocteau en chanté ? 231

Stéphane Hirschi

Chapitre 17. Plurisexualité et genre nouveau 239

Ann Van Sevenant

Chapitre 18. Le corps brutalisé. Cocteau, la Grande Guerre et l’esprit humanitaire 249

Gil Charbonnier

Chapitre 19. Gabrielle Chanel et Jean Cocteau, la scène en partage 259

Marika Genty

CAHIER 4 : AVEC CHANEL 269

PARTIE 5. FABRIQUES DE LA CRÉATION

Chapitre 20. Le geste intermédial de Cocteau. Quelques explorations dramaturgiques des années 1920 289

Cyrielle Dodet

Chapitre 21. La Mort du Sphinx : genèse intermédiale de La Machine infernale 297

Hiroyuki Kasai

Chapitre 22. Une « parenté subtile ». L’écriture des Chevaliers de la Table ronde de Jean Cocteau et du Paradis perdu d’Igor Markevitch 309

Olivier Rauch

Chapitre 23. Phénixologie ou le strip-tease de la création.

Les photographies de tournage du Testament d’Orphée par Lucien Clergue 317

Mélissa Gignac

Chapitre 24. « Les cris d’une foule accompagnent cette image ».

Enjeux des photographies de plateau et photographies de tournage dans les films de Cocteau 325

Fanny Van Exaerde

CAHIER 5 : SOUS L’ŒIL DE LUCIEN CLERGUE 337

Bibliographie choisie 344

Autrices et auteurs 346

Remerciements 350

Crédits iconographiques 351