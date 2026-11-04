Danielle Chaperon, David Gullentops, Pierre-Marie Héron (dir.), Jean Cocteau. Le déniaisement des genres
« Si l’on découvre un jour ma grande spécialité, celle où j’étais seul au monde et incomparable, ce sera le déniaisement des genres », écrit Cocteau à la fin de sa vie (Poésie critique II, 1960). Déniaiser, pour lui, c’est redonner originalité, jeunesse à tout ce que l’habitude empêche de sentir dans sa fraîcheur de premier jet. C’est surprendre. C’est penser que « ce qui est grand ne peut avoir l’air grand, ce qui est neuf avoir l’air neuf, ce qui est naïf avoir l’air naïf ». C’est donc créer contre : contre ce qui tend à se figer en convention, en routine, en conformisme, en mode, y compris au sein des avant-gardes. Mais pas seulement. De cette logique de déniaisement se dégage en réalité un véritable programme esthétique, mis en oeuvre en pratiquant résolument les interférences entre les arts et l’intermédialité.
L’ouvrage présente les actes du colloque Cocteau qui s’est tenu à Cerisy-la-Salle du 4 au 10 août 2025, augmentés de cinq cahiers iconographiques.
Contributions de : Marie-Paule Berranger, Dominique Bert, Marion Brun, Danielle Chaperon, Gil Charbonnier, Claude Coste, Cyrielle Dodet, Sandrine Faraut Ruelle, Marika Genty, Mélissa Gignac, David Gullentops, Jacinthe Harbec, Pierre-Marie Héron, Stéphane Hirschi, Hiroyuki Kasai, David Martens, Christophe Meurée, Ivelise Perniola, Olivier Rauch, Émilien Sermier, Fanny Van Exaerde, Ann Van Sevenant, Susanne Winter.
Avec le soutien de : Université de Bruxelles (VUB) (laboratoire CLIC), Université de Lausanne (Centre d’études théâtrales), Université de Montpellier Paul-Valéry (centre de recherche RIRRA 21), SCD (BU Atrium de l’Université de Montpellier Paul-Valéry), Patrimoine de CHANEL (Paris).
Sommaire
Présentation
Danielle Chaperon, David Gullentops et Pierre-Marie Héron 9
PARTIE 1. DÉNIAISEMENT ET INTERMÉDIALITÉ
Chapitre 1. Déniaiser, dépatiner, contredire
Pierre-Marie Héron 15
Chapitre 2. Déniaiser l’intermédialité
Danielle Chaperon 25
Chapitre 3. Lecture intermédiale de la salle des mariages de Menton
David Gullentops 33
CAHIER 1 : COCTEAU DANS LE CHAMP DES ARTS
Commentaires de Pierre-Marie Héron 43
PARTIE 2. DEVENIR COCTEAU ET LE RESTER
Chapitre 4. Devenir Cocteau, ou comment incarner le génie de la France
Pierre-Marie Héron 65
Chapitre 5. Avec et contre les surréalistes : la poésie-caméléon
Marie-Paule Berranger 77
Chapitre 6. Cocteau dodécaphoniste
Claude Coste 89
Chapitre 7. Un « personnage imaginaire » : Cocteau, figure de fiction
Émilien Sermier 105
Chapitre 8. « Je serais odieux de me plaindre » :
Cocteau par lui-même, un autoportrait l’air de ne pas y toucher
David Martens 115
Chapitre 9. Quand la consécration vient de l’étranger.
Les voyages en Allemagne des années 1950
Susanne Winter 125
Chapitre 10. Les Enfants terribles, de Cocteau à Bertolucci 153
Ivelise Perniola
Chapitre 11. Les filiations de l’écrivain-cinéaste : Cocteau, Duras, Toussaint 141
Christophe Meurée
CAHIER 2 : MONUMENTS COCTEAU 149
Commentaires de Sandrine Faraut Ruelle
PARTIE 3. VUES CAVALIÈRES
Chapitre 12. Intermédier le dessin 169
David Gullentops
Le dessin au son de la musique 170
Jacinthe Harbec
Des romans « dessinés » ? (Typo)graphies de Cocteau 174
Émilien Sermier
« Les duettistes » ou les pouvoirs de la T.S.F. 177
Olivier Rauch
Le dessin dans le cinéma de Cocteau 178
Fanny Van Exaerde
CAHIER 3 : DESSINS 181
Commentaires de Dominique Bert
Chapitre 13. Déniaiser le corps 201
Danielle Chaperon
Exprimer l’inexprimable par le masque et la pantomime 202
Jacinthe Harbec
La chanson ou l’agonie du corps vocal 204
Stéphane Hirschi
Lettre fantasmique au poète 206
Cyrielle Dodet
PARTIE 4. VOIX ET CORPS DÉPATINÉS
Chapitre 14. Archéologie d’une voix-over 213
Danielle Chaperon
Chapitre 15. Devenir Orphée par le disque. Une lecture de la collection « La Voix de l’Auteur » 221
Marion Brun
Chapitre 16. Écrire pour des voix : Cocteau en chanté ? 231
Stéphane Hirschi
Chapitre 17. Plurisexualité et genre nouveau 239
Ann Van Sevenant
Chapitre 18. Le corps brutalisé. Cocteau, la Grande Guerre et l’esprit humanitaire 249
Gil Charbonnier
Chapitre 19. Gabrielle Chanel et Jean Cocteau, la scène en partage 259
Marika Genty
CAHIER 4 : AVEC CHANEL 269
PARTIE 5. FABRIQUES DE LA CRÉATION
Chapitre 20. Le geste intermédial de Cocteau. Quelques explorations dramaturgiques des années 1920 289
Cyrielle Dodet
Chapitre 21. La Mort du Sphinx : genèse intermédiale de La Machine infernale 297
Hiroyuki Kasai
Chapitre 22. Une « parenté subtile ». L’écriture des Chevaliers de la Table ronde de Jean Cocteau et du Paradis perdu d’Igor Markevitch 309
Olivier Rauch
Chapitre 23. Phénixologie ou le strip-tease de la création.
Les photographies de tournage du Testament d’Orphée par Lucien Clergue 317
Mélissa Gignac
Chapitre 24. « Les cris d’une foule accompagnent cette image ».
Enjeux des photographies de plateau et photographies de tournage dans les films de Cocteau 325
Fanny Van Exaerde
CAHIER 5 : SOUS L’ŒIL DE LUCIEN CLERGUE 337
Bibliographie choisie 344
Autrices et auteurs 346
Remerciements 350
Crédits iconographiques 351