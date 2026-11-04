Collectif
Nouvelle parution
Danielle Chaperon, David Gullentops, Pierre-Marie Héron (dir.), Jean Cocteau. Le déniaisement des genres

Danielle Chaperon, David Gullentops, Pierre-Marie Héron (dir.), Jean Cocteau. Le déniaisement des genres

  • Saint-Josse, Editions HDiffusion , coll. "Les Colloques de Cerisy", 2026
  • EAN : 9782363452023
  • 356 pages
  • Prix : 32 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Université de Lausanne (Source : Pierre-Marie Héron)

« Si l’on découvre un jour ma grande spécialité, celle où j’étais seul au monde et incomparable, ce sera le déniaisement des genres », écrit Cocteau à la fin de sa vie (Poésie critique II, 1960). Déniaiser, pour lui, c’est redonner originalité, jeunesse à tout ce que l’habitude empêche de sentir dans sa fraîcheur de premier jet. C’est surprendre. C’est penser que « ce qui est grand ne peut avoir l’air grand, ce qui est neuf avoir l’air neuf, ce qui est naïf avoir l’air naïf ». C’est donc créer contre : contre ce qui tend à se figer en convention, en routine, en conformisme, en mode, y compris au sein des avant-gardes. Mais pas seulement. De cette logique de déniaisement se dégage en réalité un véritable programme esthétique, mis en oeuvre en pratiquant résolument les interférences entre les arts et l’intermédialité.

L’ouvrage présente les actes du colloque Cocteau qui s’est tenu à Cerisy-la-Salle du 4 au 10 août 2025, augmentés de cinq cahiers iconographiques.

Contributions de : Marie-Paule Berranger, Dominique Bert, Marion Brun, Danielle Chaperon, Gil Charbonnier, Claude Coste, Cyrielle Dodet, Sandrine Faraut Ruelle, Marika Genty, Mélissa Gignac, David Gullentops, Jacinthe Harbec, Pierre-Marie Héron, Stéphane Hirschi, Hiroyuki Kasai, David Martens, Christophe Meurée, Ivelise Perniola, Olivier Rauch, Émilien Sermier, Fanny Van Exaerde, Ann Van Sevenant, Susanne Winter.

Avec le soutien de : Université de Bruxelles (VUB) (laboratoire CLIC), Université de Lausanne (Centre d’études théâtrales), Université de Montpellier Paul-Valéry (centre de recherche RIRRA 21), SCD (BU Atrium de l’Université de Montpellier Paul-Valéry), Patrimoine de CHANEL (Paris).

Sommaire

Présentation
    Danielle Chaperon, David Gullentops et Pierre-Marie Héron                    9

PARTIE 1. DÉNIAISEMENT ET INTERMÉDIALITÉ

Chapitre 1. Déniaiser, dépatiner, contredire
    Pierre-Marie Héron                                                          15
Chapitre 2. Déniaiser l’intermédialité
    Danielle Chaperon                                                           25
Chapitre 3. Lecture intermédiale de la salle des mariages de Menton
    David Gullentops                                                            33

CAHIER 1 : COCTEAU DANS LE CHAMP DES ARTS
    Commentaires de Pierre-Marie Héron                                          43

PARTIE 2. DEVENIR COCTEAU ET LE RESTER

Chapitre 4. Devenir Cocteau, ou comment incarner le génie de la France
    Pierre-Marie Héron                                                          65
Chapitre 5. Avec et contre les surréalistes : la poésie-caméléon
    Marie-Paule Berranger                                                       77
Chapitre 6. Cocteau dodécaphoniste
    Claude Coste                                                                89
Chapitre 7. Un « personnage imaginaire » : Cocteau, figure de fiction
    Émilien Sermier                                                            105
Chapitre 8. « Je serais odieux de me plaindre » :
Cocteau par lui-même, un autoportrait l’air de ne pas y toucher
    David Martens                                                              115
Chapitre 9. Quand la consécration vient de l’étranger.
Les voyages en Allemagne des années 1950
    Susanne Winter                                                             125

Chapitre 10. Les Enfants terribles, de Cocteau à Bertolucci                153
        Ivelise Perniola
Chapitre 11. Les filiations de l’écrivain-cinéaste : Cocteau, Duras, Toussaint   141
        Christophe Meurée

CAHIER 2 : MONUMENTS COCTEAU                                               149
        Commentaires de Sandrine Faraut Ruelle

PARTIE 3. VUES CAVALIÈRES

Chapitre 12. Intermédier le dessin                                         169
        David Gullentops
    Le dessin au son de la musique                                             170
        Jacinthe Harbec
    Des romans « dessinés » ? (Typo)graphies de Cocteau                        174
        Émilien Sermier
    « Les duettistes » ou les pouvoirs de la T.S.F.                            177
        Olivier Rauch
    Le dessin dans le cinéma de Cocteau                                        178
        Fanny Van Exaerde

CAHIER 3 : DESSINS                                                         181
        Commentaires de Dominique Bert

Chapitre 13. Déniaiser le corps                                            201
        Danielle Chaperon
    Exprimer l’inexprimable par le masque et la pantomime                      202
        Jacinthe Harbec
    La chanson ou l’agonie du corps vocal                                      204
        Stéphane Hirschi
    Lettre fantasmique au poète                                                206
        Cyrielle Dodet

PARTIE 4. VOIX ET CORPS DÉPATINÉS

Chapitre 14. Archéologie d’une voix-over                                   213
        Danielle Chaperon
Chapitre 15. Devenir Orphée par le disque. Une lecture     de la collection « La Voix de l’Auteur »                                   221
        Marion Brun
Chapitre 16. Écrire pour des voix : Cocteau en chanté ?                    231
        Stéphane Hirschi
Chapitre 17. Plurisexualité et genre nouveau                               239
        Ann Van Sevenant
Chapitre 18. Le corps brutalisé. Cocteau, la Grande Guerre     et l’esprit humanitaire                                                    249
        Gil Charbonnier
Chapitre 19. Gabrielle Chanel et Jean Cocteau, la scène en partage         259
        Marika Genty

CAHIER 4 : AVEC CHANEL                                                     269

PARTIE 5. FABRIQUES DE LA CRÉATION

Chapitre 20. Le geste intermédial de Cocteau. Quelques explorations     dramaturgiques des années 1920                                             289
        Cyrielle Dodet
Chapitre 21. La Mort du Sphinx : genèse intermédiale de La Machine infernale   297
        Hiroyuki Kasai
Chapitre 22. Une « parenté subtile ». L’écriture des Chevaliers     de la Table ronde de Jean Cocteau et du Paradis perdu d’Igor Markevitch    309
        Olivier Rauch
Chapitre 23. Phénixologie ou le strip-tease de la création.
    Les photographies de tournage du Testament d’Orphée par Lucien Clergue     317
        Mélissa Gignac
Chapitre 24. « Les cris d’une foule accompagnent cette image ».
    Enjeux des photographies de plateau et photographies     de tournage dans les films de Cocteau                                      325
        Fanny Van Exaerde

CAHIER 5 : SOUS L’ŒIL DE LUCIEN CLERGUE                                    337

Bibliographie choisie                                                      344
Autrices et auteurs                                                        346
Remerciements                                                              350
Crédits iconographiques                                                    351