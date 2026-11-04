Chemins d’écritures. Vers une écologie de l’écriture ? (Sorbonne)

Chemins d’écritures

Vers une écologie de l’écriture ? - II

Séminaire doctoral Gripic – Celsa - 2026-2027 – 13e année

Maison de la Recherche – 28 rue Serpente, 75006 – métro Saint Michel ou Odéon

Emmanuël Souchier – Professeur émérite, Lettres Sorbonne Université – Gripic

Anne Zali - Conservateur général honoraire à la Bibliothèque nationale de France

Elsa Tadier – Maîtresse de conférences, Université Paris Cité – Cerilac

Séminaire ouvert à toute personne intéressée par l’histoire et l’approche anthropologique des écritures.

Les séances se tiennent le vendredi de 10h à 13h.

Programme des séances

18 décembre (attention : début de séance à 11h)

– Présentation : Emmanuël Souchier, Anne Zali, Elsa Tadier

– Les écritures au sein des artefacts spatiaux : une écologie

Jean-Marie Klinkenberg – Professeur émérite, Université de Sémiotique et Rhétorique, Liège

Stéphane Polis - Maître de recherches F.R.S.-FNRS Service d’Égyptologie, Professeur associé, U. de Liège

22 janvier – Problématiser la question de l’écriture et de l’écologie

Emmanuël Souchier, Anne Zali, Elsa Tadier

– La diversité des écritures : praxis écosophique et écologie symbolique du graphisme

Yann Aucompte, Professeur agrégé de Design et métiers d’art, Lycée Jean-Pierre-Vernant de Sèvres, DNMAD mention Graphisme ; chercheur associé au DICEN-IdF du CNAM

26 février – L’approche scripturaire du jaïnisme : l’écriture et le vivant dans la tradition indienne

Jérôme Petit – Conservateur en chef à la BnF, dpt des Manuscrits du monde, chargé des collections d’Asie du Sud et du Sud-Est, Directeur d’Études à l’EPHE, Langues et cultures manuscrites dans le monde indien

19 mars – Écologie et créativité scripturaire collective. Enquête sur la propagation imprimée dans les milieux militants (titre provisoire)

Mathilde Vassor - Maîtresse de conférences, Université Rennes 2, PREFICS

Thibault Sellier - Artiste sérigraphe

02 avril – Chercher en sismographe, avec Christian Dotremont (et d'autres, et vous, et nous !)…

Myriam Suchet – Maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne nouvelle Paris 3, HdR, membre honoraire de l’IUF, Responsable du Centre d’Études Québécoises.

21 mai – Vers une écologie poétique du palimpseste

Elsa Tadier - Maîtresse de conférences, Université Paris-Cité, Cérilac

18 juin – Dans l’atelier des écritures (séance collective)

Marie-Astrid Bailly-Maître – Graphiste édition & multimédia, autrice jeunesse

Olivier Nineuil – Dessinateur de caractères typographiques, enseignant, éditeur

25 juin – Problématiser la question de l’écriture et de l’écologie : synthèse

Emmanuël Souchier, Anne Zali, Elsa Tadier