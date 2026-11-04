Chemins d’écritures. Vers une écologie de l’écriture ? (Sorbonne)

Chemins d’écritures
Vers une écologie de l’écriture ? - II
Séminaire doctoral Gripic – Celsa - 2026-2027 – 13e année
Maison de la Recherche – 28 rue Serpente, 75006 – métro Saint Michel ou Odéon
Emmanuël Souchier – Professeur émérite, Lettres Sorbonne Université – Gripic
Anne Zali - Conservateur général honoraire à la Bibliothèque nationale de France
Elsa Tadier – Maîtresse de conférences, Université Paris Cité – Cerilac
Séminaire ouvert à toute personne intéressée par l’histoire et l’approche anthropologique des écritures.
Les séances se tiennent le vendredi de 10h à 13h.
Programme des séances
18 décembre (attention : début de séance à 11h)
– Présentation : Emmanuël Souchier, Anne Zali, Elsa Tadier
– Les écritures au sein des artefacts spatiaux : une écologie
Jean-Marie Klinkenberg – Professeur émérite, Université de Sémiotique et Rhétorique, Liège
Stéphane Polis - Maître de recherches F.R.S.-FNRS Service d’Égyptologie, Professeur associé, U. de Liège
22 janvier – Problématiser la question de l’écriture et de l’écologie
Emmanuël Souchier, Anne Zali, Elsa Tadier
– La diversité des écritures : praxis écosophique et écologie symbolique du graphisme
Yann Aucompte, Professeur agrégé de Design et métiers d’art, Lycée Jean-Pierre-Vernant de Sèvres, DNMAD mention Graphisme ; chercheur associé au DICEN-IdF du CNAM
26 février – L’approche scripturaire du jaïnisme : l’écriture et le vivant dans la tradition indienne
Jérôme Petit – Conservateur en chef à la BnF, dpt des Manuscrits du monde, chargé des collections d’Asie du Sud et du Sud-Est, Directeur d’Études à l’EPHE, Langues et cultures manuscrites dans le monde indien
19 mars – Écologie et créativité scripturaire collective. Enquête sur la propagation imprimée dans les milieux militants (titre provisoire)
Mathilde Vassor - Maîtresse de conférences, Université Rennes 2, PREFICS
Thibault Sellier - Artiste sérigraphe
02 avril – Chercher en sismographe, avec Christian Dotremont (et d'autres, et vous, et nous !)…
Myriam Suchet – Maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne nouvelle Paris 3, HdR, membre honoraire de l’IUF, Responsable du Centre d’Études Québécoises.
21 mai – Vers une écologie poétique du palimpseste
Elsa Tadier - Maîtresse de conférences, Université Paris-Cité, Cérilac
18 juin – Dans l’atelier des écritures (séance collective)
Marie-Astrid Bailly-Maître – Graphiste édition & multimédia, autrice jeunesse
Olivier Nineuil – Dessinateur de caractères typographiques, enseignant, éditeur
25 juin – Problématiser la question de l’écriture et de l’écologie : synthèse
Emmanuël Souchier, Anne Zali, Elsa Tadier