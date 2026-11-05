Tomaso Pascucci, Les Femmes des Guises sous les derniers Valois. Entre impératif de rang et limites de sexe
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Tomaso Pascucci
Les Femmes des Guises sous les derniers Valois. Entre impératif de rang et limites de sexe
Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Renaissance », n° 40, 2026.
Malgré certaines limitations qui pèsent sur elles à cause de leur sexe, les femmes des Guises du XVIe siècle contribuent à asseoir la prospérité de leurs maisons de rattachement, tout en bâtissant leur propre fortune. Ce livre retrace le parcours de trois d’entre elles.
Existe également en version reliée - EAN 9782406211266 - au prix de 106 euros