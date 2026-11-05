Édouard Klos

La Puissance de l’abbaye de Clairvaux (XVIe-XVIIIe siècle)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 66, 2026.

Entre saint Bernard et la prison, l’histoire moderne de Clairvaux reste méconnue. Loin du déclin supposé, l’abbaye s’affirme, du XVIe au XVIIIe siècle, comme une puissance sacrée, contestée autant que respectée, qui manie hard et soft power, des campagnes champenoises aux chapitres généraux.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406202301 - au prix de 108 euros