Essai
Nouvelle parution
Sarah Kay, La Chanson de geste à l’époque du roman

Sarah Kay, La Chanson de geste à l’époque du roman

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Recherches littéraires médiévales", 2026
  • EAN : 9782406207290
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20731-3
  • 323 pages
  • Prix : 34
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Sarah Kay

La Chanson de geste à l’époque du roman

Paris, Classiques Garnier, coll. « Recherches littéraires médiévales », n° 48, 2026.

Rejetant le modèle évolutionniste qui fait du roman l’aboutissement de la chanson de geste, cet ouvrage montre la simultanéité de ces deux genres au Moyen Âge : chaque genre éclaire « l’inconscient politique » de l’autre, c’est-à-dire ces contradictions politiques que le texte cherche à masquer.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406207306 - au prix de 95 EUR.