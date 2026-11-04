Sarah Kay

La Chanson de geste à l’époque du roman

Paris, Classiques Garnier, coll. « Recherches littéraires médiévales », n° 48, 2026.

Rejetant le modèle évolutionniste qui fait du roman l’aboutissement de la chanson de geste, cet ouvrage montre la simultanéité de ces deux genres au Moyen Âge : chaque genre éclaire « l’inconscient politique » de l’autre, c’est-à-dire ces contradictions politiques que le texte cherche à masquer.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406207306 - au prix de 95 EUR.