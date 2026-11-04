Les expérimentations littéraires des historien.ne.s (Orléans)

La journée d'études annuelle de l'équipe CEPOC du laboratoire POLEN (Univ. Orléans) mettra en valeur les expérimentations littéraires des historien.ne.s.

Voici le programme :

Métamorphoses du récit (10h30-13h)

Présidence : Lucie Taïeb

Paule Petitier : L’expérience Sorcière. Sonder les silences de l’histoire.

Pauline Valade : De l’archive à la fiction et de la fiction à l’archive (à propos du roman Bruno et Jean).

Sylvain Pattieu : « Là est son gibier » : une histoire écrite au prisme de sa pratique.

Textes, images, espaces (14h-16h30)

Présidence : Alexis Vrignon

Fanny Madeline : Raconter le Moyen Âge en BD: l’exemple de la collection « Histoire dessinée de la France ».

Philippe Artières : Fictionnaliser les archives.