Les expérimentations littéraires des historien.ne.s (Orléans)

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Aude Déruelle)
La journée d'études annuelle de l'équipe CEPOC du laboratoire POLEN (Univ. Orléans) mettra en valeur les expérimentations littéraires des historien.ne.s.
Voici le programme :
Métamorphoses du récit (10h30-13h)
Présidence : Lucie Taïeb
Paule Petitier : L’expérience Sorcière. Sonder les silences de l’histoire.
Pauline Valade : De l’archive à la fiction et de la fiction à l’archive (à propos du roman Bruno et Jean).
Sylvain Pattieu : « Là est son gibier » : une histoire écrite au prisme de sa pratique.
Textes, images, espaces (14h-16h30)
Présidence : Alexis Vrignon
Fanny Madeline : Raconter le Moyen Âge en BD: l’exemple de la collection « Histoire dessinée de la France ».
Philippe Artières : Fictionnaliser les archives.