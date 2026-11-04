Nicolas Le Cadet, Romain Menini (dir.), En lisant, en pantagruélisant

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Collectif
En lisant, en pantagruélisant
Sous la direction de Nicolas Le Cadet et Romain Menini
Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Mondes de Rabelais », n° 8, 2026.
Premier volume collectif à porter sur le premier-né des livres pantagruéliques, sorti des presses lyonnaises de Claude Nourry, vers 1532, et réédité à de nombreuses reprises sous le règne de François Ier, ce recueil d’articles constitue un événement à l’approche du cinquième centenaire de l’œuvre.
Existe également en version reliée - EAN 9782406209713 - au prix de 85 EUR.