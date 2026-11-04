Revue
Nouvelle parution
Revue des études italiennes 2026 – 1, n° 7 :

Revue des études italiennes 2026 – 1, n° 7 : "Des humains aux terrestres. Pour un nouveau récit du vivant" (Carla Benedetti, Lucia della Fontana et Davide Luglio, dir.)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Revue des Études Italiennes", 2026
  • EAN : 9782406214984
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-21499-1
  • ISSN : 0035-2047
  • Numéro : 7
  • 199 pages
  • Prix : 36
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Revue des études italiennes, 2026 – 1, n° 7. Des humains aux terrestres. Pour un nouveau récit du vivant

Sous la direction de Carla Benedetti, Lucia della Fontana et Davide Luglio

Paris, Classiques Garnier, coll. « Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne », n° 48, 2026

La Revue des Études Italiennes, est la plus ancienne revue de l’italianisme français. Elle explore la création et la critique littéraires et artistiques du Moyen Âge à l’époque contemporaine.

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