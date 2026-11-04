Revue des études italiennes 2026 – 1, n° 7 : "Des humains aux terrestres. Pour un nouveau récit du vivant" (Carla Benedetti, Lucia della Fontana et Davide Luglio, dir.)
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Revue des études italiennes, 2026 – 1, n° 7. Des humains aux terrestres. Pour un nouveau récit du vivant
Sous la direction de Carla Benedetti, Lucia della Fontana et Davide Luglio
Paris, Classiques Garnier, coll. « Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne », n° 48, 2026
La Revue des Études Italiennes, est la plus ancienne revue de l’italianisme français. Elle explore la création et la critique littéraires et artistiques du Moyen Âge à l’époque contemporaine.