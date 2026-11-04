Naissance et développement des premières fêtes foraines en France au XIXe s. : acteurs, enjeux et pratiques (Programme FFAUR1, Le Puy-en-Velay)
Journée d’études FFAUR1 (Fête Foraine en région Auvergne/Rhône-Alpes 1) du RnMSH.
Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier, 6 novembre 2026.
Direction : Agnès Curel (MSH Lyon/Saint-Étienne, Université Lyon 3) & Cyril Triolaire (MSH
Clermont-Ferrand, Université Clermont Auvergne)
« Naissance et développement des premières fêtes foraines en France au XIXe
siècle : acteurs, enjeux et pratiques ».
PROGRAMME
- 9h00-9h30 : Accueil.
- 9h30-9h50 : Cyril Triolaire (maître de conférences en études théâtrales, Université Clermont Auvergne) & Agnès Curel (maîtresse de conférences en littérature et théâtre, Université Lyon 3) : « Introduction ».
- 9h50-10h10 : Johanna Daniel (post-doctorante au Service numérique de la recherche, DER, Institut national d’Histoire de l’Art), Aurélia Vasile (Ingénieure en traitement et analyse de données, MSH Clermont-Ferrand) & Roger Gonin (chercheur indépendant) : « La base de données Spectacles de curiosités : fenêtre numérique ouverte sur la fête foraine ».
- 10h10-10h40 : Cyril Triolaire (maître de conférences en études théâtrales, Université Clermont Auvergne) : « Des curiosités à la vogue : naissance de la fête foraine au Puy-en-Velay (1870-1900) ».
- 10h40-11h00 : Pause
- 11h00-11h30 : Philippe Bourdin (professeur d’Histoire moderne, Université Clermont Auvergne) : « Curiosités et spectacles forains en Bourbonnais au XIXe
siècle ».
- 11h30-12h00 : Louise de Sédouy (docteure en Arts, Université Bordeaux Montaigne) : « Les espaces des fêtes foraines à Bordeaux : bâtiments de spectacles et de divertissements et implantation urbaine dans une grande ville de province (XIXe-début XXe siècles) ».
- 12h00-12h30 : Discussion générale.
- 14h-14h30 : Johanna Daniel (post-doctorante au Service numérique de la recherche, DER,Institut national d’Histoire de l’Art) : « Détection de réseaux forains en région Auvergne/Rhône-Alpes au 19e siècle ».
- 14h30-15h00 : Émeline Rotolo (Secrétaire de documentation au département Justice et Intérieur des Archives nationales de France) : « Les théâtres de marionnettes forains : échanges et transferts artistiques dans et depuis la région Auvergne/Rhône-Alpes ».
- 15h00-15h30 : Pierre Taillefer (Conservateur du patrimoine au ministère de la Culture, DRAC Normandie) : « Les aristocrates de la foire : alliances et réseaux d’une famille d’artistes forains au XIXe siècle ».
- 15h30-16h00 : Discussion générale.