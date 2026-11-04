Revue
Nouvelle parution
Constellation Cendrars, n° 10 :

Constellation Cendrars, n° 10 : "Faire création de tout. Cendrars multimédial" (dir. M.-P. Berranger, J. Denogent, É. Sermier)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Constellation Cendrars", 2026
  • EAN : 9782406215509
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-21551-6
  • ISSN : 2557-8855
  • Numéro : 10
  • 286 pages
  • Prix : 26 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)

Constellation Cendrars, n° 10 :

"Faire création de tout. Cendrars multimédial"

Sous la direction de Marie-Paule Berranger, Jehanne Denogent et Émilien Sermier

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constellation Cendrars », n° 10, 2026.

Constellation Cendrars présente des inédits, des contributions littéraires et des articles critiques rendant compte des recherches actuelles autour de l’œuvre de Blaise Cendrars.

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