Le regard, l’œil et l’imagination en littérature : mille façons d’émou‘voir’ (Canada)

APPEL À COMMUNICATIONS

COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC

Du 26 au 29 mai 2027

Université de l’Île-du-Prince-Edouard (UPEI), Canada

ATELIER « Le regard, l’œil et l’imagination en littérature : mille façons d’émou‘voir’ »

Sanda Badescu (UPEI) et Juliette Valcke (Mount St Vincent University)

sbadescu@upei.ca et Juliette.Valcke@MSVU.CA

« Jeter un coup d’œil », « avoir de l’œil », « dévorer des yeux », « avoir le mauvais œil » ne sont que quelques-unes des expressions de la langue française qui ne cessent de rappeler la richesse symbolique de l’œil et du regard. Organe de la vision, mais aussi du désir, de la connaissance, du jugement et de l’émotion, l’œil occupe une place privilégiée dans les imaginaires littéraires et artistiques. De la perception à l’interprétation, du visible à l’invisible, le regard constitue ainsi un espace où se rencontrent le corps, l’imagination, la subjectivité et le monde.

Le cinéma a abondamment exploré cette puissance du regard. Dans ce sens, le septième art a l’avantage de nous faire voir non seulement la façon dont les personnages regardent ou se regardent, mais aussi comment l’œil et le point de vue du réalisateur / de la réalisatrice ou du directeur / de la directrice de la photographie s’introduisent dans l’œuvre et modèlent notre compréhension et interprétation de celle-ci. L’analyse du regard demeure aussi une constante dans la tradition littéraire. Vecteurs de la passion amoureuse dans la lyrique des troubadours, les yeux constituent les portes ouvrant vers le cœur et font donc partie intégrante de la genèse amoureuse courtoise, créant même des désordres physiques chez le poète. Cette idée est reprise entre autres en littérature classique : Phèdre, à la vue d’Hippolyte, perd l’usage de ses propres yeux : « Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue / Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. » (Acte I, sc. 3)

Le regard peut aussi engager une perception plus profonde qui mobilise l’imagination ou l’expérience du personnage et transformer ce dernier, notamment par la lecture. Selon Proust, en effet, « l’ouvrage de l’écrivain n’est qu’une espèce d’instrument optique qu’il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que sans ce livre il n’eût peut-être pas vu en soi-même. » (Proust, p. 489-490) Lire serait donc aussi apprendre à voir autrement, ce qui rejoint la célèbre phrase du Petit Prince (1943) de Saint-Exupéry : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » (Saint-Exupéry, p. 72)

Le regard qui juge, métaphorique ou réel, la pression du regard d’autrui, la réputation et les mécanismes sociaux qui déterminent la manière dont un individu se voit et est vu occupent également une grande place dans la littérature et les arts. Dans Les Belles-Sœurs et Albertine, en cinq temps, Michel Tremblay insiste ainsi sur le regard de la famille et de la société dans le façonnement de l’identité des personnages. Le poids du regard des autres est aussi omniprésent dans la littérature autochtone, par exemple chez An Antane Kapesh dans Je suis une maudite sauvagesse (1976) et Naomi Fontaine dans Eka ashate – Ne flanche pas (2025), ainsi que dans les textes acadiens, comme le montre la pièce Parler mal (2026) de Bianca Richard et Gabriel Robichaud. Longtemps invisibles ou passés sous silence, les textes issus des communautés traditionnellement marginalisées (2ELGBTQI+), comme J’aime les filles d’Obom (2014), témoignent eux aussi d’une souffrance dérivée du regard d’autrui.

Le regard peut également être étudié à travers les relations entre littérature et arts visuels puisque, comme la photographie, la peinture ou le cinéma, la littérature « donne à voir » et construit une vision du monde. Le rapport entre texte et image, particulièrement étudié en photolittérature, constitue à cet égard un champ particulièrement fécond d’investigation (Montier, 2008).

Cet atelier propose donc d’interroger les multiples formes et fonctions que prennent l’œil et le regard dans la littérature francophone et dans le cinéma et de les considérer dans leur fonction double, soit celle de voir/percevoir le monde extérieur et de regarder vers l’intérieur et s’émouvoir.

Pistes de recherche possibles

. L’œil comme lien avec le monde et les autres

. Le regard des autres dans la littérature autochtone

. Le regard comme métaphore du jugement

. Regard et cécité en littérature

. Relation entre Arts visuels (peinture, cinéma, photographie, etc.) et littérature

. Relation texte-image

. Le thème du miroir en littérature : intrusion ou ouverture ?

. Le voyeurisme en littérature (Laclos, Zola, Robbe-Grillet, etc.)

. Aspect visuel du livre : du manuscrit médiéval aux expériences de Dany Laferrière

Échéancier :

Date limite pour soumettre une proposition : 15 janvier 2027

Réponse aux participant·e·s et ouverture de l’inscription : 1er février 2027

Version provisoire du programme : 15 mars 2027

Date limite pour être en règle avec l’APFUCC et s’être inscrit·e au colloque : 30 mars 2027

Version finale du programme : 26 avril 2027

Modalité et consignes :

- Le colloque annuel 2027 de l’APFUCC se passera à la fois en personne et en ligne. Veuillez noter que notre atelier se déroulera en personne.

- Les communications devront être en français et s’intéresser à un corpus en français.

- Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque.

- Veuillez soumettre votre proposition complète (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 janvier 2027, onglet « soumission » (https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2027).

- L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence avant le 30 mars 2027.

Bibliographie

Béroul et Thomas, Le Roman de Tristan et Iseut, éd. renouvelée par Joseph Bédier, Éditeurs H. Piazza et Cie,, 1900.

Carile, Paolo, Le regard entravé. Littérature et anthropologie dans les premiers textes sur la Nouvelle-France, Sillery, Septentrion, 2000.

Dirkx, Paul, éditeur, L’œil littéraire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.

Fontaine, Naomi, Eka ashate – Ne flanche pas, Montréal, Mémoire d’encrier, 2025.

Havelange, Carl, De l’œil et du monde. Une histoire du regard au seuil de la modernité, Paris, Fayard, 1998.

Kapesh, An Antane, Je suis une maudite sauvagesse, Montréal, Mémoire d’encrier, 2019.

Laferrière, Dany, L’Art presque perdu de ne rien faire, Paris, Grasset, 2014.

Molière, Le Bourgois gentilhomme, Chalon-sur-Saône, Éditions Ligaran, 2014.

Montier, Jean-Pierre et al., Littérature et photographie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2008.

Nicol, Francoise, et Laurence Perrigault, éd, La scène érotique sous le regard, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.

Nothomb, Amélie, Métaphysique des tubes, Paris, Albin Michel, 2000.

Obomsawin, Diane (Obom), J’aime les filles, Montréal, L’Oie de Cravan, 2014.

Ouellet, Pierre, Poétique du regard : littérature, perception, identité, Limoges, Presses Universitaires de Limoges (PULIM) / CELAT, 2000.

Piton-Foucault, Émilie, « La perversion dévoyée », La scène érotique sous le regard, édité par Francoise Nicol et Laurence Perrigault, Presses universitaires de Rennes, 2014.

Proust, Marcel, À la recherche du temps perdu, 4 vol., éd. par J.-Y. Tadié et al., Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1987-1989.

Racine, Jean, Phèdre, éd. Raymond Picard, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2015.

Richard, Bianca, et Gabriel Robichaud, Parler mal : Un docu-fiction théâtral sur l'insécurité linguistique, Moncton, Perce-Neige, 2026.

Saint-Exupéry, Antoine de, Le Petit Prince, Paris, Gallimard, « Folio », 1999.