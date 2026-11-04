Y a-t-il une Belle Époque des femmes en littérature (1890-1914) ? (Sorbonne Université)

Y a-t-il une Belle Époque des femmes en littérature (1890-1914) ?

Colloque international jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2026

Faculté des Lettres de Sorbonne Université / Salle des Actes

Un événement soutenu par CELLF, Philomel et Sphinx

Inscription obligatoire avant le lundi 23 novembre pour assister au colloque, par email à

romain.enriquez@sorbonne-universite.fr ou amelie.auzoux@gmail.com

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PROGRAMME DU COLLOQUE

Jeudi 26 novembre 2026

9h – Accueil

9h15 – Introduction, par Amélie Auzoux et Romain Enriquez (Sorbonne Université)

La Belle Époque en contexte

9h30 – Michelle Perrot (Université Paris Cité)

Conférence inaugurale – « Les femmes et l’espace public à la Belle Époque »

10h – Martine Reid (Université de Lille)

« Singularité littéraire du moment Belle Époque »

10h25 : Discussion / 10h45 : Pause-café

Stratégies de légitimation

11h – Anne-Simone Dufief (Université d’Angers)

« La naissance du prix Vie heureuse : un tournant historique ? »

11h25 – Nina Lutz (Université de Saint-Étienne)

« « Que pensez-vous du métier de femme de lettres ? » Enjeux de la professionnalisation à la Belle Époque »

11h50 – Cheryl Morgan (Hamilton College, USA)

« Telle mère, telle fille ? Filiations féminines littéraires : Manoël de Grandfort et Jeanne Marni »

12h15-12h30 : Discussion

Des territoires à (ré)investir

14h – Adèle Ducanchez (Sorbonne Université)

« Une Belle Époque des Montmartroises ? Cabarets saphiques, presse féminine et réseaux entre Pigalle et Montmartre »

14h25 : Élodie Carlos Dias (Université de Strasbourg)

« Une histoire d’amour saphique : les « demi-mondaines » au crépuscule de la grande courtisanerie parisienne »

14h50 : Discussion / 15h10 : Pause-café

Cosmopolitismes

15h30 – Nelly Sanchez (Université de Limoges)

« Orient rêvé, Orient vécu dans l’œuvre de Lucie Delarue-Mardrus »

15h55 – Céline Duverne et Shauna Heck (FNRS)

« Penser, vivre et écrire la sororité : la place de Marguerite Coppin dans les réseaux féminins francophones »

16h20-16h40 : Discussion et clôture de la journée

Vendredi 27 novembre 2026

9h – Accueil

Former, enseigner, émanciper

9h30 – Diana Holmes (Université de Leeds)

« Un lieu à soi : le roman féminin et la réappropriation du désir »

9h55 – Juliette Rogers (Macalester College, USA)

« « Formons des citoyennes » : l’enseignement des femmes dans la littérature à la Belle Époque »

10h20 : Discussion / 10h40 : Pause-café

Études de cas

11h – Laetitia Saintes (Université de Louvain)

« Saisir « l’essence intransmissible » : Daniel-Lesueur, critique et relais des écrits de femmes durant la Belle Époque »

11h25 – Margot Irvine (Université de Guelph, Canada)

« L’art social : le théâtre et le journalisme de Judith Cladel »

11h50 – Philippe Willocq (Université de Lille)

Auctorialité de la femme de lettres dans l’œuvre de Georges de Peyrebrune

12h15-12h30 : Discussion

Effets de groupe

14h – Anaïs Valla (Université de Montpellier)

« Une Belle Époque à rebours ? Écrivaines naturalistes et reconfiguration d’un modèle en déclin »

14h25 – Tristan Guiot (Université de Rouen)

« Réception et collaborations des femmes poètes : les stratégies de Renée Vivien et Lucie Delarue-Mardrus »

14h50 : Discussion / 15h10 : Pause-café

Est-ce que noblesse oblige ?

15h30 – Perrine Decroës (KU Leuven-Université libre de Bruxelles)

« Sans sortir du salon : les écrivaines nobles entre création et médiation à la Belle Époque, de Gyp à Claude Ferval »

15h55 – Alexander Michalovic (Sorbonne Université)

« Anna de Noailles : une marginalité dans une sororité rivale »

16h20-16h40 : Discussion et clôture de la journée

16h40-17h30 : Cocktail de fin de colloque