Y a-t-il une Belle Époque des femmes en littérature (1890-1914) ? (Sorbonne Université)
Y a-t-il une Belle Époque des femmes en littérature (1890-1914) ?
Colloque international jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2026
Faculté des Lettres de Sorbonne Université / Salle des Actes
Un événement soutenu par CELLF, Philomel et Sphinx
Inscription obligatoire avant le lundi 23 novembre pour assister au colloque, par email à
romain.enriquez@sorbonne-universite.fr ou amelie.auzoux@gmail.com
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PROGRAMME DU COLLOQUE
Jeudi 26 novembre 2026
9h – Accueil
9h15 – Introduction, par Amélie Auzoux et Romain Enriquez (Sorbonne Université)
La Belle Époque en contexte
9h30 – Michelle Perrot (Université Paris Cité)
Conférence inaugurale – « Les femmes et l’espace public à la Belle Époque »
10h – Martine Reid (Université de Lille)
« Singularité littéraire du moment Belle Époque »
10h25 : Discussion / 10h45 : Pause-café
Stratégies de légitimation
11h – Anne-Simone Dufief (Université d’Angers)
« La naissance du prix Vie heureuse : un tournant historique ? »
11h25 – Nina Lutz (Université de Saint-Étienne)
« « Que pensez-vous du métier de femme de lettres ? » Enjeux de la professionnalisation à la Belle Époque »
11h50 – Cheryl Morgan (Hamilton College, USA)
« Telle mère, telle fille ? Filiations féminines littéraires : Manoël de Grandfort et Jeanne Marni »
12h15-12h30 : Discussion
Des territoires à (ré)investir
14h – Adèle Ducanchez (Sorbonne Université)
« Une Belle Époque des Montmartroises ? Cabarets saphiques, presse féminine et réseaux entre Pigalle et Montmartre »
14h25 : Élodie Carlos Dias (Université de Strasbourg)
« Une histoire d’amour saphique : les « demi-mondaines » au crépuscule de la grande courtisanerie parisienne »
14h50 : Discussion / 15h10 : Pause-café
Cosmopolitismes
15h30 – Nelly Sanchez (Université de Limoges)
« Orient rêvé, Orient vécu dans l’œuvre de Lucie Delarue-Mardrus »
15h55 – Céline Duverne et Shauna Heck (FNRS)
« Penser, vivre et écrire la sororité : la place de Marguerite Coppin dans les réseaux féminins francophones »
16h20-16h40 : Discussion et clôture de la journée
Vendredi 27 novembre 2026
9h – Accueil
Former, enseigner, émanciper
9h30 – Diana Holmes (Université de Leeds)
« Un lieu à soi : le roman féminin et la réappropriation du désir »
9h55 – Juliette Rogers (Macalester College, USA)
« « Formons des citoyennes » : l’enseignement des femmes dans la littérature à la Belle Époque »
10h20 : Discussion / 10h40 : Pause-café
Études de cas
11h – Laetitia Saintes (Université de Louvain)
« Saisir « l’essence intransmissible » : Daniel-Lesueur, critique et relais des écrits de femmes durant la Belle Époque »
11h25 – Margot Irvine (Université de Guelph, Canada)
« L’art social : le théâtre et le journalisme de Judith Cladel »
11h50 – Philippe Willocq (Université de Lille)
Auctorialité de la femme de lettres dans l’œuvre de Georges de Peyrebrune
12h15-12h30 : Discussion
Effets de groupe
14h – Anaïs Valla (Université de Montpellier)
« Une Belle Époque à rebours ? Écrivaines naturalistes et reconfiguration d’un modèle en déclin »
14h25 – Tristan Guiot (Université de Rouen)
« Réception et collaborations des femmes poètes : les stratégies de Renée Vivien et Lucie Delarue-Mardrus »
14h50 : Discussion / 15h10 : Pause-café
Est-ce que noblesse oblige ?
15h30 – Perrine Decroës (KU Leuven-Université libre de Bruxelles)
« Sans sortir du salon : les écrivaines nobles entre création et médiation à la Belle Époque, de Gyp à Claude Ferval »
15h55 – Alexander Michalovic (Sorbonne Université)
« Anna de Noailles : une marginalité dans une sororité rivale »
16h20-16h40 : Discussion et clôture de la journée
16h40-17h30 : Cocktail de fin de colloque