Poétiques de l’authenticité : émotions, corps et numérique dans les écritures contemporaines (Lausanne)

Poétiques de l’authenticité :

Émotions, corps et numérique dans les écritures contemporaines

Colloque international (UNIL & FNS)



Université de Lausanne, 9-10 septembre 2027

Notion fondamentalement paradoxale et régulièrement sujette à controverse, l’authenticité fait aujourd’hui l’objet d’interrogations renouvelées à l’ère des réseaux sociaux, de l’intelligence artificielle et de la post-vérité. La généralisation des pratiques numériques de mise en scène de soi invite notamment à reconsidérer l’opposition traditionnelle entre authenticité et artificialité : la conscience du caractère construit et médiatisé de toute expression ne semble plus nécessairement incompatible avec une revendication d’authenticité. Cette tension se manifeste également dans les rapports entre sincérité et ironie, cette dernière pouvant aussi bien mettre en doute la sincérité d’un discours que devenir un moyen d’exprimer une forme d’authenticité consciente de ses propres artifices. Loin d’être une notion dépassée, l’authenticité apparaît ainsi comme une catégorie particulièrement féconde pour interroger les formes contemporaines de représentation et d’expression de soi.

Ce colloque s’intéresse avant tout aux développements récents de la relation entre authenticité et identité littéraire : le but ne sera pas de proposer une redéfinition de la notion d’authenticité, mais de se pencher sur les diverses manières dont la littérature (ultra-) contemporaine se saisit de la question et des répercussions sur les procédés de représentation de l’identité. De la New Sincerity nord-américaine à la Neue Aufrichtigkeit allemande en passant par la littérature confessionnelle française, ces questionnements dépassent les frontières, et néanmoins des tendances culturelles restent perceptibles. L’approche comparatiste de ce colloque vise à souligner les similitudes et particularités des littératures nationales, dans le but d’esquisser une cartographie internationale de la relation entre authenticité et identité littéraire. La thématique de l’authenticité étant à la fois vaste et abstraite, cet appel en propose un survol historique, puis définit quatre axes autour desquels le colloque s’articulera.

On distingue deux formes d’authenticité : celle des objets, liée à leur origine et attestée depuis l’Antiquité, et celle des sujets, qui renvoie à la fidélité à soi ou à un milieu et n’émerge qu’à partir du XVIIIe siècle. C’est cette deuxième manifestation d’authenticité, concomitante de la publication des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, qui nous intéresse ici. En effet, Rousseau est connu pour son inlassable quête de connaissance de soi, et pour sa conceptualisation d’une vérité subjective. Au XIXe siècle, l’idéal rousseauiste d’authenticité individuelle se répand, et confère une importance particulière aux émotions perçues comme indispensables dans la quête d’un soi authentique. Cette tendance se renforce avec l’apparition de la psychanalyse et la vulgarisation des approches thérapeutiques au XXe siècle, qui incitent chacun⸱e à explorer une part inconsciente de son être et donc de se rapprocher d’une authenticité cachée (cf. Dinger ; Illouz ; Funk 2015).

Dans le champ littéraire, l’idée d’une « littérature authentique » connaît différentes conjonctures en fonction des pays et des décennies. En Allemagne par exemple, elle prend un nouvel essor dans les années 1960 avec le mouvement de la Neue Subjektivität (fr. : Nouvelle Subjectivité), qui fait de l’authenticité un principe esthétique central, comme l’illustre le concept d’ »authenticité subjective » développé par Christa Wolf. La valeur attribuée à l’authenticité varie selon les qualités qu’on lui associe et selon qu’elle concerne le texte lui-même, son récit ou l’image publique de son auteur⸱rice (cf. Dinger) : comme esquissé ci-dessus, nous nous intéresserons avant tout à la relation entre authenticité et identité littéraire, et nous situerons donc au niveau du récit.

Axes de réflexions proposés :

Axe I : Authenticité et écriture(s) de soi

Si l’authenticité est souvent appréhendée comme une valeur esthétique ou éthique, elle constitue également une construction historique et sociale, qui engage des normes de crédibilité, de légitimité et de reconnaissance. Comment les œuvres contemporaines s’emparent-elles de cette injonction à l’authenticité qui traverse les sociétés contemporaines ? De quelle manière les récits de soi, les écritures de la classe, du genre ou des trajectoires biographiques articulent-ils expérience individuelle et déterminations sociales ? Dans quelle mesure les formes littéraires contemporaines empruntent-elles à l’enquête sociologique, à l’entretien, à l’observation ou à l’archive pour produire des effets de vérité ? Inversement, comment la littérature contribue-t-elle à interroger, déplacer ou complexifier les catégories de la sociologie en donnant accès à la dimension sensible, affective et subjective des expériences sociales ?

Axe II : Authenticité et numérique

La question de l’authenticité a toujours été liée aux médias, dont les innovations requièrent régulièrement un ajustement ou une renégociation de la notion d’authenticité (cf. Baudrillard ; Wallace). Cette remise en question est particulièrement visible avec la numérisation du monde : les deep fakes et, d’une manière plus générale, les IAs génératives sèment le doute quant à la fiabilité des images ; sur les réseaux sociaux se mélangent prétentions à l’authenticité, artificialité, ironie et post-ironie au point d’en devenir indiscernables. Le terme n’étant pas encore courant dans le monde francophone, une précision s’impose quant à la définition de post-ironie : elle désigne ici une démarche esthétique qui cherche à dépasser l’opposition entre sincérité et distanciation ironique. Sans renoncer à l’ironie ni aux ambiguïtés qu’elle introduit, elle réhabilite la possibilité d’une expression sincère, dont la conscience des artifices littéraires ne compromet pas nécessairement l’authenticité. Dans certaines de ses manifestations contemporaines, cette recherche s’accompagne d’une écriture intime, qui revendique une restitution immédiate de l’expérience personnelle et contribue à renouveler les formes de l’écriture de soi à l’ère numérique. Ce phénomène se manifeste d’abord aux États-Unis dès les années 1990 sous la dénomination de New Sincerity, et une tendance comparable se dessine en Allemagne autour de la notion de Neue Aufrichtigkeit dans les années 2010 (cf. Wallace ; Ohnesorge, Pabst ; Diewald).

Si l’on s’interroge sur les effets qu’exercent ces développements sur la littérature et les pratiques littéraires, de nombreuses questions émergent. Sur le continuum entre artificialité et authenticité, où se situent les dimensions virtuelles de l’identité d’un personnage ? Comment le numérique influence-t-il la manière dont les personnages perçoivent la notion d’authenticité ? Au niveau formel, de quelle manière le numérique est-il intégré aux fictions ? Quels procédés littéraires ont été développés à cette fin ? Observe-t-on un phénomène équivalent à la post-ironie nord-américaine et allemande dans d’autres littératures ?

Axe III : Authenticité et enjeux de corporéité

L’avancement des questionnements et le développement du champ disciplinaire des études de genre et en particulier les interrogations féministes, à partir des années 1970 jusqu’à nos jours, mettent en relief le corps. En outre, le(s) mouvement(s) de dénonciation féministe contre les agressions sexuelles faites aux femmes #MeToo, #BalanceTonPorc, #NiUnaMas, etc., jouent un rôle fondamental dans la mise en avant des corps propres et de leur exposition. Dans la littérature, comme dans des domaines de recherche les plus disparates, le corps reprend sa place, il est mis en avant, symbole d’une lutte et signe de résistance. Ce corps peut-il être considéré comme authentique ? Fait-il partie intégrante d’une identité individuelle, voire collective ? En quoi le corps serait-il une marque d’authenticité ? Faut-il aujourd’hui parler d’une responsabilité du corps ? Et dans quels termes ?

Nous aimerions renouveler ces interrogations liées au corps à travers le prisme de l’authenticité, ce qui nous permettrait non seulement de mettre en lien plusieurs domaines de recherche, mais aussi de contribuer au monde scientifique francophone en nous insérant dans la file d’interrogations soulevée par l’ouvrage Critique of Authenticity de Thomas Claviez, Kornelia Imesch et Britta Sweers. Notre point de départ sera le domaine littéraire, mais nous nous intéressons aussi aux résultats produits par des approches interdisciplinaires.

Axe IV : Authenticité et émotions

Depuis plusieurs décennies, de nombreuses œuvres de la littérature contemporaine semblent partager une poétique des affects qui dépasse les frontières nationales et les traditions esthétiques. Des écritures associées à la New Sincerity aux États-Unis aux formes contemporaines d’auto-sociobiographie en Europe, ces textes revendiquent souvent une écriture de la sincérité, marquée par une attention minutieuse aux émotions et aux expériences vécues, tout en prenant leurs distances avec les régimes de l’ironie hérités de la postmodernité (cf. Prokić). Toutefois, loin d’aller de soi, le lien entre émotions et authenticité mérite d’être interrogé. Dans quelle mesure les affects participent-ils à la production d’un effet d’authenticité ? Comment les œuvres contemporaines construisent-elles, mettent-elles en scène ou déconstruisent-elles l’idée d’une émotion « vraie » ? Les nouvelles poétiques de la sincérité constituent-elles une rupture avec les esthétiques postmodernes ou une reconfiguration de leurs procédés ? Comment les dispositifs narratifs, les formes de l’aveu, les récits de soi ou les écritures du social articulent-ils émotion, authenticité et médiation esthétique ?

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Organisation et informations pratiques:

Le colloque se tiendra les 9-10 septembre 2027 à l’Université de Lausanne.

Comité organisationnel :

Prof. Hans-Georg von Arburg

Francesca Catalano

Zélie Gottraux

Comité scientifique :

Prof. Hans-Georg von Arburg

Francesca Catalano

Zélie Gottraux

Dr. Sophie Jaussi

Prof. Jérôme Meizoz

Dr. Aurore Turbiau

Dr. Mathilde Zbaeren

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Les propositions de contribution (comprenant un titre, un résumé entre 300 et 500 mots, un CV et une notice bio-bibliographique) sont attendues pour le 31 janvier 2027, et doivent être adressées à francesca.catalano@unil.ch et zelie.gottraux@unil.ch.

La langue principale du colloque est le français ; des communications en anglais sont également bienvenues. Les frais de transports et d’hébergement sont pris en compte dans la mesure du possible grâce au soutien financier de la section d’allemand (Université de Lausanne), du CIEL (Centre interdisciplinaire d’étude des littératures – Université de Lausanne) et du FNS (Fonds National Suisse).