Figures du créateur, performances de créateur(MSH Poitiers & en ligne)

Journée d’étude : « Figures du créateur, performance de créateur »

19 novembre 2026

Université de Poitiers – MSHS (salle des conférences)

C’est la deuxième journée du projet « Puissance et capacité créatrices au masculin : imaginaires et représentations (Antiquité – époque contemporaine) » (financement UPSquared). Voir le programme de de la première journée ici. Le projet comporte un webinaire (présentation et programme de l’année à consulter ici). Une dernière journée d’étude aura également lieu à Poitiers, le 28 janvier.

Matinée :

10h-10h15 – Accueil

10h15-10h45 – Julie Mestery (Université de Nanterre) : « Démiurge-père et matière-mère : qui crée le monde dans le Timée de Platon ? »

10h45-11h15 – Tom Sapsford (Boston College) : « Cinaedus Praegnans: Some MPREG fantasies in Roman Imperial Literature ».

11h15-11h45 – discussion et pause

11h45-12h15 – Charles-Antoine Courcoux (Université de Lausanne) : « La création masculine au cinéma comme autoprocréation : le cas de Birdman (2014) ».

12h15-12h30 – discussion

12h30-14h – pause

Après-midi :

14h-14h30 – Christophe Cusset (ENS de Lyon) : « Apollon contre les Muses : place du masculin et du féminin dans la création de l’épopée chez Apollonios de Rhodes »

14h30-15h – Thomas Pillard (Université Sorbonne Nouvelle) : « Bertrand Tavernier : la passion créatrice ».

15h-15h30 – Discussion et pause

15h30-16h – Clémence Bonnet (psychologue sociale) : « Impact des stéréotypes de genre sur la représentation de la créativité chez les adolescent·es »

16h-16h30 – Jean-Charles Massera (Université de Poitiers) : « Démasculiniser les imaginaires (l’épreuve du ver dans le fruit d’une longue marche littéraire et artistique) ».

16h30-16h45 – Discussion et pause

16h45-18h00 – Lectures / projections – Jean-Charles Massera

Artiste et écrivain et actuellement maître de conférence associé à l’Université de Poitiers, Jean-Charles Massera (1965) est l’auteur de fictions (United Emmerdements of New Order, We Are L’Europe, etc. P.O.L ; Verticales), de pièces de théâtre (mis en scène notamment par Brigitte Mounier, Jean-Pierre Vincent et Benoît Lambert). Il a également écrit et coréalisé des fictions radiophoniques (France Culture, Arte Radio, France Inter, France Bleu). Depuis 2010, son travail s’est essentiellement développé dans l’espace d’exposition – photographies, dessins, vidéos, installations sonores et vidéo (IAC – Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, FRI ART – Fribourg, Biennale de Québec, MAC/VAL (Musée d’Art Contemporain du Val de Marne), FRAC Champagne-Ardenne, Le Casino Luxembourg, MoCo – Montpellier, Centre de la Photographie, Genève, Palais de Tokyo, Paris, centre d’art Le Lait, Albi). Plusieurs de ses films ont tourné en festivals en Europe et en Amérique du Nord ou sont distribués par IndieFlix. Dernier livre paru : Occupy Masculinité et autres problèmes déposés, Verticales, 2023.

18h00 : Clôture de la journée

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Organisation : Anne Debrosse.

Comité scientifique : Michel Briand et Alexandre Moussa.

Adresse : Maison des Sciences Humaines et Sociales, 1 rue de Théodore Lefebvre, 86000 Poitiers.

Visio : sur inscription, écrire à anne.debrosse@univ-poitiers.fr.