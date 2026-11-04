Séminaire "Autobiographie et correspondances" (ENS, Paris)

Séminaire Autobiographie &Correspondances

Cycle 2026-2027

Séance du 14 novembre 2026

ENS, 45 rue d’Ulm (Salle Celan)

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Anne Chamayou

(Université de Perpignan)

L’antigénétique ou le fantôme à l’œuvre : la correspondance des dernières années de Jean-Jacques Rousseau (1774-1778, Correspondance, éd. critique A. Chamayou, à paraître dans le cadre des Œuvres complètes, sous la direction de J. Berchtold, F. Jacob, C. Martin et Y. Séité, Classiques Garnier).

Durant les quatre dernières années de sa vie, Rousseau compose deux livres majeurs dont le dernier inachevé, Les Rêveries, clôt l’œuvre sur un suspens. Or à aucun moment dans sa correspondance, et même auprès de ses correspondants les plus proches, Rousseau ne commente l’écriture des livres en cours ni même n’y fait allusion. Cette situation, inhabituelle si on se réfère par exemple à ses pratiques épistolaires des fécondes années 1760, a de profondes raisons qui tiennent aux circonstances et à la portée des œuvres concernées. Elle est surtout remarquable par ce qu’elle génère de procédés d’occultation ou de masquage, de processus de transfert, de la communication entre l’épistolier et son destinataire vers la communication de l’écrivain avec son œuvre. Sans qu’on puisse élaborer à partir de ce corpus une quelconque antigénétique (titre qu’inspire trop aisément un Rousseau constitutivement anti-), il semble que cet enfouissement du travail de l’écrivain au sein de la correspondance puisse enrichir le paradigme théorique des processus de la création qu’on s’essaiera à analyser ici.

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Olivier Wagner,

(Bibliothèque Nationale de France)

« Les Lettres à André Breton de Nadja, entre travail éditorial et œuvre de réparation »

Pendant longtemps, Nadja (Léona Delcourt de son vrai nom) n’a été connue qu’au travers du récit qu’André Breton avait fait de leur rencontre au hasard des rues de Paris, en octobre 1926. Elle était, dans le livre qui avait pris son nom, cette figure conçue comme expérience limite du surréalisme, tantôt inspirée et inspirante, mais tantôt inquiétante et sur le point de chuter.

Ce n’est qu’après la mort de Breton, en 1966, que des chercheurs ont entrepris de retracer l’existence réelle de Nadja. Marguerite Bonnet, la première, avait découvert son identité et retrouvé les témoignages dramatiques de son long internement dans le système asilaire. Plus encore, elle avait eu accès aux lettres autographes envoyées à André Breton, que celui-ci avait conservées jusqu’à sa mort.

Beaucoup plus tard, à partir de 2015, la dispersion de plusieurs collections privées a fait réapparaître des témoignages manuscrits de son activité, lettres et dessins notamment, qui laissaient entrevoir un héritage bien plus substantiel que ne le donnait à penser le récit publié. Aussi insoupçonné que presque providentiellement redécouvert, cet ensemble a permis enfin l’édition d’une correspondance complète, ou presque. Celle-ci donne à voir une œuvre nouvelle, qui n’est plus seulement l’écho du récit du poète, mais son prolongement avec les mots mêmes d’une jeune personne en pleine possession de ses moyens et développant une voix propre.

Archiviste paléographe, Olivier Wagner est conservateur au service moderne et contemporain du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Il y a notamment en charge, outre le fonds Paul Valéry, les archives des écrivains surréalistes (André Breton, Louis Aragon) et du Nouveau Roman (Nathalie Sarraute, Claude Ollier, Michel Butor).

Dates des prochaines séances

Samedi 16 janvier 2026

Samedi 20 mars 2027

Samedi 22 mai 2027

Elles auront lieu à l’ENS, en salle Celan, de 10h00 à 13h00