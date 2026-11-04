Soirée Triages : "Marie Étienne et Paul Louis Rosi, un coupe d'écriture" (MSH, Paris)

La revue Triages des éditions Tarabuste consacre un dossier à un couple d’écriture : Marie Étienne et Paul Louis Rossi, nous invitant à penser ensemble des gestes d’écriture qui se croisent, éclairant réciproquement des œuvres singulières et importantes.

Conçu par Marie Joqueviel-Bourjea, il se propose « d’étudier les ressorts créatifs, visibles ou invisibles, conscients ou inconscients au sein d’un couple de poètes », d’en entendre les liens complexes, les tensions, les équilibres.

Nous vous invitons à un dialogue entre Marie Étienne et Marie Joqueviel-Bourjea pour explorer leurs liens complexes, les mouvements qui font s’entrecroiser leurs écritures, la manière dont la poésie agit dans la vie, comment se constitue un rapport affectif dans l’écriture et ce que l’on peut en faire.

Jeudi 19 novembre 2026

18h30

« Marie Étienne et Paul Louis Rossi : Un couple d’écriture »

Dialogue entre

Marie Étienne & Marie Joqueviel-Bourjea

Avec la participation de

Jean-Pierre Jourdain et Catherine Marchadour

Ent’revues, 54, boulevard Raspail, 75006 Paris — Forum FMSH, 1er étage

Réservations et informations : info@entrevues.org