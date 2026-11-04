"Traduire la poésie aujourd’hui : la tâche poétique du traducteur". Conf. de Simona Pollicino (Università Roma Tre)

A l’heure où les échanges se mondialisent, les œuvres circulent plus rapidement et les pratiques de traduction sont profondément transformées sous l’effet de nouveaux outils et de nouvelles formes de médiation, traduire la poésie reste un défi majeur. Le traducteur est alors confronté à un paradoxe fondamental : comment faire entendre, dans une autre langue, ce qui repose sur l’irréductibilité de son langage et semble par nature résister à toute traduction. De Jakobson à Bonnefoy, en passant par Benjamin, Meschonnic et Ricœur, la réflexion sur la traduction poétique se nourrit d’une tension féconde entre l’expérience de l’intraduisible et la nécessité toujours renouvelée de traduire.

Son intervention propose de réinterroger la traduction poétique en déplaçant le regard de la question traditionnelle de la fidélité à l’œuvre originale vers celle de la fonction et de la responsabilité du traducteur. Dans un contexte où la traduction est souvent pensée sous l’angle de l’efficacité communicationnelle et de la circulation de contenus, la poésie nous rappelle que traduire engage une relation plus profonde au langage dans sa dimension sensible, créatrice et historique. En tant que lecteur et interprète, le traducteur se constitue en sujet poétique, mobilisant sa propre relation à la langue. Sa pratique relève d’une véritable poiesis, entendue comme un acte de création où se rencontrent, se confrontent et se fécondent deux langues, deux imaginaires et deux historicités.

En s’appuyant sur la pensée et la pratique traductives d’Yves Bonnefoy ainsi que sur un corpus de poètes traducteurs contemporains, il s’agira d’analyser la manière dont le passage d’une langue à l’autre instaure un dialogue avec l’œuvre originale, en réactivant son rythme, sa présence et sa force d’interpellation. Ce processus dialogique et polyphonique fait émerger des potentialités inédites du texte source tout en renouvelant ses modes de lecture et de réception. En ce sens, la traduction de la poésie constitue un enjeu esthétique, éthique et culturel, qui ouvre un espace de résistance et de création où la pluralité des langues contribue à dessiner un horizon poétique partagé.

Simona Pollicino

Maîtresse de conférences à l’Université Roma Tre, Simona Pollicino mène ses recherches dans le domaine de la traduction poétique, en s’intéressant plus particulièrement aux questions de rythme et aux formes de dialogue entre la poésie et les arts. Elle a consacré plusieurs études aux poètes traducteurs, notamment l’ouvrage Enjeux rythmiques de la traduction poétique. Yves Bonnefoy et Philippe Jaccottet à l’écoute des autres (Aracne, 2018). Parmi ses autres publications figurent également : « Traduire le rythme de la danse ou l’expérience de l’unité : Y. Bonnefoy traduit To a child dancing in the wind de W. B. Yeats », « La fonction rythmique de la répétition lexicale : Bonnefoy traducteur de Pascoli », « Traduire à quatre mains. La correspondance Jaccottet-Ungaretti comme atelier de traduction », « Paroles de femmes, femmes de paroles : Valérie Rouzeau et Sylvia Plath, ou traduire la poésie comme l’écrire », De la parole au corps du monde. Lorand Gaspar à la croisée des langues, des cultures et des disciplines, « D’une lyre à cinq cordes. Philippe Jaccottet à l’heureuse rencontre des poètes italiens ».

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