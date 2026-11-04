Inter, art actuel, n° 147 : "Ouïr : performances et installations sonores"

Publié par les Éditions Intervention (confondées par Richard Martel à Québec) trois fois par an depuis 1978, Inter, art actuel (anciennement Intervention) est un périodique culturel disséminant les diverses formes, praxis et stratégies de l’art actuel – performance, installation, poésie, multimédia –, tout en interrogeant les rapports de l’art au social et au culturel, au politique et à l’éthique.

Couvrant différentes manifestations artistiques et mouvances politico-culturelles internationales, directement engagé dans le renouvellement du discours sur les pratiques éphémères et émergentes, Inter, art actuel est une tribune qui invite artistes, critiques et penseurs de la culture à prendre position (sous la forme d’essais courts, de critiques documentées et approfondies, de dossiers et de reportages, de chroniques et de comptes rendus) sur les enjeux qui touchent les pratiques de l’art actuel ou de tout domaine connexe, ainsi que sur les transformations de nos sociétés, du rituel au virtuel.

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Numéro spécial performance et arts sonores.

Dossier thématique conçu par Érick d'Orion, Alexandre St-Onge, Catherine Lalonde Massecar.

Contributions de Julien Champagne, Collectif Phorie : Marie Achille, Félix Chartré-Lefebvre & Benoit Jodoin, Silvio De Gracia, Érick d'Orion, Jean-Pierre Gauthier, Jérôme Joy, Paul Kawczak, Catherine Lalonde Massecar, Éric Létourneau Dumaine, Véro Marengère, Marie-Hélène Massy Emond, Samuel Mercier, Natalie Norma Fella, Alix Paré-Vallerand, Nicolas Rochette, Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt, Julien St-Georges Tremblay, Alexandre St-Onge, Martin Tétreault.

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