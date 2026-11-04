Théâtre utopique et dystopique (revue Reutopía)

Appel à contributions monographique "Théâtre utopique et dystopique" pour le nº 6 de la revue Reutopía (CSIC, Espagne)

Ana Isabel Labra Cenitagoya (Université d’Alcalá de Henares) et Rodrigo Palacios Ferro (chercheur indépendant) préparent une proposition de numéro monographique sur le théâtre utopique et dystopique pour le numéro 6 de la revue Reutopía rattachée au Conseil supérieur de la Recherche Scientifique espagnol (CSIC).

Cet appel s’adresse à des chercheur.es voulant participer au projet avec des articles originaux abordant les relations entre le théâtre, l’utopie et la dystopie à partir de perspectives théoriques, critiques et historiques diverses. La soumission est ouverte à des contributions s’intéressant à des traditions, des époques et des contextes géographiques et culturels variés. Des contributions autres (entretiens, comptes-rendus, etc.) seront également considérées.

Dans le but d’articuler notre proposition à la revue, nous prions les chercheur.es intéressé.es d’envoyer un titre provisoire ou une brève proposition du sujet qu’il souhaiteraient traiter aux adresses de contact indiquées à la fin de ce document. Date limite : le 15 novembre 2026.

Les langues de rédaction seront l’espagnol et l’anglais. Des articles en français seront considérés. En cas d’acceptation, les articles rédigés en français seront traduits par nos soins.

En cas d'acceptation de la proposition du volumen monographique par la revue, la date limite pour l’envoi de articles complets serait le 1er septembre 2027. La sortie du numéro est prévue fin 2027.

En cas de refus de la proposition ou d'acceptation pour un numéro postérieur de la revue, les coordinateurs se mettraient en contact avec les contributeur.es pour les informer de la nouvelle situation. Le cas échéant, une publication dans une maison d’édition de prestige pourrait être envisagée.

Adresses de contact

Ana Isabel Labra Cenitagoya: anai.labra@uah.es

Rodrigo Palacios Ferro: palacios.ferro77@gmail.com

Dates butoir

15 novembre 2026 : envoi d’un titre provisoire et des informations personnelles des auteur.es.

1 septembre 2027 (conditionnée à l’acceptation de la proposition de la monographie par la revue) : envoi des articles complets.