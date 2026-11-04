"Un inédit de Bruno Schulz : Undula", par Charles Garatynski (en-attendant-nadeau.fr)

En 1922 paraissait, sous le pseudonyme de Marceli Weron, un texte que l’on attribue désormais au célèbre écrivain polonais Bruno Schulz (1892-1942). Déjà traduit dans plusieurs langues, ce texte demeure inédit en français. Si sa facture et sa qualité n’équivaut pas aux magnifiques textes des Boutiques de cannelle et du Sanatorium au croque-mort, on y entend les obsessions de l’artiste et il complète notre vision de son travail. Nous vous proposons une traduction originale accompagnée d’une présentation du traducteur.

C’est dans le bimensuel des employés de l’industrie pétrolière de Borysław, Świt [1], que l’obscurité a pris sous elle, pour la première fois, le corps endormi d’Undula « comme un grand ours de fourrure ». Le récit y a paru le 15 janvier 1922 dans le n° 25-26, sous la signature de Marceli Weron, onze ans avant que Bruno Schulz ne publie Les boutiques de cannelle. Un malade y regarde les cancrelats traverser le plancher en biais, pendant que les ombres « tendent leurs longs cous » par-dessus ses épaules.

Lesia Khomytch a retrouvé ce texte inédit en dépouillant la collection de Świt conservée à la bibliothèque Stefanyk de Lviv. En 1921, le journal avait annoncé une exposition de gravures de Schulz ouverte à Borysław le dimanche 13 mars [2], où figuraient des planches du désormais célèbre Livre idolâtre. C’est dans l’une d’elles, Undula chez les artistes, que l’on retrouve la femme qui donne son nom au récit, renversée dans un fauteuil, un homme agenouillé à ses pieds. La revue Schulz/Forum a republié le texte en 2019, dans l’édition de Piotr Sitkiewicz que suit cette traduction. […]

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(Illustr. : Autoportrait, Bruno Schulz (1920) © CC0/WikiCommons)