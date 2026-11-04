"I feel love" : Perspectives romantiques dans les littératures de l'imaginaire (webinaire)

« I feel love - Perspectives romantiques dans les littératures de l’imaginaire », est un webinaire qui s’ancre dans un contexte de renouvellement profond de la question romantique au sein de ces genres. La romantasy, notamment, est entrée avec fracas dans le paysage littéraire, et son succès a été largement souligné, commenté… critiqué. Dans son communiqué du 13 janvier 2025, la (feue) maison d’édition Les Moutons Electriques pose un diagnostic sans concession lors de l’annonce de sa fermeture :

« [...] c’était sans compter sur une crise demeurée invisible jusqu’alors : un changement radical du marché. Les retours enflèrent peu à peu, révélant que nos parutions de 2023 ne s’étaient pas (du tout) vendues. Ces retours effacèrent nos chiffres d’affaires mois après mois, tandis que l’on réalisait que la fantasy adulte refluait devant la mode de la “romantasy”. »



Nous n’insisterons pas sur le caractère quelque peu élitiste et sexiste de ce constat, qui sera amplement remis en question lors d’autres séances de ce séminaire, et nous contenterons ici d’en faire le marqueur d’une époque particulièrement propice au questionnement sur le rôle et la place de la romance dans les littératures de l’imaginaire.



Alors qu’on fête le tricentenaire de Jane Austen, il serait de mauvais ton de rejeter tout un pan de la littérature romantique. Le genre, ou sous-genre, de la romance est en effet particulièrement prolifique. Des pastorales (L’Astrée) aux romans de mariage (Jane Austen) en passant par les fictions réalistes peignant les mœurs maritales de la bourgeoisie du XXe siècle (Edith Wharton), l’amour a une place de choix en littérature. Sur nos écrans, le succès des adaptations de La Chronique des Bridgerton est loin d’invalider le succès des histoires d’amour, que d’aucun·es diraient « à l’eau de rose ». Au-delà des Harlequins et romans-photos poussiéreux, il semblerait que le XXIe siècle propose un réinvestissement des enjeux sentimentaux dans la fiction romanesque… qui semble curieusement se situer en miroir inversé des avancées féministes. On parle ainsi de new romance, qui se déclinerait au sein de plusieurs genres et sous-catégories littéraires : fantasy (Sarah J. Maas), young adult (Twilight), science-fiction (La Séquence Aardtman), “mommy porn” (Fifty Shades).

Ce séminaire se propose d’interroger les frontières et nouvelles incarnations de la romance dans les littératures de l’imaginaire : des kinks transéculaires aux questionnements LGBTQIA+, en passant par l’enjeu du baklash féminsite, il n’y a qu’un pas, que nous franchirons allègrement.

Après une première séance inaugurale donnée par Anne Besson (univ. Artois), et consacrée aux héritages de la new romance ainsi qu’aux constellations littéraires de ce genre, nous poursuivons à partir de décembre 2026 cette carte du tendre.

Programme ici.