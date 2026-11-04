Grand Prix de Traductologie de la SoFT

Vous êtes l’auteur d’un ouvrage publié en 2025 ou 2026 en traductologie ? Vous êtes spécialiste du domaine de l’histoire, de la théorie, de la méthodologie ou de l’enseignement de la traduction ? Vous pouvez concourir pour le Grand Prix de Traductologie de la Société Française de Traductologie (SoFT). Ce prix est destiné à récompenser tous les deux ans l’auteur/l'autrice d’une monographie écrite en langue française, publiée dans un pays francophone et portant sur l’un des domaines d’études suivants :

Histoire des traductions

Théorie de la traduction

Méthodologie de la traduction

Enseignement de la traduction

Si vous pensez remplir les conditions (lire attentivement la rubrique règlement) et souhaitez candidater, contactez votre maison d’édition pour lui faire part de votre souhait. (Attention, chaque maison d’édition ne peut proposer plus de deux ouvrages écrits par deux auteurs différents.)

Faites adresser par votre maison d’édition au secrétariat du Prix (prix.traductologie@gmail.com) les documents suivants en format Pdf avant le 1er mars 2027:

Votre curriculum vitae

Le résumé, quatrième de couverture ou avant-propos de l’ouvrage (pas plus de 1000 signes espaces comprises)

La version numérique de votre ouvrage

La prochaine remise du Prix au lauréat/à la lauréate aura lieu en juillet 2027.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site dédié au prix : https://grandprixdetraductologie.com ou adresser votre message à : prix.traductologie@gmail.com.