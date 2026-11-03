Journée d'étude "Guerre et fiction ou les effets de la fiction sur la guerre" (3/3)

La troisième journée d'étude du cycle pluridisciplinaire « Guerre et fiction », intitulée « Guerre et fiction : ou les effets de la fiction sur la conduite de la guerre (XVIe siècle-1918) », se déroulera le 24 novembre 2026 à la Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne (MSHB) à Rennes, en salle des conférences.

Cet événement scientifique marque le volet de clôture d'un programme de recherche collaboratif initié en 2022. Portée par l'Observatoire "Guerre et fiction" du Centre de recherche de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC), cette manifestation est organisée en partenariat avec le laboratoire FoReLLIS (université de Poitiers) et le laboratoire Tempora (université Rennes 2).

L'ambition de ce cycle est d'opérer un renversement de perspective par rapport aux approches traditionnelles. Au lieu d'analyser la manière dont le fait guerrier est représenté ou peut façonner la fiction et la création littéraire, les chercheurs et chercheuses s'attachent ici à explorer l'exact inverse : l’influence de la fiction sur la conduite de la guerre, le moral des troupes, la doctrine militaire, les représentations cartographiques du front ou encore la prise de décision stratégique.

Historique du cycle « Guerre et fiction »

Cette réflexion s'inscrit dans la continuité de deux sessions scientifiques antérieures qui ont permis d’éprouver les hypothèses esquissées à partir de la situation contemporaine :

Guerre et fiction I (Période contemporaine) : organisé en juin 2022 à Saint-Cyr Coëtquidan, ce premier volet s'est concentré sur les XXe et XXIe siècles (des résistants lecteurs et auteurs de roman à la prospective spéculative de la Red Team Défense, en passant par la renaissance des wargames au sein des institutions militaires). Cette première journée est à l’origine du numéro thématique « Guerre et fiction » de la revue Les Champs de Mars (IRSEM/ Presses de Sciences Po), paru en décembre 2025.

Guerre et fiction II (Antiquité et Moyen Âge) : tenu en octobre 2023 à Poitiers, ce deuxième rendez-vous a été l’occasion de nous interroger sur l’influence de la fiction sur les représentations des hommes de guerre de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge.

*****

Programme de la journée du 24 novembre 2026

9h45 – Accueil

10h15 – Introduction

Première session : Guerre et fiction à l’époque moderne

Présidence : Sandra Cureau

10h30-10h55 – Alexandre Goderniaux (FNRS, Universités de Liège et de Louvain) : « Faire parler les morts pour conduire la guerre. Les récits de fantômes dans les guerres civiles (1620-1622) ».

10h55-11h20 – Delphine Amstutz (Université Sorbonne-Université) : « Fiction et stratégie militaire dans les “mémoires de guerre” de la première modernité ».

11h20 – Discussion et fin de la matinée (12h00).



Deuxième session : Guerre et fiction au début du XXe siècle

Présidence : Yann Lagadec

14h00-14h25 – Brahim Aït Izzi (Université Hassan Ier de Settat) : « Inventer le “Maroc rebelle” : l’imaginaire colonial et ses effets sur la conduite de la guerre au Maroc ».

14h25-14h50 – Laurence Olivier-Messonnier (Université de Lyon 1) : « Les militaires de la revanche à l’école de la fiction guerrière (1870-1918) : “en passant par la Lorraine” avec le lieutenant-colonel Driant et le général Mangin. Fictionnalisation de la guerre ou factualisation de la fiction ? ».



14h50-15h30 – Discussion et pause.



15h30-15h55 – Benjamin Gilles (Directeur des bibliothèques de l’université du Luxembourg) : « La fiction à l’assaut des tranchées ».

15h55-16h20 – Alina Bako (Lucian Blaga University of Sibiu) : « Voir le front sans le voir : la médiation cartographique de la guerre dans le roman roumain de la Grande Guerre».



16h20 – Discussion

17h00 – Conclusion de la journée

*****

Il sera possible de suivre cette journée à distance, en visioconférence, sur inscription préalable à adresser à : guerreetfiction3@gmail.com (Anaïs Lozach Liber)