Matéi Vişniec, logique de l’absurde, fiction-non fiction et passage entre les langues (Besançon)

Matéi Vişniec. Logique de l’absurde, fiction-non fiction et passage entre les langues.

27 novembre 2026 - 9h30 à 17h30

CRIT Axe 1 et 3 - UFR SLHS - Université Marie & Louis Pasteur - Salon Préclin - 30-32 rue Mégevand, Besançon

Organisation : Annick Louis (CRIT - UMLP), Nathalie Thamin (CRIT - UMLP), Eric Levéel (CRIT - Université de Stellenbosch)

Cette journée d’études permettra de discuter de trois thèmes littéraires récurrents dans l’œuvre visniecienne :

1) le brouillage entre fiction et non fiction, abordé du point de vue des rapports entre littérature et journalisme ;

2) la question du passage entre les langues : langues d’écriture roumain et français, problématique de la traduction ;

3) l’aliénation des individus et le pouvoir oppressif, absurdité du monde, dangers des totalitarismes et autoritarismes.

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Programme

9h30 Ouverture (Iana Atanassova, directrice du CRIT et le comité organisateur)

10h Conférence-débat de Matéi Vişniec

Europe Est-Ouest, si loin, si près : comprendre le monde par le théâtre.

11h30 Crina Bud (maîtresse de conférences en langue et culture roumaines à la Sorbonne Nouvelle)

Le théâtre aux frontières du réel: actualité, fiction et médias chez Matei Vișniec.

12h Déjeuner

13h30 Éric Levéel (professeur associé titulaire à l’Université de Stellenbosch, membre associé et chercheur invité du CRIT)

L’Histoire du communisme racontée aux malades mentaux. Fable absurdiste et/ou conte prophétique ?

14h Olga Gancevici (professeure associée titulaire à l’Université Stefan cel Mare de Suceava, Roumanie)

Du post-communisme à l’ère du Big Data : de l’homme-poubelle à l’homme-flux dans le théâtre de Matéi Vişniec.

14h30 Pause-café

15h Projection-débat du film documentaire Visniec, roi du OFF à Avignon

(TVR Iaşi). Animation par Aurélie Deny (maîtresse de conférences et membre du CRIT).

16h30 Clôture : Lecture de textes par Matéi Visniec accompagné de Joseph Melcore, metteur en scène au Théâtre Universitaire de Franche-Comté (1986-2021).

17h30 Fin de la journée.

Table de livres proposée par la librairie Les Sandales d’Empédocle dans la salle attenante au salon Préclin.