Revue des Sciences Humaines, n° 363 | 2026 : "Une histoire littéraire à la dérobée. Autrices, critiques et éditrices historiennes de la littérature"

Ce numéro vise à interroger la conception que des autrices, venant de différents siècles et occupant différents points de vue (historiques, critiques, éditoriaux), ont pu élaborer de l’histoire littéraire. Rassemblant les traces d’histoires littéraires dialoguées, romancées, poétisées ou fragmentées, il cherche à retrouver, dans la continuité réelle de textes apparemment dispersés, le développement d’un discours savant qui s’écrit à la dérobée, faute de pouvoir s’énoncer en pleine lumière.

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Sommaire

Nathalie Grande, Mathilde Labbé, « Une histoire littéraire à la dérobée. Autrices, critiques et éditrices historiennes de la littérature »

Patricia Eichel-Lojkine, « Marguerite de Navarre poétesse : quelle perception des filiations et de l’historicité littéraire ? »

Anne Debrosse, « « Et voicy la troisieme fois que ta force m’encourage de parler en public » : Madeleine et Catherine Des Roches à l’assaut des « nuitz Cimerienes » »

Géraldine Hertz, « Anne Dacier polémiste : le rôle de l’identité de genre dans sa querelle sur Homère avec Houdar de La Motte »

Isabelle Trivisani-Moreau, « Madame Du Noyer face aux autres auteurs : emprunter plus que juger »

Laure Primerano, « Ann Thicknesse et ses Sketches : biographies collectives, copier-coller et historiographie intellectuelle au féminin »

Nathalie Grande, « « Les siècles où les femmes ont eu le plus d’empire, sont presque toujours ceux qui ont jeté le plus d’éclat. » Le Dictionnaire idéal de Fortunée Briquet (1804) »

Gérard Gengembre, « Madame de Staël, ou Pour une histoire littéraire philosophique »

Anna Krykun, « « Il nous plaît de rappeler une tradition d’art presque aussi longue… » : Marguerite Yourcenar ou Des avantages des filiations multiples »

Esther Demoulin, « « Ce sont les hommes qui ont peuplé la terre de livres » : Simone de Beauvoir et l’histoire littéraire, évolution d’un dialogue »

Mathilde Labbé, « De la « clef » de l’histoire littéraire au « trousseau des causes » : Françoise d’Eaubonne historienne de la littérature »

Émilie Roudot, « Rééditer des autrices invisibilisées »

Blanche Cerquiglini, Émilie Roudot, « « Rattraper des siècles d’effacement » »

Recension

Nicole Jacques-Lefèvre, « Dominique de Courcelles, Serpent divin et pilier cosmique. Médecine, alchimie, guérison, salvation, Jérôme Millon »