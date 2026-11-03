Philippe Jaenada lauréat du Prix Goncourt 2026 pour L'inconnue du quai de Javel

Le Prix Goncourt 2026 a été décerné ce mardi 3 novembre à Philippe Jaenada, pour son roman L'inconnue du quai de Javel, publié chez Flammarion. Proclamé au restaurant Drouant, à Paris, le verdict met fin à une édition mouvementée, marquée par une controverse autour de l'intelligence artificielle et une sélection finale entièrement dominée par le groupe Madrigall.

L'écrivain succède à Laurent Mauvignier, récompensé en 2025 pour La Maison vide, publié aux éditions de Minuit. L'an dernier, le jury avait tranché dès le premier tour, par six voix contre quatre en faveur de l'auteur français, face à Caroline Lamarche et son roman Le Bel Obscur (Seuil) [...].

Né en 1964 à Saint-Germain-en-Laye, Philippe Jaenada s'est fait connaître avec Le Chameau sauvage, récompensé par le prix de Flore en 1997. Après plusieurs romans d'inspiration autobiographique, il prend un virage en 2013 avec Sulak, consacré au célèbre braqueur des années 1980. Suivent La Petite Femelle (2015), La Serpe (2017), prix Femina, puis Au printemps des monstres (2021). Autant de récits dans lesquels il reprend des affaires criminelles anciennes, avec une prédilection pour les destins brisés et les erreurs judiciaires.

Sa particularité ? Une écriture qui mêle rigueur documentaire, autodérision et digressions parfois interminables, sans jamais perdre le fil de l'enquête. L'auteur s'attache moins au spectaculaire du crime qu'aux vies qu'il a bouleversées.

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