Journée d'études « Adolphe d’Ennery et son temps » (univ. de Tours)

« Adolphe d’Ennery et son temps »

Université de Tours,

le 27 mai 2027

Journée d’étude organisée par Sophie Mentzel (Université de Tours, ICD) Florence Fix (Université de Rouen, Céredi), Elizabeth Emery (Montclair State University), Sophie Lucet (Université de Paris, Cerilac) et Bérengère Vachonfrance Levet

Après une première journée d’étude (2 juin 2026), consacrée à « Adolphe d’Ennery et l’Histoire », organisée à l’Université de Rouen par Elizabeth Emery, Florence Fix, Bérengère Vachonfrance Levet et Sophie Lucet, le second volet des recherches sur un grand oublié de l’histoire littéraire et théâtrale entend s’intéresser à « Adolphe d’Ennery et son temps ». Il s’agit d’y considérer un « d’Ennery au travail » pour explorer les rouages d'une « littérature industrielle » et collective. Les communications aborderont ses collaborations d’écriture, ses réponses à des commandes, sollicitations de comédien·nes ou de directeurs de salles, et ses réseaux d’influence, mais aussi ses relations structurantes avec les directeurs de salle et les comédien·nes pour lesquel·les il écrit sur mesure. Sa capacité à saisir « l’air du temps », à travailler à partir de faits divers, d’anecdotes, les allusions à « l’actualité » et aux débats de société de son temps sont également à aborder dans ce sens. À travers des études de cas ou des compagnonnages au long cours, l’on pourra interroger la manière dont son écriture s’adapte en permanence aux contraintes matérielles des salles, aux jugements de la presse et aux exigences esthétiques de genres hybrides, à la frontière entre légitimité académique et succès populaire.

Oublié aujourd’hui de l’histoire littéraire et de l’histoire du théâtre, Adolphe d’Ennery (1811-1899), surnommé « le Shakespeare du Boulevard » fut pourtant omniprésent sur la scène théâtrale, littéraire, médiatique, culturelle et politique du second XIXe siècle. Auteur de vaudevilles, de drames, de féeries et de comédies, de livrets en tout genre (à destination des formes variées du théâtre musical) et de romans, il publie dans tous les registres, presque toujours en collaboration (y compris avec des auteurs célèbres, ou avec sa compagne Clémence, restée dans l’ombre des publications, à propos de laquelle il serait approprié de parler “des” d’Ennery), non sans être accusé de plagiat parfois, produisant une œuvre aussi exubérante que ses mélodrames (lesquels renouvellent avec brio l’héritage de Caigniez et de Pixérécourt). Sa collaboration suivie avec Anicet-Bourgeois occupe une place importante dans cette production dramatique. Adaptateur pour la scène des romans de Jules Verne, d’Eugène Sue et des siens, il incarne le goût du spectacle grandiose multipliant les effets et s’assurant la réussite éditoriale et médiatique propre au roman-feuilleton. Son plus grand succès, Les Deux Orphelines, dont le cinéma et la télévision assurent la postérité – fable de la victime par excellence issue du mélodrame et du roman populaire – mobilise jusqu’à saturation les émotions vraies et les faux hasards, les rebondissements et les coups du sort.

Promoteur du développement de la station balnéaire de Cabourg dont il fut maire, inlassable faiseur de pièces, c’est un touche-à-tout qui n’échappe pas à la caricature. Nadar le croque en troubadour itinérant, la critique dramatique s’exaspère de ses intrigues outrancières et de ses personnages simplistes, réticence tenace qui classe les pièces de d’Ennery parmi les mélodrames sans espace critique, qui accumuleraient les biais de genre, les généralisations hâtives voire les erreurs de lecture historique.

Au cœur de sa création se déploie une écriture pragmatique, indissociable des comédien·nes et des interprètes du temps. Éphémère directeur du Théâtre-Historique, puis d’un projet avorté de Théâtre du peuple (rebaptisé Théâtre du Prince-Impérial), d’Ennery entretient une vaste correspondance avec les praticien·nes de la scène. Il écrit des rôles sur mesure, façonnant ses personnages en fonction des carrières, des capacités expressives ou des besoins financiers des vedettes du Boulevard comme des acteurs et des actrices plus modestes. Cette centralité du corps de l'acteur·ice et de la voix des comédien·nes invite à explorer la façon dont son écriture dramatique s'est nourrie de l'art actoral de son époque. Il a été très commenté par la presse, et a parfois répondu aux critiques ; il a su maintenir sa longévité et se rendre indispensable à la fabrique de succès populaires. Cette réception ambivalente, faite de triomphes publics et de condamnations esthétiques, place d’Ennery au centre des tensions entre « art savant » et « art populaire ». Célébré pour son inventivité ou traité de « faiseur », admiré autant que vilipendé, il maîtrise les codes d’une efficacité spectaculaire qui interroge les frontières de la légitimité littéraire : comment a-t-il su subvertir ou s’approprier les formes académiques (notamment à travers ses livrets d'opéra ou ses drames historiques) pour les transposer dans une culture de masse ?

La journée d’étude se propose d’explorer la création d’Adolphe d’Ennery comme le miroir de la culture théâtrale de son époque, au prisme d’un questionnement générique, actoral et institutionnel. Il s'agira d’analyser la manière dont son œuvre mobilise et donne à voir les rouages du spectacle de masse au XIXe. Cette mécanique repose sur une écriture collective et se caractérise par une forte porosité générique (du mélodrame à la féerie), façonnée selon la spécificité des salles et des publics, et pensée notamment pour les comédien·nes. Enfin, cette fabrique du succès sera analysée à travers sa réception dans la presse, entre triomphes populaires, accusations de plagiat et jugements d'une critique prompte à condamner la création industrielle du Boulevard.

De façon non-exhaustive, les propositions pourront porter sur :

- Les relations de d’Ennery avec des directeurs de salle, des journalistes, avec le milieu culturel de son temps : sa médiatisation et sa réception critique ;

- Le pôle de tension entre « art savant » et « art populaire » : la place hybride de d’Ennery au croisement de la légitimité académique (livrets d’opéra, drames) et de la culture de masse ;

- La porosité générique et les espaces scéniques : circulations entre les genres (mélodrame, féerie, opéra) et adaptation aux spécificités et contraintes des salles ;

- Des études actorales sur les comédien.ne.s qu’il choisit, révèle ou refuse, sur ses opinions sur le jeu théâtral et la mise en scène ;

- Des réflexions sur la pratique théâtrale (décor, dispositifs scéniques, musique de scène, costumes) ;

- Les relations de d’Ennery avec les écrivains de son temps, écritures en collaboration, réécritures, emprunts etc. ;

- D’Ennery au travail, études de cas de sa production, approche génétique et culturelle de pièces, de leurs premiers brouillons à leur mise en scène.

Les propositions de communications (une demi-page) accompagnées de quelques lignes de bio-bibliographie seront à envoyer pour le 15 janvier 2027 : https://tinyurl.com/dEnneryetsontemps

La journée d’études se déroulera à l’Université de Tours, le 27 mai 2027. Les frais de déplacement ne pourront pas être pris en charge.

Bibliographie indicative

Dossier sur « Le théâtre populaire en France des origines au XXIe siècle », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, n° 70, Classiques Garnier, mai 2018, p. 177-293 [Charles Mazouer, Jean-Pierre Bordier, Françoise Rubellin, Patrick Berthier, Roxane Martin, Jean-Claude Yon, Marion Denizot].

Barbara T. Cooper, édition scientifique et présentation du Tremblement de terre en Martinique, drame en quatre actes [1840], d’Adolphe d’Ennery, suivi de documents inédits, L’Harmattan, 2014.

Barbara Cooper et Olivier Bara, « L’autre théâtre romantique. Introduction », dans L’autre théâtre romantique, Revue d’Histoire du Théâtre, n° 257, 2013-1, [https://sht.asso.fr/numero/lautre-theatre-romantique/].

Anne-Emmanuelle Demartini, « La figure de l’empoisonneuse », dans Loïc Cadiet, Frédéric Chauvaud, Claude Gauvard, Pauline Schmitt Pantel et Myriam Tsikounas, Figures de femmes criminelles. De l’Antiquité à nos jours, Paris, Éditions de la Sorbonne, coll. « Homme et société », n°35, 2010.

Elizabeth Emery, Reframing Japonisme, Londres, Bloomsbury Visual Arts, 2020 et « Clémence d’Ennery » (2022). The Collection of Clémence d’Ennery / La Collection de Clémence d’Ennery (Le Musée d’Ennery). https://digitalcommons.montclair.edu/dennery

Florence Fix, L’Histoire au théâtre 1870-1914, Presses universitaires de Rennes, 2010 ; Le mélodrame : la tentation des larmes, Klincksieck, 2011.

Marjolaine Forest, « Marie-Jeanne ou la Femme du peuple. Le mélodrame social en ses contradictions », dans Olivier Bara (dir.), Théâtre et Peuple. De Louis-Sébastien Mercier à Firmin Gémier, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 187-202.

Bérengère Vachonfrance-Levet, « Les dessous des Deux orphelines », Histoires Littéraires, n°74, 2018, p. 23-43.

Bérengère Vachonfrance-Levet, avec la collaboration de Roger Little, édition scientifique et présentation de La Case de l’Oncle Tom, drame en huit actes de Philippe Dumanoir et Adolphe d’Ennery [Théâtre de l’Ambigu-comique, 18 janvier 1853], L’Harmattan, 2020.

Marie-Pauline Martin et Léonard Pouy, « Porté et vivifié par la scène. Le Radeau de La Méduse : l'adaptation théâtrale du tableau en 1839 à Paris », dans Julie Ramos et Léonard Pouy (dir.), Le Tableau vivant ou l’image performée, Paris, Éditions Mare&Martin/Inha, 2014, p. 179-196.

Sarah Nancy, « Le Cid de Massenet, Gallet, d’Ennery et Blau : une appropriation amoureuse », in Appropriations de Corneille, Myriam Dufour-Maître (dir.), Actes de Colloque, Publications numériques du CEREDI, Université de Rouen, n°24, 2020.

Claire Parfait, « Un succès américain en France : La Case de l’Oncle Tom », e-Rea, Revue électronique d’études anglophones [En ligne], 7.2 | 2010, mis en ligne le 24 mars 2010, consulté le 22 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/erea/981 ; DOI : https://doi.org/10.4000/erea.981

Agnès Sandras, « L’ambivalente réception de La Case de l’oncle Tom en France : pleurer ou persifler ? (Partie II. Un message anti-esclavagiste plus ou moins apprécié) ». L'Histoire à la BnF. (5 juin 2020). https://doi.org/10.58079/pmrs

Anne-Marie Thiesse, Le Roman du quotidien. Lecteurs et lectures populaires à la Belle Époque, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 2000.

Guillemette Tison, « La littérature populaire entre la scène et le lire », dans Jacques Migozzi (dir.), De l’écrit à l’écran. Littératures populaires : mutations génériques, mutations médiatiques, Limoges, PULIM, coll. « En marges », 2000, p. 121‑134.

Françoise Zamour, Le Mélodrame dans le cinéma contemporain, une fabrique de peuples, Presses universitaires de Rennes, 2016.