30 ans de recherches au laboratoire Pays Germaniques. Archives Husserl et Transferts culturels (ENS, Paris)
L’équipe du laboratoire Pays Germaniques a le plaisir de vous convier le jeudi 12 novembre à une journée scientifique pour célébrer 30 ans de recherches au laboratoire Pays Germaniques. Cette journée sera rythmée par quatre tables rondes et une conférence, animées par des chercheurs et chercheuses du laboratoire et des invités.
Lieu : École normale supérieure (ENS), 45 rue d’Ulm, Salle Dussane
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Matinée
9h45 – 10h : Mot d’accueil
Mildred Galland-Szymkowiak et Dominique Pradelle
10h – 11h15 : Table ronde 1 : « Trente ans de recherches aux Pays Germaniques »
Animée par Servanne Jollivet et Jean-Claude Monod
Avec Jean-François Courtine, Michel Espagne, Isabelle Kalinowski, Dominique Pradelle
11h15 – 11h35 : Présentation de la Chaire des Hospitalités
Intervention de Dorothée Legrand
11h35 – 11h50 : Pause
11h50 – 12h50 : Table ronde 2 : « Traduire à l’âge de l’intelligence artificielle, enjeux et défis »
Animée par Marc Crépon
Avec Marc de Launay, Isabelle Kalinowski, Guillaume Métayer
Après-midi
13h00 – 14h30 : Pause déjeuner
14h30 – 15h30 : Table ronde 3 : « Étudier les transferts phénoménologiques aujourd’hui »
Animée par Tobias Endres
Avec Simon Ebersolt, Emmanuel Levine, Caterina Zanfi
15h30 – 16h30 : Table ronde 4 : « Être doctorant aux Pays Germaniques »
Animée par Carlotta Santini et les représentants des doctorants : Aurélien Fossey, Orion Chatziargyros et Zoé Grange-Marczak
16h30 – 17h : Pause
17h – 18h15 : Conférence : « La conscience artificielle : une critique phénoménologique »
Par Michel Bitbol