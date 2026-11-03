30 ans de recherches au laboratoire Pays Germaniques. Archives Husserl et Transferts culturels (ENS, Paris)

L’équipe du laboratoire Pays Germaniques a le plaisir de vous convier le jeudi 12 novembre à une journée scientifique pour célébrer 30 ans de recherches au laboratoire Pays Germaniques. Cette journée sera rythmée par quatre tables rondes et une conférence, animées par des chercheurs et chercheuses du laboratoire et des invités.

Lieu : École normale supérieure (ENS), 45 rue d’Ulm, Salle Dussane

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Matinée

9h45 – 10h : Mot d’accueil

Mildred Galland-Szymkowiak et Dominique Pradelle

10h – 11h15 : Table ronde 1 : « Trente ans de recherches aux Pays Germaniques »

Animée par Servanne Jollivet et Jean-Claude Monod

Avec Jean-François Courtine, Michel Espagne, Isabelle Kalinowski, Dominique Pradelle

11h15 – 11h35 : Présentation de la Chaire des Hospitalités

Intervention de Dorothée Legrand

11h35 – 11h50 : Pause

11h50 – 12h50 : Table ronde 2 : « Traduire à l’âge de l’intelligence artificielle, enjeux et défis »

Animée par Marc Crépon

Avec Marc de Launay, Isabelle Kalinowski, Guillaume Métayer

Après-midi

13h00 – 14h30 : Pause déjeuner

14h30 – 15h30 : Table ronde 3 : « Étudier les transferts phénoménologiques aujourd’hui »

Animée par Tobias Endres

Avec Simon Ebersolt, Emmanuel Levine, Caterina Zanfi

15h30 – 16h30 : Table ronde 4 : « Être doctorant aux Pays Germaniques »

Animée par Carlotta Santini et les représentants des doctorants : Aurélien Fossey, Orion Chatziargyros et Zoé Grange-Marczak

16h30 – 17h : Pause

17h – 18h15 : Conférence : « La conscience artificielle : une critique phénoménologique »

Par Michel Bitbol