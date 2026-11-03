Voula Tsouna, Angelos Chaniotis, Platon République VII-IX. Nouvelles lectures

La République de Platon est une œuvre d’une importance capitale et d’une actualité saisissante, qui a fait l’objet d’une réflexion et d’une analyse philosophiques soutenues dès l’époque de Platon, et ce jusqu’à nos jours. L’histoire du déclin des régimes politiques et des caractères humains correspondants racontée par Socrate dans les livres 8 et 9 du dialogue (Resp. 543a1-580c9) a cependant reçu moins d’attention que d’autres parties de cette œuvre. Le 71e volume des Entretiens aborde ces deux livres remarquables dans une perspective interdisciplinaire, afin de mettre en lumière leur complexité philosophique et dramatique leur signification dialectique et philosophique, ainsi que les nombreuses façons dont leur lecture se révèle être d’une extrême pertinence pour les questions politiques et morales de notre époque.

Table des matières

Préface par JEAN TERRIER

Introduction par VOULA TSOUNA et ANGELOS CHANIOTIS

I. VOULA TSOUNA

The Narrative of Civic and Human Decline in Plato’s Republic 8-9 (543a1-590c9) : Introductory Remarks on Its Composition, Dialectical Importance, Probative Function, and Literary Genre

Discussion

II. EDITH HALL

Socrates’ True Muse : Theatres of the Mind in Plato’s Republic 8-9

Discussion

III. IRMGARD MÄNNLEIN

Sokrates und die Musen : Platons philosophische Poetik in Politeia Buch 8

Discussion

IV. ANGELOS CHANIOTIS

Emotional States : Emotions in Plato’s Republic 8-9 in Context

Discussion

V. RENÉ DE NICOLAY

Modèles de causalité politique et psychologique ou les livres 8 et 9 de la République sont-ils ad hoc ?

Discussion

VI. JOSIAH OBER

The Ranking of Defective Regimes in Republic 8

Discussion

VII. DIMITRI EL MURR

Philosophie et tyrannie dans la République

Discussion

VIII. PAULIN ISMARD

Sur les épaules de Platon. L’histoire athénienne et la succession des politeiai dans les livres 8 et 9 de la République

Discussion

IX. MELISSA LANE

Locating the Cities in the Republic 8-9 Dual Narratives : Historiographical Functions and Contexts

Discussion

INDEX LOCORUM

INDEX NOMINUM ET RERUM