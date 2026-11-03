Voula Tsouna, Angelos Chaniotis, Platon République VII-IX. Nouvelles lectures
La République de Platon est une œuvre d’une importance capitale et d’une actualité saisissante, qui a fait l’objet d’une réflexion et d’une analyse philosophiques soutenues dès l’époque de Platon, et ce jusqu’à nos jours. L’histoire du déclin des régimes politiques et des caractères humains correspondants racontée par Socrate dans les livres 8 et 9 du dialogue (Resp. 543a1-580c9) a cependant reçu moins d’attention que d’autres parties de cette œuvre. Le 71e volume des Entretiens aborde ces deux livres remarquables dans une perspective interdisciplinaire, afin de mettre en lumière leur complexité philosophique et dramatique leur signification dialectique et philosophique, ainsi que les nombreuses façons dont leur lecture se révèle être d’une extrême pertinence pour les questions politiques et morales de notre époque.
Table des matières
Préface par JEAN TERRIER
Introduction par VOULA TSOUNA et ANGELOS CHANIOTIS
I. VOULA TSOUNA
The Narrative of Civic and Human Decline in Plato’s Republic 8-9 (543a1-590c9) : Introductory Remarks on Its Composition, Dialectical Importance, Probative Function, and Literary Genre
Discussion
II. EDITH HALL
Socrates’ True Muse : Theatres of the Mind in Plato’s Republic 8-9
Discussion
III. IRMGARD MÄNNLEIN
Sokrates und die Musen : Platons philosophische Poetik in Politeia Buch 8
Discussion
IV. ANGELOS CHANIOTIS
Emotional States : Emotions in Plato’s Republic 8-9 in Context
Discussion
V. RENÉ DE NICOLAY
Modèles de causalité politique et psychologique ou les livres 8 et 9 de la République sont-ils ad hoc ?
Discussion
VI. JOSIAH OBER
The Ranking of Defective Regimes in Republic 8
Discussion
VII. DIMITRI EL MURR
Philosophie et tyrannie dans la République
Discussion
VIII. PAULIN ISMARD
Sur les épaules de Platon. L’histoire athénienne et la succession des politeiai dans les livres 8 et 9 de la République
Discussion
IX. MELISSA LANE
Locating the Cities in the Republic 8-9 Dual Narratives : Historiographical Functions and Contexts
Discussion
INDEX LOCORUM
INDEX NOMINUM ET RERUM