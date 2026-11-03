Soutenance de thèse d'Elisa Arecco : Réinventer les relations entre personnages et nature : lecture écopoétique d'un corpus de fictions de l'extrême contemporain (Université de Gênes et Université Savoie Mont Blanc)

Elisa Arecco soutiendra publiquement sa thèse de doctorat intitulée :

Réinventer les relations entre personnages et nature : lecture écopoétique d'un corpus de fictions de l'extrême contemporain.

Sous la direction de Mme Chiara Rolla et de Mme Dominique Pety, la thèse a été préparée en cotutelle entre l'Université de Gênes et l'Université Savoie Mont Blanc.

La soutenance se déroulera le vendredi 20 novembre à 14 heures à l'Université de Gênes (Piazza Santa Sabina, 2, Gênes).

Composition du jury :

M. Riccardo BARONTINI, Chaire de professeur junior, Université de Pau, Rapporteur

M. Davide VAGO, Professore associato, Università La Cattolica di Milano, Rapporteur

Mme Margherita AMATULLI, Professoressa ordinaria, Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Examinatrice

Mme Elisa BRICCO, Professoressa ordinaria, Università di Genova, Examinatrice

Mme Nathalie PRINCE, Professeure, Université du Mans, Université de Gênes, Examinatrice

M. Sylvain SANTI, Maître de conférences HDR, Université Savoie Mont Blanc, Examinateur

Mme Dominique PETY, Professeure, Université Savoie Mont Blanc, Directrice de thèse

Mme Chiara ROLLA, Professoressa associata, Università di Genova, Directrice de thèse

Résumé : Cette thèse étudie dans une perspective écopoétique les relations entre humains et non-humains face à la « crise de la sensibilité » (Mengual et Morizot, 2018 ; Morizot et Damasio, 2020) dans un corpus de huit fictions publiées entre 2011 et 2024 (Les Solidarités mystérieuses de Pascal Quignard, Le Grand Jeu de Céline Minard, Continuer de Laurent Mauvignier, Les Grands Cerfs de Claudie Hunzinger, L’Arrachée belle de Lou Darsan, Hors Gel d’Emmanuelle Salasc, Et vous passerez comme des vents fous de Clara Arnaud, Border la bête de Lune Vuillemin).

L’étude s’organise en quatre temps. Le premier chapitre élabore le cadre théorique posant l'hypothèse d'un personnage élargi dont les parties suivantes analysent le parcours de dé-formation au fil des relations avec son milieu. Le deuxième chapitre montre comment l'art, le jardinage et les « lieux-fissures » (voiture, habitat) jouent le rôle de médiations pour amorcer le décentrement du sujet. Le troisième chapitre examine la négociation nécessaire à l’inscription de l’humain dans la continuité du vivant à travers les transformations perceptives qui restaurent l'attention au milieu et la conscience de l'interdépendance et de la synchronisation. Le quatrième chapitre approfondit ce parcours par l'intra-action (Barad, 2007) corporelle et relationnelle : la marche reconfigure le corps, tandis que les soins interspécifiques (response-ability, Haraway, 2016) modifient les cadres humains des relations ; en particulier, la transmission réinscrit les personnages dans le temps long du vivant. En conclusion, la recherche démontre que le corpus opère une dé-formation du personnage élargi et propose le concept de relation zoétique pour proposer une littérature du symbiocène.

Mots clés : roman français contemporain, écopoétique, nature, relation, personnage élargi, symbiocène