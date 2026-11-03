Conférence de Daniele Speziari : "Nicolas Denisot avant et après le Tombeau de Marguerite de Navarre : cheminements d’un poète-peintre “excentrique”" (univ. de Vérone)

Dans le cadre des cours des initiatives du Gruppo di studio sul Cinquecento francese (www.cinquecentofrancese.it) et des cours de Littérature française 3 et de LM1 de Rosanna Gorris Camos, le 18 novembre Daniele Speziari tiendra une conférence au Département de Langues et de Littératures étrangères de l’Université de Vérone, sur Nicolas Denisot avant et après le Tombeau de Marguerite de Navarre : cheminements d’un poète-peintre “excentrique”.

Publié en 1551, le Tombeau de Marguerite de Valois royne de Navarre marque un tournant à la fois dans l’histoire littéraire de la France de la Renaissance et dans la carrière personnelle de Nicolas Denisot : d’une part, en effet, cet ouvrage collectif et plurilingue documente l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes poètes, celle qui sera connue comme la « Pléiade », qui pour la première fois se présente ici en tant que groupe ; de l’autre, sa publication coïncide, pour le « Conte d’Alsinois », avec le moment de plus grand prestige dans les milieux poétiques. Poète « excentrique », pour reprendre une expression d’Enea Balmas, Denisot semble occuper en 1551 le devant de la scène, grâce à son rôle de maître d’œuvre et de coryphée qui dirige la commémoration de la défunte reine de Navarre et à sa fréquentation du cercle animé par Jean Brinon. Cependant, c’est surtout Ronsard qui tirera profit de sa participation au Tombeau, en consolidant sa position de chef de file de la nouvelle génération, tandis que Denisot perdra bientôt sa place centrale pour être relégué, pour ainsi dire, à la périphérie de la Pléiade.

Dans cette intervention, le prof. Daniele Speziari se propose de présenter les aspects les plus novateurs du Tombeau de 1551, notamment d’un point de vue linguistique, et de reconstruire l’évolution de la carrière de Denisot, avant et après la publication de cet ouvrage monumental.

Daniele Speziari est professeur associé de langue, traduction et linguistique française à l’Université de Ferrare depuis septembre 2024. Il est l’auteur d’une monographie sur Nicolas Denisot (La Plume et le pinceau : Nicolas Denisot, poète et artiste de la Renaissance (1515-1559)), parue chez Droz en 2016, d’une édition critique de l’Agamemnon de Roland Brisset (publiée dans la collection « Théâtre français de la Renaissance », vol. III.1, Florence, Olschki, 2020) et de nombreux articles sur la poésie, le théâtre et les emblèmes dans les jeunes années de la Pléiade et dans la seconde moitié du XVIe siècle, avec une attention particulière pour la traduction. Ses recherches actuelles portent sur la production de Jean-Pierre de Mesmes, grammairien et traducteur ami de Ronsard et Du Bellay, sur la langue scientifique ainsi que sur les éditions théâtrales bilingues ou plurilingues publiées pour des finalités d’enseignement ou d’apprentissage des langues entre XVIe et XVIIe siècle. De novembre 2023 à février 2026 il a dirigé le projet PRIN PNRR « Revisiting and E-Mapping Theatre Translations of Ancient and Modern Classics in 16th-century France ».

18 novembre 2026

| ore 10,10 | aula T.10 |

| Palazzo di Lingue