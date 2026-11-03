Thierry Hoquet, La Joconde et ses doubles

Que cache « La Joconde » et comment expliquer son extrême popularité? Trop souvent, un sobriquet – « Monna Lisa » – nous empêche d’y penser davantage. Nous croyons tout savoir en prononçant le nom de la dame florentine dont Léonard de Vinci peignit jadis le portrait, il y a cinq cents ans de cela.

Dans cet ouvrage, le philosophe des sciences Thierry Hoquet rouvre la question. Il se demande comment on peut non seulement voir, mais connaître « La Joconde ». Quelles sont les conditions de possibilité de l’établissement d’une vérité de ou sur cette œuvre, si admirée et si controversée à la fois? Devant le célèbre chef-d’œuvre, il ne suffit pas d’ouvrir les yeux pour voir.

« La Joconde » interroge aussi ce que peut la philosophie : s’il est vrai que les philosophes n’ont aucune compétence qui leur est propre, que sera un regard philosophique, que pourra « l’œil du philosophe » face à cette célébrissime icône, que tout le monde reconnaît mais que plus personne ne voit?