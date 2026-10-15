Charles Le Goffic, Poètes de la mer. Anthologie

Dès Tristan et Yseult, la mer forge avec l’amour et la mort un pacte poétique qui se retrouve aussi bien dans les Lais de Marie de France que dans le romantisme de Chateaubriand. Seuls les poètes, les artistes et les enfants aiment la mer d’un amour désintéressé. « Homme libre, toujours tu chériras la mer », affirmait Baudelaire.

Charles Le Goffic a composé en 1928 la plus complète des anthologies consacrées aux poètes de la mer. De Clément Marot à Louis Brauquier en passant par La Fontaine, Lamartine, Verlaine mais aussi Anatole Le Braz, Saint-Pol-Roux et Paul Valéry, les poètes de toutes les régions hissent les voiles vers l’horizon marin.