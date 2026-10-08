Jacques Darras, Envols poétiques fréquents

De Moscou à Pékin, de Damas à Mexico, et jusqu’au retour, éternel retour, à la Maye de son enfance, ce sont bien des souvenirs de voyage que Jacques Darras donne à lire dans ces quatrains aux vers fortement frappés et d’une immédiate accessibilité. Mais c’est aussi un survol, sur plusieurs décennies de la vie intellectuelle, des rencontres et des événements historiques traversés, et au bout du compte une magnifique synthèse des mouvements paradoxaux et violents de l’histoire récente.

Dans ce texte étonnant, la poésie se déprend d’elle-même pour être l’écho sensible des grandeurs et misères de notre monde, dans une saisie lucide et d’une pleine vitalité. (Jean-Pierre Siméon)