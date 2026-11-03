Lire lentement, encore. Les anniversaires de la théorie à l'heure des machines à résumer

La fin de l'année 2026 commémore la grande tradition du close reading : Duke University Press publie le 10 novembre, le grand essai de Fredric Jameson sur le postmodernisme, The Cultural Logic of Late Capitalism, avec une introduction de Michael Hardt, tandis que Johns Hopkins U. P. donne l'édition du 50e anniversaire de Of Grammatology dans la traduction décisive de Gayatri Chakravorty Spivak (1976). Northwestern publie un Barbara Johnson Collective, en hommage à cette grande critique de l'école de Yale mal connue en France, et Wallstein une histoire du close reading (Close Reading. Geschichte, Praktiken, Lektionen) qui fait le point sur la méthode reine de la théorie critique.

Comme c'est souvent le cas, des textes écrits pour défaire un canon finissent par en former un. De la Grammatologie s'en prenait au privilège de la voix, à la clôture du livre comme à l'autorité du sens. Quant à l'essai de Jameson, paru d'abord dans la New Left Review en 1984, il se voulait un diagnostic politique de son présent avant de devenir un véritable classique. Ces titres nous reviennent aujourd'hui dans des volumes soignés, avec préfaces, postfaces et appareil critique : des objets d'enseignement plus que des armes politiques. Mais derrière cette forme de neutralisation déjà observée à l'égard de la pensée de Foucault, ces rééditions diraient moins la victoire de la Theory que sa précieuse étrangeté : la persistance d'une manière de lire que notre époque accélérée rend improbable. Ces textes ont un point commun que les querelles d'école ont parfois masqué : ils sont d'abord des exercices de lecture. Paul de Man le soutenait dès 1982 dans « The Return to Philology » : le tournant théorique était, pour l'essentiel, un retour à l'attention portée à la lettre des textes. La déconstruction chez De Man lisait Rousseau ligne à ligne, et Barbara Johnson faisait d'une virgule chez Melville ou d'un blanc chez Mallarmé le lieu d'un argument inattendu. La vaste cartographie de Jameson repose sur des lectures rapprochées, d'un hôtel de Los Angeles ou d'une paire de chaussures de Van Gogh.

Nietzsche définissait la philologie comme l'art de lire lentement et Reuben Brower parlait en 1959 de « reading in slow motion ». D'où, à l'ère de l'IA, une pratique à réinventer comme le suggère le volume collectif dirigé par Dan Sinykin ; Johanna Winant, Close Reading for the Twenty-First Century (Princeton, 2025), en faisait déjà une pratique à réinventer plutôt qu'un héritage à conserver. Nathan Wainstein (Bad Writing in the Modernist Novel, Johns Hopkins, 2026) rappelle que la lecture rapprochée sert aussi à juger, à reconnaître l'échec, la maladresse, le « mauvais » style : une question que la prolifération des textes générés rend brûlante. La patience critique de la theory et son goût de la difficulté pourraient bien être la part la moins datée de son héritage à un moment où le sens se fabrique en quelques secondes, célébrons le refus de l'évidence, la patience devant la phrase, le soupçon envers les significations trop claires, et le plaisir des microlectures.